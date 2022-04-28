2022-04-28 10:21:13 Emekli aylığı ve memur maaşına büyük zam geliyor! Oran belli oldu
Emekli aylığına ve memur maaşına zam geliyor. Emekli aylığı ve memur maaşı için zam tarihi ve oranı belli oldu. Emekli ve memurun yeni maaşları tek tek hesaplandı. İki milyona yakın emeklinin gözü yılın başında yüzde 65 oranında zamla 2500 liraya çıkan en düşük emekli aylığındaki yeni zamma çevrildi. En düşük emekli aylığına zamda seyyanen ya da 6 aylık enflasyon oranında olmak üzere iki formül masada. Merkez Bankası anketine göre 6 aylık enflasyonun (yüzde 34.62) dikkate alınması durumunda en düşük emekli aylığı 3 bin 365 liraya çıkacak. Seyyanen bir zam durumunda da bu tutarın 3 bin liranın altında olmaması bekleniyor. Yüzde 34.62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleştiğinde en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 623 liraya yükselecek. İşte Polis, öğretmen, hemşire, doktor, memur, avukat yeni zamlı maaşları...