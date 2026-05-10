Mavi Vatan’da hayalet güç! Türkiye dünyanın en seçkin 10 ülkesi arasına girdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye, yerli ve milli imkanlarla tasarlayıp sertifikalandırdığı ilk mini denizaltısını başarıyla suya indirerek bu teknolojiyi elinde bulunduran dünyadaki 10 ülkeden biri olmayı başardı. DATUM ve İTÜ iş birliğiyle geliştirilen 12 metrelik bu "gizli güç", kargo uçaklarından kamyonlara kadar her türlü araçla istenilen bölgeye hızla taşınabilmesiyle stratejik bir avantaj sunuyor. SAT komandolarını taşımaktan mayın imhasına, AKYA torpidosu ateşlemekten derin denizdeki enerji hatlarına müdahaleye kadar kritik 12 farklı görevi üstlenecek olan bu denizaltılar, Mavi Vatan’ın savunmasında oyunun kurallarını yeniden yazacak.

Son yıllarda deniz platformlarında çok değerli işlere imza atan Türkiye, Ankara'nın imkan ve kabiliyetlerini doğrudan etkileyecek bir konuda daha kritik virajı döndü.

Bu başarı hikayesinin başrolünde, askeri ve ticari kullanıma yönelik insanlı/insansız mini denizaltılar tasarlamak amacıyla 2013'te kurulan DATUM var. 2018'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de ortaklığıyla kuvvetlenen DATUM, tamamen yerli/milli imkanlarla tasarlanan, üretilen ve sertifikası alınan ilk mini denizaltıyı geçtiğimiz günlerde suya indirdi.

İTÜ Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Münir Cansın Özden, hem bu testin önemini hem de son derece stratejik görevler üstlenecek mini denizaltılarla neler yapılabileceğini anlattı.

TRT Haber'in haberine göre, Dr. Özden, 14 Nisan'daki teste dair bazı detaylarla başlıyor... 12 metre boyunda, 36 ton deplasmanlı mini insanlı bir denizaltı kullandıklarını belirtiyor. Ancak ilk testte denizaltı insansız olarak suya indirilmiş. Kendisine verilen komutların hepsini yerine getirmiş ve böylece sistem başarıyla test edilmiş.

Bunun son derece zor bir iş olduğuna değiniyor Özden ve dünyada ancak 10 ülkenin bunu başarabildiğini vurguluyor. DATUM imzalı mini denizaltıların 'çok kolay ve farklı yollarda istenilen görev yerine transfer edilebildiği' bilgisini paylaşıyor Özden. "İster bir kamyon ister bir kargo uçağıyla dünyanın dört bir yanına bu denizaltıları taşımak mümkün. Basit bir vinç yardımıyla hemen suya indirilebiliyor. Bu Ankara için çok büyük bir güç aktarımı." diyor.

Münir Cansın Özden, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın çok değerli desteği ile 12 farklı görevi üstlenebilen mini denizaltılar için de çalıştıklarından bahsediyor.

Bu mini denizaltılar suya mayın dökebiliyor, mayın imha ediyor, torpido atıyor. Türk savunma sanayiinin gözbebeği projelerinden AKYA torpidosu ya da ATMACA ateşleyebileceklerini de söylüyor. Ve sözlerini şöyle tamamlıyor:

"MALAMAN mayınını denize bırakabileceğiz. Su altında sorun yaşayan bir denizaltında mahsur kalan personeli, mini denizaltılarla kurtarabileceğiz. SAT komandolarımızı görev yerine taşıyabileceğiz. Düşman ülkenin derin denizlerdeki iletişim kablolarına ya da enerji nakil hatlarına taarruz edebileceğiz. Günü sonunda hepsi birbirinden kritik görevleri başarıyla üstlenecek denizaltılar üreteceğiz."

