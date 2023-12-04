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Ekonomi
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Emekli maaşı zammı hesaplaması son tahmin: 5 Aylık enflasyon oranına göre yeni emekli maaşı tutarları...

2023-12-04 20:10:19
Emekli maaşı zammı hesaplaması son tahmin: 5 Aylık enflasyon oranına göre yeni emekli maaşı tutarları...

5 Aylık enflasyon oranı belli oldu. Emekli zammı 2024 ile ilgili araştırmalar başladı. Yılın son ayında olmamızla birlikte yeni yıl zammı merak konusu oldu. Yılın ikinci yarısının 5 aylık enflasyon oranı bugün belli olduktan sonra emekli zammı ne kadar olacak sorusu yoğun ilgi gördü. Peki Emekli zammı 2024 Ocak belli oldu mu, ne kadar? Emekliye zam bu ay geldi mi, hangi aya yansıyacak?

#1
Foto - Emekli maaşı zammı hesaplaması son tahmin: 5 Aylık enflasyon oranına göre yeni emekli maaşı tutarları...

6 Aylık enflasyon oranı açıklandıktan sonra kesinleşecek olan emekli zammı 2024 için sorular gündemden düşmüyor. Emekli vatandaşlar ve emekli yakınlarının araştırdığı zam haberleri yakından takip ediliyor. Yılın ikinci altı aylık dönemini ilgilendiren 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Geriye sadece 1 veri kaldı. Peki emekli zammı tahminen ne kadar olacak, tüm emekliler eşit zam alacak mı?

#2
Foto - Emekli maaşı zammı hesaplaması son tahmin: 5 Aylık enflasyon oranına göre yeni emekli maaşı tutarları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.

#3
Foto - Emekli maaşı zammı hesaplaması son tahmin: 5 Aylık enflasyon oranına göre yeni emekli maaşı tutarları...

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim'de yüzde 3,43, Kasım'da ise yüzde 3,28 oldu. Tüm bunlarla beraber 5 aylık enflasyon rakamı da yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçti.

#4
Foto - Emekli maaşı zammı hesaplaması son tahmin: 5 Aylık enflasyon oranına göre yeni emekli maaşı tutarları...

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: İTO’nun enflasyon tahmini yüzde 3.79’du. TÜİK, 3.28 olarak bahsedildi. Yıllık yüzde 61.98, bir önceki yıllık artışımız 61.36’ydı. Bu 12 aylık kümülatiftir. Ücretlilerin toplamda hak etmiş olduğu yüzde 33.66’lık artışı SSK, Bağkur işçilerimiz ve memurlarımız almaya hak kazandı diyebilliriz.

#5
Foto - Emekli maaşı zammı hesaplaması son tahmin: 5 Aylık enflasyon oranına göre yeni emekli maaşı tutarları...

Buna son ayın enflasyon rakamı eklenecek ve refah payı artışı yapılacak. Burada dikkat çeken nokta aralık ayında enflasyonun ne olacağı. Aralıkta geçen sene yüzde 3’ler seviyesinde seyretmişti. Yüzde 65 enflasyon tahmininin tutulacağı görülüyor. Belirlilik ortaya çıkacaktır.

#6
Foto - Emekli maaşı zammı hesaplaması son tahmin: 5 Aylık enflasyon oranına göre yeni emekli maaşı tutarları...

Ücretlilerin şu anda hak etmiş olduğu yüzde 33.66’dır. TÜRK-İŞ’in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması var. Kasım ayına ilişkindi TÜRK-İŞ Başkanı onun altına oturmayacağız, pazarlık rakamımız bu dedi.

#7
Foto - Emekli maaşı zammı hesaplaması son tahmin: 5 Aylık enflasyon oranına göre yeni emekli maaşı tutarları...

Her kesime aynı oranda bir zam uygulanacaktır.

#8
Foto - Emekli maaşı zammı hesaplaması son tahmin: 5 Aylık enflasyon oranına göre yeni emekli maaşı tutarları...

En düşük emekli maaşlarına daha yüksek oranda zam uygulaması söz konusu değildir. Kök maaşı en düşük emekli maaşının altında kalan kişilerin

#9
Foto - Emekli maaşı zammı hesaplaması son tahmin: 5 Aylık enflasyon oranına göre yeni emekli maaşı tutarları...

emekli maaşları, en düşük maaşa tamamlandığından dolayı bu kişiler, oransal olarak bakıldığında diğer emeklilerden daha yüksek oranda zam almaktadırlar.

#10
Foto - Emekli maaşı zammı hesaplaması son tahmin: 5 Aylık enflasyon oranına göre yeni emekli maaşı tutarları...

Ben tüm emeklilere aynı oranda zam yapılacağını, en düşük maaşlara ayrıca bir oranla zam yapılmayacağı kanaatindeyim.”

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