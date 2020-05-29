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Emekli diplomattan bomba açıklama:

2020-05-29 15:01:13
Emekli diplomattan bomba açıklama: "Davutoğlu'nun darbe girişiminden haberi vardı..."

Emekli Diplomat Vahit Özdemir, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 15 Temmuz darbe girişiminden haberi olduğunu iddia etti.

#1
Foto - Emekli Diplomat Vahit Özdemir, Gelecek Partisi Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yönelik açık mektup yayınladı. Mektubunda Davutoğlu’na iddialı sorular yönelten Özdemir’in özellikle Cidde konusunda kendisine yönelttiği “15 Temmuz hain darbe girişiminden kısa bir süre önce eşiniz ve kızınız Cidde'ye gittiler mi? Eşiniz ve kızınız Cidde'deki bayanlara

Emekli Diplomat Vahit Özdemir, Gelecek Partisi Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yönelik açık mektup yayınladı. Mektubunda Davutoğlu’na iddialı sorular yönelten Özdemir’in özellikle Cidde konusunda kendisine yönelttiği “15 Temmuz hain darbe girişiminden kısa bir süre önce eşiniz ve kızınız Cidde'ye gittiler mi? Eşiniz ve kızınız Cidde'deki bayanlara "yakında Türkiye karışacak ve kan gövdeyi götürecek" dediler mi demediler mi?” sorusu dikkat çekti. Emekli Diplomat Vahit Özdemir konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - DAVUTOĞLU, AK PARTİ’Yİ BÖLMEK İSTİYOR - 15 Temmuz darbe girişiminden iki ay önce Cidde’de böyle bir hadise olduğunu söyleyen Özdemir, “Cidde olayı yüzde yüz doğru bir hadisedir. Demek ki darbe girişiminden kendilerinin haberleri vardı. Söyledikleri sözlerden o anlaşılıyor. Ben bundan sonra AK Parti aleyhinde bir faaliyette bulunursam benim yüzüme tükürün diyen adam şimdi AK Parti’nin aleyhindefaaliyette bulunuyor. Üstelik Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde rüyasında bile göremeyeceği mevki ve makama ulaştı kendisi. Normal bir profesör iken Başbakanlık Başdanışmanlığı, Meclis dışından Dışişleri Bakanlığı, Milletvekilliği ve Başbakanlık görevlerine gelmek kime nasip olur? Sıradan bir insan, bulunmaz Hint kumaşı değil ki. Davutoğlu, AK Parti’yi bölmeye, parçalamaya çalışan hainlik yapan birisi. Tabi buna gücü yetmez. Halkta da bunun bir karşılığı yok. Bence yaptığı yanlış. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı kendisine bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı veya bir Bakanlık verse idi acaba böyle bir davranış içerisinde olur muydu?” dedi.

DAVUTOĞLU, AK PARTİ’Yİ BÖLMEK İSTİYOR - 15 Temmuz darbe girişiminden iki ay önce Cidde’de böyle bir hadise olduğunu söyleyen Özdemir, “Cidde olayı yüzde yüz doğru bir hadisedir. Demek ki darbe girişiminden kendilerinin haberleri vardı. Söyledikleri sözlerden o anlaşılıyor. Ben bundan sonra AK Parti aleyhinde bir faaliyette bulunursam benim yüzüme tükürün diyen adam şimdi AK Parti’nin aleyhindefaaliyette bulunuyor. Üstelik Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde rüyasında bile göremeyeceği mevki ve makama ulaştı kendisi. Normal bir profesör iken Başbakanlık Başdanışmanlığı, Meclis dışından Dışişleri Bakanlığı, Milletvekilliği ve Başbakanlık görevlerine gelmek kime nasip olur? Sıradan bir insan, bulunmaz Hint kumaşı değil ki. Davutoğlu, AK Parti’yi bölmeye, parçalamaya çalışan hainlik yapan birisi. Tabi buna gücü yetmez. Halkta da bunun bir karşılığı yok. Bence yaptığı yanlış. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı kendisine bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı veya bir Bakanlık verse idi acaba böyle bir davranış içerisinde olur muydu?” dedi.

#3
Foto - SAHTECİ BÜROKRATLARI HİMAYE EDEN BİRİ - Mektuptaki sorulardan birinde “Meclis dışından Dışişleri Bakanlığına atanır atanmaz sahte sicil doldurduğu mahkeme kararıyla sabit olan bürokratı neden Genel Müdürlüğe atadınız?” diyen Özdemir, “Sahteci bürokratları resmen himaye ediyor, yargılanmalarına izin vermiyor ve onları genel müdür olarak atıyor. İnsanda biraz vicdan, din, iman olur. Düşünün bana karşı sahte sicil dolduran, hiç yanında çalışmadığı üç tane bürokratı himaye ediyor. Yargılanmalarına izin vermiyor. O zaman da ben Danıştay kararı ile o bürokratları yargılattım. Fakat zaman aşımından dolayı yırttılar. Böyle bir adam.” şeklinde konuştu.

SAHTECİ BÜROKRATLARI HİMAYE EDEN BİRİ - Mektuptaki sorulardan birinde “Meclis dışından Dışişleri Bakanlığına atanır atanmaz sahte sicil doldurduğu mahkeme kararıyla sabit olan bürokratı neden Genel Müdürlüğe atadınız?” diyen Özdemir, “Sahteci bürokratları resmen himaye ediyor, yargılanmalarına izin vermiyor ve onları genel müdür olarak atıyor. İnsanda biraz vicdan, din, iman olur. Düşünün bana karşı sahte sicil dolduran, hiç yanında çalışmadığı üç tane bürokratı himaye ediyor. Yargılanmalarına izin vermiyor. O zaman da ben Danıştay kararı ile o bürokratları yargılattım. Fakat zaman aşımından dolayı yırttılar. Böyle bir adam.” şeklinde konuştu.

#4
Foto - O İSMİ DE AÇIKLASIN - Davutoğlu’nun, Başbakanlık Başdanışmanlığına atadığı ve daha sonra Milletvekili seçilmesini sağladığı eski öğrencisi Ali Sarıkaya’nın Başbakanlık uçağını Ankara-İstanbular asında dolmuş gibi kullandığını anlatan Özdemir, Hacı adaylarını toplayarak havalimanında bırakıp kaçan kişiden de mektupta bahsettiğini ve o ismin de kim olduğunu Davutoğlu’nun açıklamasını istediğini belirtti.

O İSMİ DE AÇIKLASIN - Davutoğlu’nun, Başbakanlık Başdanışmanlığına atadığı ve daha sonra Milletvekili seçilmesini sağladığı eski öğrencisi Ali Sarıkaya’nın Başbakanlık uçağını Ankara-İstanbular asında dolmuş gibi kullandığını anlatan Özdemir, Hacı adaylarını toplayarak havalimanında bırakıp kaçan kişiden de mektupta bahsettiğini ve o ismin de kim olduğunu Davutoğlu’nun açıklamasını istediğini belirtti.

#5
Foto - FETÖ’CÜLER BAKANLIĞA BÖYLE YERLEŞTİRİLDİ - Özdemir, “Dışişleri Bakanlığı’nda İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı çok önemli bir görev. Oradaki iki kişi Ali Fındık ve Tuncay Babalı,Fetöcü oldukları için Bakanlık’tan atıldılar ve hapis cezası aldılar. Bunları orada İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı yapan dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu. Dışişleri Bakanlığı’nın sınav sistemini değiştirerek yüzlerce Fetöcü’yü bakanlığa yerleştiren de Ahmet Davutoğlu’nun ta kendisidir.” dedi.

FETÖ’CÜLER BAKANLIĞA BÖYLE YERLEŞTİRİLDİ - Özdemir, “Dışişleri Bakanlığı’nda İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı çok önemli bir görev. Oradaki iki kişi Ali Fındık ve Tuncay Babalı,Fetöcü oldukları için Bakanlık’tan atıldılar ve hapis cezası aldılar. Bunları orada İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı yapan dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu. Dışişleri Bakanlığı’nın sınav sistemini değiştirerek yüzlerce Fetöcü’yü bakanlığa yerleştiren de Ahmet Davutoğlu’nun ta kendisidir.” dedi.

#6
Foto - MEKTUBA CEVAP VERİRSE SIKINTIYA GİRER - Davutoğlu’nu karşılıklı konuşmaya davet eden Özdemir, “Sayın Davutoğlu ile temasa geçme imkânımız olursa bu sorularıma cevap versin. Kendisini çağırıyorum. Eğer gelirse ve karşılıklı olarak tartışma imkânımız olursa kendisinin bana kişisel olarak yaptıklarını da açıklayacağım. Bu mektuba Davutoğlu’nun bir yanıt vermeyeceğini düşünüyorum. Eğer bu mektuba cevap verirse sıkıntıya girer. Şahsi kanaatim beni muhatap almayacağı yönünde. Keşke beni mahkemeye verse. Derdimizi döksek, anlatsak. Böyle bir şey olmasa da belki Parti’den alt düzeyde birisi bir açıklama yapar. Veyahut hiç açıklama yapmayabilirler.” diyerek Davutoğlu’nun mektuba açıkça ve mertçe cevap vermesini istedi. (Parantezhaber)

MEKTUBA CEVAP VERİRSE SIKINTIYA GİRER - Davutoğlu’nu karşılıklı konuşmaya davet eden Özdemir, “Sayın Davutoğlu ile temasa geçme imkânımız olursa bu sorularıma cevap versin. Kendisini çağırıyorum. Eğer gelirse ve karşılıklı olarak tartışma imkânımız olursa kendisinin bana kişisel olarak yaptıklarını da açıklayacağım. Bu mektuba Davutoğlu’nun bir yanıt vermeyeceğini düşünüyorum. Eğer bu mektuba cevap verirse sıkıntıya girer. Şahsi kanaatim beni muhatap almayacağı yönünde. Keşke beni mahkemeye verse. Derdimizi döksek, anlatsak. Böyle bir şey olmasa da belki Parti’den alt düzeyde birisi bir açıklama yapar. Veyahut hiç açıklama yapmayabilirler.” diyerek Davutoğlu’nun mektuba açıkça ve mertçe cevap vermesini istedi. (Parantezhaber)

#7
Foto - Basın açıklaması Emekli Diplomat Vahit Özdemir, bugün bir basın açıklaması yaparak Ahmet Davutoğlu'na bazı sorular sormuştu... İşte Vahit Özdemir'in o basın açıklamasının metni: Gelecek Partisi Genel Başkanı, Eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na açık mektup:: Sabık Başbakan Davutoğlu, Henüz kamuoyu tarafından tanınmadığınız bir dönemde Sizi Başbakanlık Başdanışmanlığına kim tayin etti? 2009 yılında Meclis dışından Sizi Dışişleri Bakanlığına kim atadı? 2011 yılında Konya'dan Milletvekili seçilmenizi kim sağladı? 2011 seçimlerinden sonra tekrar Sizi Dışişleri Bakanlığına ve akabinde Başbakanlığa kim atadı? Başbakanlık Başdanışmanlığına atadığınız ve daha sonra Milletvekili seçilmesini sağladığınız eski öğrenciniz Ali Sarıkaya Başbakanlık uçağını Ankara-İstanbul-Ankara arasında dolmuş gibi kullandı mı kullanmadı mı? Başdanışmanınız Ali Sarıkaya'yı Kültür ve Turizm Bakanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza empoze ettiniz mi etmediniz mi? Sayın Cumhurbaşkanımız Ali Sarıkaya'nın Kültür ve Turizm Bakanlığını veto etti mi etmedi mi? Başdanışmanınız Ali Sarıkaya'nın referansı olan 3 Konsolosun Cidde Başkonsolosluğundan fetöcü oldukları için KHK ile işten atıldıklarını biliyor musunuz? 15 Temmuz hain darbe girişiminden kısa bir süre önce eşiniz ve kızınız Cidde'ye gittiler mi? Eşiniz ve kızınız Cidde'deki bayanlara

Basın açıklaması Emekli Diplomat Vahit Özdemir, bugün bir basın açıklaması yaparak Ahmet Davutoğlu'na bazı sorular sormuştu... İşte Vahit Özdemir'in o basın açıklamasının metni: Gelecek Partisi Genel Başkanı, Eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na açık mektup:: Sabık Başbakan Davutoğlu, Henüz kamuoyu tarafından tanınmadığınız bir dönemde Sizi Başbakanlık Başdanışmanlığına kim tayin etti? 2009 yılında Meclis dışından Sizi Dışişleri Bakanlığına kim atadı? 2011 yılında Konya'dan Milletvekili seçilmenizi kim sağladı? 2011 seçimlerinden sonra tekrar Sizi Dışişleri Bakanlığına ve akabinde Başbakanlığa kim atadı? Başbakanlık Başdanışmanlığına atadığınız ve daha sonra Milletvekili seçilmesini sağladığınız eski öğrenciniz Ali Sarıkaya Başbakanlık uçağını Ankara-İstanbul-Ankara arasında dolmuş gibi kullandı mı kullanmadı mı? Başdanışmanınız Ali Sarıkaya'yı Kültür ve Turizm Bakanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza empoze ettiniz mi etmediniz mi? Sayın Cumhurbaşkanımız Ali Sarıkaya'nın Kültür ve Turizm Bakanlığını veto etti mi etmedi mi? Başdanışmanınız Ali Sarıkaya'nın referansı olan 3 Konsolosun Cidde Başkonsolosluğundan fetöcü oldukları için KHK ile işten atıldıklarını biliyor musunuz? 15 Temmuz hain darbe girişiminden kısa bir süre önce eşiniz ve kızınız Cidde'ye gittiler mi? Eşiniz ve kızınız Cidde'deki bayanlara " yakında Türkiye karışacak ve kan gövdeyi götürecek" dediler mi demediler mi? Yetkileri olmadığı halde sahte sicil raporları tanzim eden 3 bürokratınızın yargılanmasına neden izin vermediniz? Meclis dışından Dışişleri Bakanlığına atanır atanmaz sahte sicil doldurduğu mahkeme kararıyla sabit olan bürokratı neden Genel Müdürlüğe atadınız? Hacı adaylarını toplayarak havalimanında bırakıp kaçan Zat-ı Muhterem kimdir ve tanıyor musunuz? Havalimanında kaderlerine terkedilen gariban hacı adaylarını hacca devrin Bağcılar Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık göndermedi mi? 2011 genel milletvekili seçimlerinden sonra AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan olabileceğinizi Avustralya'dan Size mesajla müjdeleyen ben değil miydim? Sayın Başbakanımızdan habersiz ve izinsiz olarak fetö elebaşını neden ziyaret ettiniz? Sayın Cumhurbaşkanımız elinizden tutmasaydı; Başbakanlık Başdanışmanı, Meclis dışından Dışişleri Bakanı, Milletvekili tekrar Dışişleri Bakanı ve Başbakan olabilir miydiniz? Komşularla "SIFIR SORUN" diye bir fikir ortaya attığınız ve sayenizde kavga etmediğimiz komşu kaldı mı kalmadı mı? Yüzlerce fetöcüyü , Dışişleri Bakanlığının sınav sistemini değiştirerek diplomat olmalarını sağladınız mı sağlamadınız mı? 2002-2018 yıllarında AK Parti'nin ve devletin tüm imkanlarından faydalandınız mı faydalanmadınız mı? Sayın Cumhurbaşkanı Sizi Başkan Yardımcılığına veya Dışişleri Dışişleri Bakanlığına atasaydı Sayın Cumhurbaşkanımıza isyan bayrağını açar ve Brütüslüğe soyunur muydunuz? Sabık Başbakan, Mümkünse, yukarıdaki sorularıma kamuoyu önünde açıkça ve mertçe cevap vermenizi rica ediyorum. Sizin geçmişte yaptığınız hataları sık sık ekzip etme gibi bir alışkanlığınız ve huyunuz var. Lütfen bu huyunuzdan vazgeçmenizi hararetle tavsiye ediyorum. Sizin istediğiniz televizyon kanalında tartışmaya hazırım Siz rahmetli Osman Bölükbaşı'nın deyimiyle "SİYASİ MEVTA"sınız. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım. Vahit Özdemir Emekli Diplomat

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