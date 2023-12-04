Emekli maaşı zammı hesaplaması son tahmin: 5 Aylık enflasyon oranına göre yeni emekli maaşı tutarları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.