  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altın borcu olanlar dikkat! Tuna Kaya 15 Mayıs'ı işaret edip uyardı! Bursa'da feci kaza! Otomobil tarlaya uçtu motosiklet direğe çarptı! ABD şaşkın, dünya alarmda: Havacılıkta “üç büyükler” devri bitti, Türk canavarı, F-35’in motorunu tahtından etti Bakanlıktan ‘atama’ tepkisi! Hukuki haklar kullanılacak En çok Türk askerinin bulunduğu ülkeler belli oldu! O ülkede 40 bin askerimiz var! Beklenmedik tablo: Yabancı turist Türkiye'de otelden dışarı adım atmıyor Bu alışkanlığı kesinlikle bırakın! Buzdolabının o bölümüne sakın yumurta koymayın Düğün masrafına sponsorlu çözüm! Damatlığını reklam panosuna çevirdi Toplam nükleer başlık sayısı dudak uçuklattı! İşte elinde en çok atom bombası bulunduran 10 ülke Pazartesi sabahına hazır olun! İslam Memiş, altın için “altın vuruş” tarihini verdi
Gündem
5
Yeniakit Publisher
ABD şaşkın, dünya alarmda: Havacılıkta "üç büyükler" devri bitti, Türk canavarı, F-35’in motorunu tahtından etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD şaşkın, dünya alarmda: Havacılıkta “üç büyükler” devri bitti, Türk canavarı, F-35’in motorunu tahtından etti

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen yerli turbofan motoru "GÜÇHAN", 42.000 lbf’lik devasa itki gücüyle dünya havacılık sektöründe taşları yerinden oynattı. Performans değerleriyle ABD'nin en gelişmiş uçağı F-35’in motorunu yakalayan GÜÇHAN, Türkiye'yi havacılık teknolojilerinde Washington, Moskova ve Pekin'in en dişli rakibi konumuna yükseltti. Savunma dünyasında "imkansızın başarılması" olarak yorumlanan bu hamleyle birlikte, Türkiye'nin savaş uçağı üretiminde ABD'ye olan teknik ve jeopolitik bağımlılığı resmen tarihe karışıyor.

#1
Foto - ABD şaşkın, dünya alarmda: Havacılıkta "üç büyükler" devri bitti, Türk canavarı, F-35’in motorunu tahtından etti

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda ilk kez gösterilen YILDIRIMHAN uzun menzilli füze sistemi ve GÜÇHAN turbofan jet motoruna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, GÜÇHAN Turbofan Jet Motoru'nun tüm bileşenleri Milli Savunma Bakanlığı Araştırma-Geliştirme Merkezi tarafından tasarlandığı, yüksek itki gücüne sahip milli bir jet motoru olan GÜÇHAN'ın, Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda özgün mühendislik çözümleriyle geliştirildiği vurgulandı.

#2
Foto - ABD şaşkın, dünya alarmda: Havacılıkta "üç büyükler" devri bitti, Türk canavarı, F-35’in motorunu tahtından etti

ABD basını ise projenin temel hedefinin, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı asgariye indirerek sürdürülebilir yerli kabiliyet oluşturmak olduğunu vurguladı. Haberde GÜÇHAN motorunun, TF6000 (6.000 lbf), TF10000 (6.000 lbf) ve TF35000 (35.000 lbf) gibi Türk Motor Sanayii (TEI) projelerinin yanında sergilendiği; yayınlanan itme gücü rakamının motoru hemen, seri üretimde en yüksek itme gücüne sahip Batılı savaş uçağı olan F-35 Lightning II'ye takılı Pratt & Whitney F135 ile aynı performans aralığına yerleştirdiği ifade edildi.

#3
Foto - ABD şaşkın, dünya alarmda: Havacılıkta "üç büyükler" devri bitti, Türk canavarı, F-35’in motorunu tahtından etti

GÜÇHAN'ın 42.000 lbf'lik güç çıkışının, F-35'in F135 motorunun 43.000 lbf'lik art yakmalı itki gücünün biraz altında ve F-22'nin F110-GE-129 motorunun (varyanta bağlı olarak genellikle 29.000 ila 32.000 lbf aralığında kalan) üzerinde yer aldığı ifade edildi. Motorun maksimum çapının 46,5 inç olarak sunulduğu ve bunun da F-35 filosunda kullanılan F135-PW-100 ve F135-PW-400 varyantlarının 46 inçlik çapıyla yakından eşleştiği dile getirildi. Bu rakamın, Lockheed Martin F-22 Raptor'a güç veren F119-PW-100 motorunun 50 inçlik çapına da yakın olduğu ifade edildi. Haberde, motorun hava akışının 420 lb/sn olarak belirlendiği, bunun da yüksek itiş gücüne sahip savaş uçağı turbofan motorlarıyla ilişkili yüksek kütle akışlı bir çekirdek mimarisine işaret ettiği vurgulandı.

#4
Foto - ABD şaşkın, dünya alarmda: Havacılıkta "üç büyükler" devri bitti, Türk canavarı, F-35’in motorunu tahtından etti

GÜÇHAN'ın aynı itme ve boyut kategorisine girmesinin, Türkiye'nin sadece itme gücü değil, aynı zamanda beşinci nesil havacılıkla ilişkilendirilen bir seviyede termal yönetim ve savaş enerjisi entegrasyonunu da ele almaya çalıştığını gösterdiği ifade edildi. Türkiye'nin savaş uçağı ve motor üretimi konusunda dışa bağımlılığı sona erdireceğinin altı çizilen haberde, ihracat lisanslama kısıtlamalarına ve yabancı motor tedarikçileriyle bağlantılı jeopolitik baskının artık sona ereceği belirtildi. Türkiye'nin bu alanda artık ABD'ye ihtiyaç duymayacağı aktarıldı. Ayrıca, GÜÇHAN'ın, Türkiye'nin şu anda ABD, Rusya ve Çin'in hakim olduğu stratejik savaş uçağı motoru sektöründe rekabet edebilecek yerli bir sanayi tabanı kurmaya çalıştığını gösterdiği dile getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan'ın "Milli Görüş" gömleği dar geldi! Cumhur İttifakı'na sırt dönen Erbakan rotayı Mansur Yavaş'a kırdı
Gündem

Fatih Erbakan'ın "Milli Görüş" gömleği dar geldi! Cumhur İttifakı'na sırt dönen Erbakan rotayı Mansur Yavaş'a kırdı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, liyakat ve dava anlayışıyla bağdaşmayan açıklamalarıyla siyaset gündemine bomba gibi düşt..
FETÖ’nün Falcon kamuflajı deşifre oldu
Gündem

FETÖ’nün Falcon kamuflajı deşifre oldu

İzmir’de FETÖ/PDY’nin gaybubet evlerine yönelik operasyonda ele geçirilen dijital materyaller, örgütün 15 Temmuz’dan sonra da kripto haberle..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! İki kurumun başkanı değişti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! İki kurumun başkanı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan..
Buket Güler Ozan'dan istifa açıklaması! Halk TV’de yaprak dökümü
Gündem

Buket Güler Ozan'dan istifa açıklaması! Halk TV’de yaprak dökümü

Halk TV’de son dönemde peş peşe gelen ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Son olarak Buket Güler Ozan istifa ettiğini duyurdu.
CHP milleti kışkırtma peşinde
Gündem

CHP milleti kışkırtma peşinde

Başını Ali Babacan'ın Deva Partisi'nden devşirilen Evrim Rızvanoğlu'nun başını çektiği CHP'li heyet, milleti kışkırtmanın peşine düştü...
Bakan Gürlek'in "cezaevleri" paylaşımına Türkiye'den destek yağıyor
Gündem

Bakan Gürlek'in "cezaevleri" paylaşımına Türkiye'den destek yağıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek cezaevlerindeki rehabilite çalışmalarına ilişkin "Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede, infaz sistemimizi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23