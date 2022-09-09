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Yaşam
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Emekli postacı Samsun'dan Hakkari'ye pedal çevirdi

2022-09-09 12:20:30
Emekli postacı Samsun'dan Hakkari'ye pedal çevirdi

Samsun'da oturan 66 yaşındaki emekli postacı Mehmet Ersoy Binali, bisikletle Türkiye turu hayali için Hakkari'ye pedal çevirdi.

#1
Foto - Emekli postacı Samsun'dan Hakkari'ye pedal çevirdi

Emekli olduktan sonra hayalini kurduğu bisikletle Türkiye turu projesini hayata geçiren Binali, 20 gün önce Samsun'dan yola çıktı.

#2
Foto - Emekli postacı Samsun'dan Hakkari'ye pedal çevirdi

Kilometrelerce yol katederek Hakkari'ye ulaşan Binali, AA muhabirine, mesleğinden dolayı yıllardır bisiklet sürdüğünü, emekli olduktan sonra da bu tutkusunun devam ettiğini söyledi.

#3
Foto - Emekli postacı Samsun'dan Hakkari'ye pedal çevirdi

İzmir Ata Yahşi Doğa Spor Kulübünün de yöneticisi olan Binali, kentin doğasına, insanına hayran kaldığını belirterek, tüm bisiklet tutkunlarını Hakkari'ye davet etti.

#4
Foto - Emekli postacı Samsun'dan Hakkari'ye pedal çevirdi

Bisikletiyle 5 yıldır Türkiye turları düzenlediğini anlatan Binali, şöyle konuştu:

#5
Foto - Emekli postacı Samsun'dan Hakkari'ye pedal çevirdi

"Son turumu, kulübümüzün sporcusu olan ve bir süre önce trafik kazası sonucu kaybettiğimiz Ata Yahşi'nin adına yaptım. 20 günden bu yana yoldayım, 1090 kilometre yol geldim. Buradan Başkale, Tatvan ve Muş üzerinden Samsun'a gitmeyi düşünüyorum. Hakkari çok merak ettiğim bir yer. Ülkemin insanlarından şunu istiyorum, gönül gözünü açsınlar. Hakkari'ye gelsinler, buranın cennet olduğunu görsünler. Hakkari, dağları ve doğasıyla ülkemin en güzel yerlerinden biri. Hakkari'ye geldiğimde kendimi Artvin'de hissettim. Doğası benziyor. Kentte yaşayan güzel insanların sıcaklığını gördüm. Gelecek yıl daha fazla arkadaşla gelmeyi düşünüyorum."

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