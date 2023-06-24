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Emekli maaşlarında rakamlar netleşti! Büyük müjde! En düşük emekli maaşı bu kadar olacak

2023-06-24 14:58:38
Emekli maaşlarında rakamlar netleşti! Büyük müjde! En düşük emekli maaşı bu kadar olacak

Son dakika haberi... 2023 asgari ücret zammı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında asgari ücret yüzde 34 oranında zamla 11 bin 402 TL oldu. Gelen zam sonrası gözler emekli maaşına çevrildi. Milyonlarca emekli vatandaş Temmuz ayından itibaren uygulanacak olan zamlı maaşlarını araştırmaya başladı. Emekli maaşlarında rakamlar netleşti! En düşük emekli maaşı 10 bin TL olacak. Uzman isimler açıkladı. Emekliler çifte bayram yaşayacak! İşte detaylar haberimizde...

#1
Foto - Emekli maaşlarında rakamlar netleşti! Büyük müjde! En düşük emekli maaşı bu kadar olacak

Asgari ücret zammı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında çıkan ortak karar ile 1 Temmuz'dan itibaren asgari ücret yüzde 34 oranında zamla 11 bin 402 TL olarak belirlendi. Gelen zam sonrası gözler emekli maaşlarına çevrildi. Milyonlarca emekli 'Temmuz'da emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2023 emekli maaş zammı ne kadar olacak?' sorularını araştırmaya başladı. Beklenen haber geldi. Emekli maaşlarında rakamlar netleşti. En düşük emekli maaşı 10 bin TL olacak! Uzmanlar kuruşu kuruşuna hesapladı. İşte son dakika emekli maaşı zam haberinin detayları...

#2
Foto - Emekli maaşlarında rakamlar netleşti! Büyük müjde! En düşük emekli maaşı bu kadar olacak

2023 emekli maaşı zam haberleri milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Tüm emekliler gözlerini Temmuz ayına çevirirken beklenen zam açıklaması geldi. Temmuz zammını büyük bir merakla bekleyen emekli ve memurun gözü ve kulağı açıklanacak enflasyon rakamlarında. Emekli maaşı zam oranları milyonların gündeminde. Milyonlarca emekli maaşlarına ne kadar zam geleceğini yakından takip ederken beklenen haber geldi. Emekliler çifte bayram yaşayacak! Peki emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

#3
Foto - Emekli maaşlarında rakamlar netleşti! Büyük müjde! En düşük emekli maaşı bu kadar olacak

Milyonlarca emekli maaşlarına gelen zamları araştırmaya devam ederken gözler enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Enflasyonun belirleyici olacağı zam öncesinde tahminler de gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda yapılan anketlere göre Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2,81 artması bekleniyor. Bu doğrultuda 6 aylık enflasyon yüzde 18,50 oluyor. Henüz resmi enflasyon rakamları açıklanmadı.

#4
Foto - Emekli maaşlarında rakamlar netleşti! Büyük müjde! En düşük emekli maaşı bu kadar olacak

Uzmanlardan gelen tahminlere göre gelen zamlar ile birlikte en düşük emekli maaşının yüzde 18.50 artışla 7 bin 500 TL’den 9 bin 887 TL’ye çıkması bekleniyor. Ancak 6 aylık enflasyon rakamlarına refah payı da eklenmesi halinde zam oranı yüzde 34’lere kadar çıkacak ve en düşük emekli maaşı 10 bin TL seviyesine yükselecek. Şimdi tüm gözler emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı ve yeni emekli maaşlarında.

#5
Foto - Emekli maaşlarında rakamlar netleşti! Büyük müjde! En düşük emekli maaşı bu kadar olacak

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