2023-12-04 20:10:19 Emekli maaşı zammı hesaplaması son tahmin: 5 Aylık enflasyon oranına göre yeni emekli maaşı tutarları...
5 Aylık enflasyon oranı belli oldu. Emekli zammı 2024 ile ilgili araştırmalar başladı. Yılın son ayında olmamızla birlikte yeni yıl zammı merak konusu oldu. Yılın ikinci yarısının 5 aylık enflasyon oranı bugün belli olduktan sonra emekli zammı ne kadar olacak sorusu yoğun ilgi gördü. Peki Emekli zammı 2024 Ocak belli oldu mu, ne kadar? Emekliye zam bu ay geldi mi, hangi aya yansıyacak?