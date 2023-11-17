2023-11-17 15:00:42 Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!
Emekli ve memura büyük zam müjdesi geldi. Emekli ve memura refah payı, kök ücret, 3600 ek gösterge müjdesinin detayları ortaya çıktı. Ocak ayında emekliye zam ve en düşük emekli maaşı tarafında 2 düzenleme yapılacak. Emekli kök maaş zammı ile bütün gelirler artacakken, Hazine desteği ile SSK, Bağ-Kur'da taban aylıkların yeniden belirlenmesi sonrası alt sınır belli olacak. Emekli zammı düzenlemesi ile ilgili 2 Bakanlık çalışma gerçekleştiriyor.