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Emekli polis memuru eşini öldürüp cesedini parçalara ayırmıştı! Katile ağırlaştırılmış müebbet istendi
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Emekli polis memuru eşini öldürüp cesedini parçalara ayırmıştı! Katile ağırlaştırılmış müebbet istendi

Bursa’da emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu’nun saniyeler içinde kan donduran bir kumpasla katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı ve hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Eşini canice öldürdükten sonra cesedini sinsi bir planla parçalara ayırarak farklı noktalardaki çöp konteynerlerine bırakan tutuklu cani Adalet Uzunoğlu hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, evde bulunan siber ve fiziki deliller vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.

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Foto - Emekli polis memuru eşini öldürüp cesedini parçalara ayırmıştı! Katile ağırlaştırılmış müebbet istendi

Bursa'da emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

#2
Foto - Emekli polis memuru eşini öldürüp cesedini parçalara ayırmıştı! Katile ağırlaştırılmış müebbet istendi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Adalet Uzunoğlu hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

#3
Foto - Emekli polis memuru eşini öldürüp cesedini parçalara ayırmıştı! Katile ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, olayın Osmangazi ilçesinde meydana geldiği belirtilirken, sanığın eşini öldürdükten sonra cesedi parçalara ayırarak farklı noktalardaki çöp konteynerlerine bıraktığı iddia edildi.

#4
Foto - Emekli polis memuru eşini öldürüp cesedini parçalara ayırmıştı! Katile ağırlaştırılmış müebbet istendi

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, evde yapılan incelemelerde çok sayıda kan izi ve biyolojik örneklere rastlandı. Kriminal incelemeler sonucunda elde edilen örneklerin Ali Fuat Uzunoğlu'na ait olduğu tespit edildi. İddianamede, olayın ardından delillerin yok edilmesine yönelik girişimlerde bulunulduğuna ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

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Foto - Emekli polis memuru eşini öldürüp cesedini parçalara ayırmıştı! Katile ağırlaştırılmış müebbet istendi

Dosyada yer alan tespitlerde, ev içerisinde çeşitli bölgelere poşetlerin serildiği, bazı kanlı eşyaların ise gizlenmeye çalışıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler, olay yeri inceleme raporları ve kriminal analiz sonuçlarının iddianamenin hazırlanmasına dayanak oluşturduğu kaydedildi. Şüpheli Adalet Uzunoğlu'nun ifadesinde cinayet suçlamasını kabul etmediği, ancak eşinin cansız bedenini parçalayıp çöp konteynerlerine attığını beyan ettiği öğrenildi. Şüphelinin savunmasında, eşini hareketsiz halde bulduğunu ve panikle hareket edip parçalara ayırıp çöpe attığını öne sürdüğü belirtildi. Mahkemece kabul edilen iddianameyle birlikte davanın görülmesine başlanacağı öğrenilirken, soruşturma kapsamında isimleri geçen bazı aile bireyleri hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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