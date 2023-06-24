2023-06-24 14:58:38 Emekli maaşlarında rakamlar netleşti! Büyük müjde! En düşük emekli maaşı bu kadar olacak
Son dakika haberi... 2023 asgari ücret zammı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında asgari ücret yüzde 34 oranında zamla 11 bin 402 TL oldu. Gelen zam sonrası gözler emekli maaşına çevrildi. Milyonlarca emekli vatandaş Temmuz ayından itibaren uygulanacak olan zamlı maaşlarını araştırmaya başladı. Emekli maaşlarında rakamlar netleşti! En düşük emekli maaşı 10 bin TL olacak. Uzman isimler açıkladı. Emekliler çifte bayram yaşayacak! İşte detaylar haberimizde...