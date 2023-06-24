Emekli maaşlarında rakamlar netleşti! Büyük müjde! En düşük emekli maaşı bu kadar olacak

Uzmanlardan gelen tahminlere göre gelen zamlar ile birlikte en düşük emekli maaşının yüzde 18.50 artışla 7 bin 500 TL’den 9 bin 887 TL’ye çıkması bekleniyor. Ancak 6 aylık enflasyon rakamlarına refah payı da eklenmesi halinde zam oranı yüzde 34’lere kadar çıkacak ve en düşük emekli maaşı 10 bin TL seviyesine yükselecek. Şimdi tüm gözler emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı ve yeni emekli maaşlarında.