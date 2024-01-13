Emekli istihbaratçı ABD'nin Türkiye planını açıkladı: Lafı eğip bükmeye gerek yok amaç bu

Dışta bu saldırı yapıldı. ABD, sahaya sürdüğü o mahlukatların yok olacağını zaten biliyor. Ama önemi yok. ABD'nin esas oyun kurduğu yer burası. Ülke sınırlarının içerisinde. İçimizde bizden gibi görünen veya üç kuruşluk aklıyla ahkam kesmeye çalışan bir kadro ortaya çıkıyor. Yalan haberlerle provokatif söylemlerle ülkeyi ve milleti farklı yollara sevk etmeye çalışıyor. ABD'nin esas oyunu bu. Bahsettiğimiz güruh bir anda hareket geçiyor. İşte şehit sayısı fazla, saklanıyor. Harekat bölgesi yanlış, biz olsak böyle yapmazdık! Biz siz varken de gördük. Sineklikle bataklıkta sinek avladınığınız günleri de biliyoruz. Sen kime ne ahkam kesiyorsun. Koca MSB, koca MİT düşünemiyor sen oturduğun yerde bunları düşünüyorsun ve devleti hatalı buluyorsun. Bunlar FETÖ ağzı, dış gücün ağzı.