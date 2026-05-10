ABD şaşkın, dünya alarmda: Havacılıkta “üç büyükler” devri bitti, Türk canavarı, F-35’in motorunu tahtından etti

GÜÇHAN'ın 42.000 lbf'lik güç çıkışının, F-35'in F135 motorunun 43.000 lbf'lik art yakmalı itki gücünün biraz altında ve F-22'nin F110-GE-129 motorunun (varyanta bağlı olarak genellikle 29.000 ila 32.000 lbf aralığında kalan) üzerinde yer aldığı ifade edildi. Motorun maksimum çapının 46,5 inç olarak sunulduğu ve bunun da F-35 filosunda kullanılan F135-PW-100 ve F135-PW-400 varyantlarının 46 inçlik çapıyla yakından eşleştiği dile getirildi. Bu rakamın, Lockheed Martin F-22 Raptor'a güç veren F119-PW-100 motorunun 50 inçlik çapına da yakın olduğu ifade edildi. Haberde, motorun hava akışının 420 lb/sn olarak belirlendiği, bunun da yüksek itiş gücüne sahip savaş uçağı turbofan motorlarıyla ilişkili yüksek kütle akışlı bir çekirdek mimarisine işaret ettiği vurgulandı.