Toplam nükleer başlık sayısı dudak uçuklattı! İşte elinde en çok atom bombası bulunduran 10 ülke
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Küresel gerilimlerin tırmandığı bir dönemde dünyadaki toplam nükleer savaş başlığı sayısı 12 bin 100’e ulaşırken, nükleer güç sıralaması yeniden güncellendi. Rusya 5 bin 580 başlık ile listenin zirvesinde yer alırken, ABD 5 bin 177 başlık ile hemen ardından gelerek nükleer yarışın en büyük iki aktörü olmayı sürdürüyor. Listenin devamında Çin, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler yer alırken; İsrail, Pakistan ve Kuzey Kore gibi ülkelerin kapasiteleri Orta Doğu ve Asya’daki güvenlik dengelerini doğrudan etkiliyor.

Dünyanın en kanlı çatışmaları, iki veya daha fazla ülke arasındaki siyasi ve diplomatik gerilimlerden kaynaklanır; bu nedenle bazı ülkelerin sıkı ve çoğu zaman korkutucu savunma politikaları vardır.

Mevcut küresel siyasi ortam göz önüne alındığında, nükleer silahlar önemli bir tehdit oluşturuyor. Şu anda da dünyada yaklaşık 12.100 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Artık birkaç ülkenin nükleer kapasitesi ve nükleer silah üretme yeteneği var. En güçlü nükleer silahlara sahip ilk 10 ülkeyi keşfetmek için galeriyi okuyun.

10. İran 2015'teki nükleer anlaşmadan ABD'nin çekilmesiyle İran'ın programı büyük bir soru işaretine dönüştü. Nükleer enerji ile askeri amaçlar arasındaki o ince çizgi, Orta Doğu'daki savaş riskini her geçen gün artırıyor. 9. Kuzey Kore Siyasi izolasyonun zirvesindeki ülke, son aylarda füze testlerine hız verdi. Rejim kapalı olduğu için net sayı bilinmese de, elinde yaklaşık 50 nükleer başlık olduğu tahmin ediliyor.

8. İsrail Araştırmalara göre İsrail, yaklaşık 90 nükleer savaş başlığına sahip. İsrail son 30 yıldaki çatışmalar nedeniyle yüksek savaş riski taşıyan bölgelerin başında geliyor. 7. Pakistan Eski bir İngiliz sömürgesi olan Pakistan, bugün devasa bir nükleer stok barındırıyor. İyi eğitilmiş ordusuyla bilinen ülkenin elinde yaklaşık 170 nükleer füze bulunuyor. 6. Hindistan Barışçıl imajının aksine Hindistan, Asya’nın en güçlü nükleer güçlerinden biri. Resmi verilere göre elinde 180 nükleer bomba var, ancak yetkililer, bu silahların sadece savunma amaçlı kullanılacağını vurguluyor.

5. Birleşik Krallık İngiliz Kraliyet ailesinin ve hükümetinin emrinde tam 225 nükleer füze bulunuyor. Bu da Birleşik Krallık'ı dünyanın en güçlü savunma sistemlerinden biri yapıyor. 4. Fransa Fransa’nın elinde yaklaşık 300 nükleer silah var. Son yıllarda yaşanan terör saldırıları, ülkenin savunma sistemini her zaman en üst seviyede tutmasına neden oldu. 3. Çin Asya’nın devi Çin, yaklaşık 600 nükleer silaha sahip. Çin bu koleksiyonu, rakiplerine gözdağı vermek ve rejim güvenliğini sağlamak için bir koz olarak kullanıyor.

2. ABD Listenin ikinci sırasında yaklaşık 5.177 nükleer savaş başlığıyla ABD yer alıyor. Dünyanın en iyi organize olmuş ordularından birine sahip olan ABD, nükleer gücünü teknolojiyle birleştiriyor. 1. Rusya Nükleer yarışın lideri yaklaşık 5.580 başlık ile Rusya. Sovyetler Birliği’nden bu yana nükleer gücünü geliştiren Rusya’nın elindeki tek bir bomba, Hiroşima'ya atılan bombadan 3.800 kat daha güçlü!

