  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
9
Elon Musk'tan bomba İHA itirafı!

2023-05-29 14:17:31
Elon Musk'tan bomba İHA itirafı!

Son yıllarda yapay zeka teknolojileri oldukça gelişti ve birçok ülke bu alana dev yatırımlar yapmaya başladı.

#1
Foto - Elon Musk'tan bomba İHA itirafı!

Wall Street Journal'ın (WSJ) Londra'daki CEO Konseyi Zirvesi'ne video bağlantısı aracılığıyla katılan Elon Musk, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin her şeyden önce silah geliştirmek için yapay zekayı kullanmasını beklediğini söyledi.

#2
Foto - Elon Musk'tan bomba İHA itirafı!

Yapay zekanın ağırlıklı olarak dünya genelinde silah geliştirmek için kullanılacağını vurgulayan ünlü milyarder, şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Elon Musk'tan bomba İHA itirafı!

Savaş alanında herhangi bir insanın yapabileceğinden daha hızlı tepki verebilen daha gelişmiş silahlara sahip olmak, gerçekten yapay zekanın yapabileceği bir şey.

#4
Foto - Elon Musk'tan bomba İHA itirafı!

Gelişmiş ülkeler veya en azından insansız hava aracı kabiliyetine sahip ülkeler arasında gelecekteki herhangi bir savaş, büyük ölçüde insansız hava aracı savaşları olacaktır. Savaşın kaderini bunlar belirleyecek.

#5
Foto - Elon Musk'tan bomba İHA itirafı!

Geçtiğimiz mart ayında 1.000'den fazla kişi, tüm laboratuvarların yapay zeka sistemlerini eğitmeyi en az altı ay süreyle durdurmasını talep eden açık bir mektup imzaladı. Elon Musk da bu mektubu imzalayanlar arasında yer aldı.

#6
Foto - Elon Musk'tan bomba İHA itirafı!

Öte yandan, ChatGPT ve Midjourney gibi sahte bilgi ve fotoğraf üreten yapay zekalar, son zamanlarda tartışma konusu oldu.

#7
Foto - Elon Musk'tan bomba İHA itirafı!

Musk, bu teknolojilerin sosyal medya aracılığıyla insanları manipüle edebileceğini söyledi.

#8
Foto - Elon Musk'tan bomba İHA itirafı!

Yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinde yapay zeka araçlarının tehlikelerine değinen Musk, "Yapay zeka manipülasyonunun etkisini en aza indirmek için çalışmalıyız." dedi.

Nagehan Alçı'dan şok iddia! Yer yerinden oynayacak
Gündem

Nagehan Alçı'dan şok iddia! Yer yerinden oynayacak

Seçim sonuçlarının ardından değerlendirmede bulunan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecinin Yargıtay'da onanmasın..
Alman devi Türk şirketini satın aldı
Ekonomi

Alman devi Türk şirketini satın aldı

Alman bilişim hizmet sağlayıcısı Nagarro SE, Türk M.B.İ.S Bilgisayar ve Oto­masyon şirketini satın aldı.
CHP'de seçim kavgası! 'Şerefsiz', 'Müptezel'
Gündem

CHP'de seçim kavgası! 'Şerefsiz', 'Müptezel'

Levent Gültekin ile CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem arasında sert bir tartışma yaşandı. İkili 'şerefsiz' ve 'müptezel' diyerek birbirlerin..
Komünistler öyle bir paylaşım yaptı ki! ABD'yi çıldırtacak Erdoğan mesajı
Siyaset

Komünistler öyle bir paylaşım yaptı ki! ABD'yi çıldırtacak Erdoğan mesajı

Brezilya işçi partisi, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini “emperyalizm yenildi” diyerek paylaştı...
Renault Austral seçimini yaptı! Tarihi çarpıcı adım: Araç sahipleri, Türkiye'de satışa sunuldu! C-SUV'da yeni oyuncusu
Otomotiv

Renault Austral seçimini yaptı! Tarihi çarpıcı adım: Araç sahipleri, Türkiye'de satışa sunuldu! C-SUV'da yeni oyuncusu

Otomotiv devi Renault, Türkiye'de! Araç sahipleri dikkat: Renault Türkiye'yi tercih etti, şirketi duyurdu: 'Her 100 araçtan 40'ı 'spekülati..
Türkiye'den Suudi Arabistan ve Kuveyt hamlesi! 1 Haziran'da bomba adım atılıyor
Ekonomi

Türkiye'den Suudi Arabistan ve Kuveyt hamlesi! 1 Haziran'da bomba adım atılıyor

Samsun ve Amasya'ya turist çekmeyi hedefleyen Türk turizm şirketleri, Suudi Arabistan ve Kuveyt acentelerine yönelik tanıtım turu düzenleme ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23