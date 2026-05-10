Mavi Vatan’da hayalet güç! Türkiye dünyanın en seçkin 10 ülkesi arasına girdi
Türkiye, yerli ve milli imkanlarla tasarlayıp sertifikalandırdığı ilk mini denizaltısını başarıyla suya indirerek bu teknolojiyi elinde bulunduran dünyadaki 10 ülkeden biri olmayı başardı. DATUM ve İTÜ iş birliğiyle geliştirilen 12 metrelik bu "gizli güç", kargo uçaklarından kamyonlara kadar her türlü araçla istenilen bölgeye hızla taşınabilmesiyle stratejik bir avantaj sunuyor. SAT komandolarını taşımaktan mayın imhasına, AKYA torpidosu ateşlemekten derin denizdeki enerji hatlarına müdahaleye kadar kritik 12 farklı görevi üstlenecek olan bu denizaltılar, Mavi Vatan’ın savunmasında oyunun kurallarını yeniden yazacak.