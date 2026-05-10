Toplam nükleer başlık sayısı dudak uçuklattı! İşte elinde en çok atom bombası bulunduran 10 ülke
Küresel gerilimlerin tırmandığı bir dönemde dünyadaki toplam nükleer savaş başlığı sayısı 12 bin 100’e ulaşırken, nükleer güç sıralaması yeniden güncellendi. Rusya 5 bin 580 başlık ile listenin zirvesinde yer alırken, ABD 5 bin 177 başlık ile hemen ardından gelerek nükleer yarışın en büyük iki aktörü olmayı sürdürüyor. Listenin devamında Çin, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler yer alırken; İsrail, Pakistan ve Kuzey Kore gibi ülkelerin kapasiteleri Orta Doğu ve Asya’daki güvenlik dengelerini doğrudan etkiliyor.