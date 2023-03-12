Elon Musk, zorda kalan bankaya çökecek

ABD'nin en büyük bankalarından biri olan ve iflas ettiğini açıklayan Silicon Valley Bank, Elon Musk'ın dikkatini çekti. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Musk, bankayı satın alabileceğini belirtti. Bu durum, bankanın batmasıyla birlikte yeni bir ekonomik krizin mi kapıda olduğu sorusunu akıllara getirdi. Ancak bazı kullanıcılar, Twitter'ın bankayı dijital hale getirerek kullanabileceğini öne sürdü. Musk'ın banka sektörüne girişinin yanı sıra, yeni bir şehir inşa etme planı da gündemde. SpaceX ve Boring Factory tesislerinin yanındaki bir alana kurulacağı söylenen şehirde, çalışanların yaşayacağı belirtiliyor.