  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'de en çok kullanılan şifre belli oldu

Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Türkiye'den apar topar ayrılmıştı: Ocak’ta belli olacak! Gerçekten çok ilginç

ABD bu kadarını beklemiyordu! Türk İHA'ları Dubai'yi salladı

İstanbul'a ilk kar yağışı için tarih verildi! Duyanlar heyecanlandı! Şehir merkezlerinde de etkisini gösterecek

Türkiye’de en çok kullanılan şifreler belli oldu! Çok ama çok şaşıracaksınız

Tam 111 yıldır ülkede faaliyet gösteriyordu! Dünya devi firmanın Türkiye'den apar topar çekilmesinin sebebi belli oldu! Gerçekten çok ilginç

Türkiye'de bu meslek meğer günde 15 bin TL kazandırıyormuş! Fatih Altaylı, detaylarıyla anlattı! Çok şaşıracaksınız

Düğünden kovulunca dehşet saçtı… Etraf kan gölüne döndü: Kuş avlar gibi insan avladı

TOGG’a kardeş geliyor! Yeni yerli otomobil 2024’te satışa sunulacak! İşte özellikleri ve fiyatı
Ekonomi
24
Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

2023-11-17 15:00:42
Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Emekli ve memura büyük zam müjdesi geldi. Emekli ve memura refah payı, kök ücret, 3600 ek gösterge müjdesinin detayları ortaya çıktı. Ocak ayında emekliye zam ve en düşük emekli maaşı tarafında 2 düzenleme yapılacak. Emekli kök maaş zammı ile bütün gelirler artacakken, Hazine desteği ile SSK, Bağ-Kur'da taban aylıkların yeniden belirlenmesi sonrası alt sınır belli olacak. Emekli zammı düzenlemesi ile ilgili 2 Bakanlık çalışma gerçekleştiriyor.

#1
Foto - Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim ayında ise yüzde 3,43 oldu. Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak kayıtlara geçti. Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu. Öte yandan olası 6 aylık enflasyon verisine göre yeni maaşlar tek tek hesaplandı.

#2
Foto - Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

İşte polis, hemşire, memur, emekli maaşları...

#3
Foto - Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Emekli ve memur maaşları, ev hanımlarına yapılacak prim desteği, taşeron işçilerin kadroya alınması ve 3600 ek gösterge gibi milyonları ilgilendiren konular, TBMM'de görüşülecek. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, ikinci torba yasayı değerlendirdi.

#4
Foto - Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Emekli ve memurların yanı sıra yeni evlenecekler, ev hanımlarının ve taşeron işçilerin gözü TBMM'de görüşülmesi beklenen ikinci torba yasada. İkinci torba yasanın önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda değerlendirilmesi bekleniyor.

#5
Foto - Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Çalışmanın sonlanmasıyla beraber torba yasa, TBMM Genel Kurulu'na aktarılacak. TBMM Genel Kurulu'ndan geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

#6
Foto - Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Kritik birçok başlığı barındıracağı öngörülen torba yasa teklifinin yeni yıldan önce Meclis gündemine gelmesi öngörülüyor. Torba yasada emekli ve memur maaşları, ev hanımlarına yapılacak prim desteği, taşeron işçilerin kadroya alınması ve 3600 ek gösterge gibi milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemelerin yer alması bekleniyor.

#7
Foto - Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, İhlas Haber Ajansı’na yeni torba yasayı değerlendirdi. Torba yasanın yeni yılda emekli aylıklarında yapılacak düzenlemeleri kapsayacağını söyleyen Karakaş, "Aralık ayında görüşülmesi beklenen torba yasada özellikle memur maaşları, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarıyla ilgili göstergelerin şekillenmesi ilk gündemlerden biri olacaktır" diye konuştu.

#8
Foto - Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Aile ve Gençlik Fonu'yla ilgili yasa tasarısının TBMM’ye verildiğini hatırlatan Karakaş, "Bu fonun oluşmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı’nın seçim vaatlerinden biri olan yeni evlenenlere gençlik kredisi verilmesi ilk gündemlerden biri olacaktır.

#9
Foto - Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Evlilik kredisiyle ilgili 150 bin liralık rakamın enflasyon oranında güncellenmesi de söz konusu olacak. İlk etapta ise depremzede gençlere bu kredinin verilmesiyle uygulamanın verilmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verdi.

#10
Foto - Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Karakaş, torba yasadaki en önemli gündemlerden birinin ev hanımlarına emeklilik konusu olduğunu belirterek, "Ev hanımları kendi primlerini şu anda 4 bin 293 lira yatırmaktalar.

#11
Foto - Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Ayrıca yaklaşık 500 bin memuru ilgilendiren 3600 ek göstergenin de torba yasadaki ana konulardan biri olduğunu dile getiren Karakaş, "Özellikle yüksekokul ve üniversite mezunu olup 3600 ek gösterge için birinci dereceye gelen memurların beklenti içerisinde olduğu düzenlemenin de torba yasa kanununa girmesi bekleniyor.

#12
Foto - Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren birinci dereceye gelen memurların 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanabileceği söylenebilir" ifadelerine yer verdi.

#13
Foto - Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesinin de torba yasada yer alacağını, böylece esnafın 5 yıl daha erken emekli olabileceğini söyleyen Karakaş, "Geçmiş tarihlerde defalarca çıkan prim affına rağmen prim borçlarını ödeyemeyen Bağ-Kur’lulardan özellikle esnaf ve sanatkarların prim eşitlemesi dediğimiz yani 9 bin gün olan primlerinin 7 bin 200 gün prime düşürülerek, 5 yıl daha erken emekli olmalarını sağlayan düzenlemenin de torba yasada yer alması bekleniyor. Bu düzenlemenin torba yasada yer almasıyla beraber şirket ortakları, bilanço esasına göre defter tutanlar, özetle esnaf ve sanatkar tabiri içerisinde yer almayanların faydalanması söz konusu olmayacaktır.

#14
Foto - Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Sadece Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na bağlı olan berberler, kuaförler, lokantacılar ve ayakkabıcılar gibi esnaf ve sanatkarların faydalandırılması öngörülmektedir" dedi.

#15
Foto - Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Karakaş, 90 bin kişiyi aşkın taşeron işçiyle ilgili bir düzenleme yapılmasının da beklendiğini söyleyerek, kamuda bir taşerona bağlı olarak çalışanların da kadroya geçmesinin önünün açılacağını aktardı.

#16
Foto - Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Ocak zammı için hazırlıklar sürüyor. Emekli kök maaş zammı ile yaklaşık 16 milyon vatandaşın geliri doğrudan artacak. 2023 yılında 7500 TL olarak uygulanan SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı da yeniden belirlenecek. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

#17
Foto - Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Emekli maaşı zammı ile bütün kök maaşlar artacak. Bunun yanında Hazine desteği ile en düşük emekli maaşı için sınır yeniden belirlenecek.

#18
Foto - Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre; TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim ayında ise yüzde 3,43 oldu. Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak kayıtlara geçti.

#19
Foto - Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu.

#20
Foto - Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Nihai zam oranları için 2 veri kaldı. İlerleyen dönemde Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları refah payı hariç kesinleşecek.

#21
Foto - Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Yaklaşık 2 hafta içinde ekonomi gündemi yoğunlaşacak.

#22
Foto - Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Asgari ücret toplantıları Aralık ayında başlayacak.

#23
Foto - Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Bunun yanında emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok ödemeyi etkileyen 5 aylık enflasyon rakamı da bu tarihte kesinleşecek.

Heniyye'den İsrail'e: İstiyorsanız biz hazırız!
Gündem

Heniyye'den İsrail'e: İstiyorsanız biz hazırız!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye yayınladığı video mesajla işgalci İsrail'e seslendi.
Batı Şeria Gazze'nin İntikamını aldı! Beytüllahim'de Ölen veya Yaralanan İsrail Askerlerinin Sayısı
Gündem

Batı Şeria Gazze'nin İntikamını aldı! Beytüllahim'de Ölen veya Yaralanan İsrail Askerlerinin Sayısı

Perşembe günü erken saatlerde işgal altındaki Kudüs'ün güneyindeki Tünel Kontrol Noktasına düzenlenen silahlı saldırıda bir Siyonist asker ö..
Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk askeri kardeşinin yanında
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk askeri kardeşinin yanında

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabulüne ilişkin T..
Borçlar 307 trilyon doları aştı
Ekonomi

Borçlar 307 trilyon doları aştı

Küresel borç seviyesi, bu yılın üçüncü çeyreğinde 307,4 trilyon dolara ulaştı.
Togg'la dengeler değişti! Türkiye'den müjde
Ekonomi

Togg'la dengeler değişti! Türkiye'den müjde

Yerli otomobil Togg ile sektörün devleri arasına giren Türkiye, Tesla ve Çinli otomobil firmaları gibi birçok yatırımcıdan yoğun ilgi görüyo..
Usame Bin Ladin'in 21 yıl önce yazdığı mektup bugün Amerikalıları uyandırdı! İşte o mektubun tam metni

Usame Bin Ladin'in 21 yıl önce yazdığı mektup bugün Amerikalıları uyandırdı! İşte o mektubun tam metni
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23