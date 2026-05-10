ABD şaşkın, dünya alarmda: Havacılıkta “üç büyükler” devri bitti, Türk canavarı, F-35’in motorunu tahtından etti
Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen yerli turbofan motoru "GÜÇHAN", 42.000 lbf’lik devasa itki gücüyle dünya havacılık sektöründe taşları yerinden oynattı. Performans değerleriyle ABD'nin en gelişmiş uçağı F-35’in motorunu yakalayan GÜÇHAN, Türkiye'yi havacılık teknolojilerinde Washington, Moskova ve Pekin'in en dişli rakibi konumuna yükseltti. Savunma dünyasında "imkansızın başarılması" olarak yorumlanan bu hamleyle birlikte, Türkiye'nin savaş uçağı üretiminde ABD'ye olan teknik ve jeopolitik bağımlılığı resmen tarihe karışıyor.