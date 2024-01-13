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Emekli istihbaratçı ABD'nin Türkiye planını açıkladı: Lafı eğip bükmeye gerek yok amaç bu

2024-01-13 16:12:05
Emekli istihbaratçı ABD'nin Türkiye planını açıkladı: Lafı eğip bükmeye gerek yok amaç bu

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gerçekleşen alçak saldırı konusunda dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

#1
Foto - Emekli istihbaratçı ABD'nin Türkiye planını açıkladı: Lafı eğip bükmeye gerek yok amaç bu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu.

#2
Foto - Emekli istihbaratçı ABD'nin Türkiye planını açıkladı: Lafı eğip bükmeye gerek yok amaç bu

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısının ardından Irak'ın kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde de Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi ve 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

#3
Foto - Emekli istihbaratçı ABD'nin Türkiye planını açıkladı: Lafı eğip bükmeye gerek yok amaç bu

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında hain saldırıya ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Başbuğ, saldırınnı arkasında ABD'nin olduğunu belirterek, asıl hedefin Türkiye'nin içi olduğunu ifade etti. Başbuğ'un açıklamaları şu şekilde;

#4
Foto - Emekli istihbaratçı ABD'nin Türkiye planını açıkladı: Lafı eğip bükmeye gerek yok amaç bu

Herkesin çok net gördüğü bir kastın olduğu sürecin içindeyiz. Neden şimdi? Bu soruya cevap arandığında çıktığı kapı aynı. Birileri kasıtlı olarak ezbozan bir vaziyette kendi kuş aklınca Türkiye'ye ayar verme adına bu saldırıları planlıyor. Bu birileri kim, ne maksatla yapıyor. O birileri Amerika. Hiç lafı eğip bükmeden doğruyu söylemek lazım. Saldırırın faili azmettiricisi ABD'nin ta kendisi.

#5
Foto - Emekli istihbaratçı ABD'nin Türkiye planını açıkladı: Lafı eğip bükmeye gerek yok amaç bu

Örgütü yıllardır kullanan Amerika ama bugüne kadar geri planda kalmayı ve dolaylı olarak süreci yönetiyordu. Amerika'yı dillendirmekten imtina eden çevreler oluştu. Lafı eğip bükmeye gerek yok. Amerika, kasıtlı ve bilinçli olarak fiilen bu işin içinde.

#6
Foto - Emekli istihbaratçı ABD'nin Türkiye planını açıkladı: Lafı eğip bükmeye gerek yok amaç bu

Ezberbozandan kastım şuydu; Bu çapulcu sürüsü bu mahlukatlar böyle kış aylarında inlerinden çıkacak ve bu saldırıları gerçekleştirecek ne aklı ne de cesareti vardır.

#7
Foto - Emekli istihbaratçı ABD'nin Türkiye planını açıkladı: Lafı eğip bükmeye gerek yok amaç bu

Amerika o üs bölgelerinin bütün bilgilerini paylaşarak hatta yön bulma araç ve gereçlerini de örgüte kazandırdı. Uzaktan saldırıyı sevk ve idare ederek bu saldırıyı gerçekleştirdi.

#8
Foto - Emekli istihbaratçı ABD'nin Türkiye planını açıkladı: Lafı eğip bükmeye gerek yok amaç bu

Dışta bu saldırı yapıldı. ABD, sahaya sürdüğü o mahlukatların yok olacağını zaten biliyor. Ama önemi yok. ABD'nin esas oyun kurduğu yer burası. Ülke sınırlarının içerisinde. İçimizde bizden gibi görünen veya üç kuruşluk aklıyla ahkam kesmeye çalışan bir kadro ortaya çıkıyor. Yalan haberlerle provokatif söylemlerle ülkeyi ve milleti farklı yollara sevk etmeye çalışıyor. ABD'nin esas oyunu bu. Bahsettiğimiz güruh bir anda hareket geçiyor. İşte şehit sayısı fazla, saklanıyor. Harekat bölgesi yanlış, biz olsak böyle yapmazdık! Biz siz varken de gördük. Sineklikle bataklıkta sinek avladınığınız günleri de biliyoruz. Sen kime ne ahkam kesiyorsun. Koca MSB, koca MİT düşünemiyor sen oturduğun yerde bunları düşünüyorsun ve devleti hatalı buluyorsun. Bunlar FETÖ ağzı, dış gücün ağzı.

#9
Foto - Emekli istihbaratçı ABD'nin Türkiye planını açıkladı: Lafı eğip bükmeye gerek yok amaç bu

Bizim amacımız sahada bir sonuç elde etmek. Ana başlığımız terörle mücadele. Sadece bu mücadeleyi bekleyen isteyen bizler değiliz. Irak'taki yerel halk da Mehmetçik'ten hoşnut.

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