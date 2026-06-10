Emekli polis memuru eşini öldürüp cesedini parçalara ayırmıştı! Katile ağırlaştırılmış müebbet istendi
Bursa’da emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu’nun saniyeler içinde kan donduran bir kumpasla katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı ve hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Eşini canice öldürdükten sonra cesedini sinsi bir planla parçalara ayırarak farklı noktalardaki çöp konteynerlerine bırakan tutuklu cani Adalet Uzunoğlu hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, evde bulunan siber ve fiziki deliller vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.