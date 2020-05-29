Emekli diplomattan bomba açıklama: "Davutoğlu'nun darbe girişiminden haberi vardı..."

Basın açıklaması Emekli Diplomat Vahit Özdemir, bugün bir basın açıklaması yaparak Ahmet Davutoğlu'na bazı sorular sormuştu... İşte Vahit Özdemir'in o basın açıklamasının metni: Gelecek Partisi Genel Başkanı, Eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na açık mektup:: Sabık Başbakan Davutoğlu, Henüz kamuoyu tarafından tanınmadığınız bir dönemde Sizi Başbakanlık Başdanışmanlığına kim tayin etti? 2009 yılında Meclis dışından Sizi Dışişleri Bakanlığına kim atadı? 2011 yılında Konya'dan Milletvekili seçilmenizi kim sağladı? 2011 seçimlerinden sonra tekrar Sizi Dışişleri Bakanlığına ve akabinde Başbakanlığa kim atadı? Başbakanlık Başdanışmanlığına atadığınız ve daha sonra Milletvekili seçilmesini sağladığınız eski öğrenciniz Ali Sarıkaya Başbakanlık uçağını Ankara-İstanbul-Ankara arasında dolmuş gibi kullandı mı kullanmadı mı? Başdanışmanınız Ali Sarıkaya'yı Kültür ve Turizm Bakanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza empoze ettiniz mi etmediniz mi? Sayın Cumhurbaşkanımız Ali Sarıkaya'nın Kültür ve Turizm Bakanlığını veto etti mi etmedi mi? Başdanışmanınız Ali Sarıkaya'nın referansı olan 3 Konsolosun Cidde Başkonsolosluğundan fetöcü oldukları için KHK ile işten atıldıklarını biliyor musunuz? 15 Temmuz hain darbe girişiminden kısa bir süre önce eşiniz ve kızınız Cidde'ye gittiler mi? Eşiniz ve kızınız Cidde'deki bayanlara " yakında Türkiye karışacak ve kan gövdeyi götürecek" dediler mi demediler mi? Yetkileri olmadığı halde sahte sicil raporları tanzim eden 3 bürokratınızın yargılanmasına neden izin vermediniz? Meclis dışından Dışişleri Bakanlığına atanır atanmaz sahte sicil doldurduğu mahkeme kararıyla sabit olan bürokratı neden Genel Müdürlüğe atadınız? Hacı adaylarını toplayarak havalimanında bırakıp kaçan Zat-ı Muhterem kimdir ve tanıyor musunuz? Havalimanında kaderlerine terkedilen gariban hacı adaylarını hacca devrin Bağcılar Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık göndermedi mi? 2011 genel milletvekili seçimlerinden sonra AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan olabileceğinizi Avustralya'dan Size mesajla müjdeleyen ben değil miydim? Sayın Başbakanımızdan habersiz ve izinsiz olarak fetö elebaşını neden ziyaret ettiniz? Sayın Cumhurbaşkanımız elinizden tutmasaydı; Başbakanlık Başdanışmanı, Meclis dışından Dışişleri Bakanı, Milletvekili tekrar Dışişleri Bakanı ve Başbakan olabilir miydiniz? Komşularla "SIFIR SORUN" diye bir fikir ortaya attığınız ve sayenizde kavga etmediğimiz komşu kaldı mı kalmadı mı? Yüzlerce fetöcüyü , Dışişleri Bakanlığının sınav sistemini değiştirerek diplomat olmalarını sağladınız mı sağlamadınız mı? 2002-2018 yıllarında AK Parti'nin ve devletin tüm imkanlarından faydalandınız mı faydalanmadınız mı? Sayın Cumhurbaşkanı Sizi Başkan Yardımcılığına veya Dışişleri Dışişleri Bakanlığına atasaydı Sayın Cumhurbaşkanımıza isyan bayrağını açar ve Brütüslüğe soyunur muydunuz? Sabık Başbakan, Mümkünse, yukarıdaki sorularıma kamuoyu önünde açıkça ve mertçe cevap vermenizi rica ediyorum. Sizin geçmişte yaptığınız hataları sık sık ekzip etme gibi bir alışkanlığınız ve huyunuz var. Lütfen bu huyunuzdan vazgeçmenizi hararetle tavsiye ediyorum. Sizin istediğiniz televizyon kanalında tartışmaya hazırım Siz rahmetli Osman Bölükbaşı'nın deyimiyle "SİYASİ MEVTA"sınız. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım. Vahit Özdemir Emekli Diplomat