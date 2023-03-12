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Teknoloji-Bilişim
12
Elon Musk, zorda kalan bankaya çökecek

2023-03-12 20:44:32
Elon Musk, zorda kalan bankaya çökecek

ABD'nin en büyük bankalarından biri olan ve iflas ettiğini açıklayan Silicon Valley Bank, Elon Musk'ın dikkatini çekti. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Musk, bankayı satın alabileceğini belirtti. Bu durum, bankanın batmasıyla birlikte yeni bir ekonomik krizin mi kapıda olduğu sorusunu akıllara getirdi. Ancak bazı kullanıcılar, Twitter'ın bankayı dijital hale getirerek kullanabileceğini öne sürdü. Musk'ın banka sektörüne girişinin yanı sıra, yeni bir şehir inşa etme planı da gündemde. SpaceX ve Boring Factory tesislerinin yanındaki bir alana kurulacağı söylenen şehirde, çalışanların yaşayacağı belirtiliyor.

#1
Foto - Elon Musk, zorda kalan bankaya çökecek

ABD'de ifasl eden Silicon Valley Bank şirketini Elon Musk satın alabilir. İflas ettiğini açıklayan bankaya Musk'tan yanıt geldi.

#2
Foto - Elon Musk, zorda kalan bankaya çökecek

BD'nin en büyük 16. bankası olan ve 6 binden fazla çalışana yer veren Silicon Valley Bank (SVB), geçtiğimiz günlerde iflas bayrağını çektiğini duyurdu.

#3
Foto - Elon Musk, zorda kalan bankaya çökecek

2008'den bu yana en büyük bankacılık krizi olarak görülen bu olaya, Elon Musk da dahil oldu. Twitter'dan yaptığı açıklamada Musk, Silicon Valley Bank'ı almaya açık olduğunu söyledi.

#4
Foto - Elon Musk, zorda kalan bankaya çökecek

2008'den bu yana en büyük bankacılık krizi olarak görülen bu olaya, Elon Musk da dahil oldu. Twitter'dan yaptığı açıklamada Musk, Silicon Valley Bank'ı almaya açık olduğunu söyledi.

#5
Foto - Elon Musk, zorda kalan bankaya çökecek

2008'den bu yana en büyük bankacılık krizi olarak görülen bu olaya, Elon Musk da dahil oldu. Twitter'dan yaptığı açıklamada Musk, Silicon Valley Bank'ı almaya açık olduğunu söyledi.

#6
Foto - Elon Musk, zorda kalan bankaya çökecek

Razer CEO'su Min-Liang Tan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bence Twitter SVB'yi satın almalı ve dijital bir banka olmalı" ifadelerini kullandı. Elon Musk ise bu fikre sıcak baktığını ima ederek "Bu fikre açığım" yanıtında bulundu.

#7
Foto - Elon Musk, zorda kalan bankaya çökecek

Twitter, Blue aboneliği ile platformda daha fazla finansal işlere girmeye başladı. Bu yüzden Silicon Valley Bank'ı satın almak bu hizmetleri geliştirmeye yardımcı olacak.

#8
Foto - Elon Musk, zorda kalan bankaya çökecek

Twitter, Blue aboneliği ile platformda daha fazla finansal işlere girmeye başladı. Bu yüzden Silicon Valley Bank'ı satın almak bu hizmetleri geliştirmeye yardımcı olacak.

#9
Foto - Elon Musk, zorda kalan bankaya çökecek

Musk'ın birçok kez şaka amaçlı açıklamalarda bulunduğunu biliyoruz. Ancak sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığını düşünürsek, bu açıklamalarını göz ardı etmemek gerekiyor. Musk'ın ayrıca PayPal'ın kurucu ortaklarından biri olduğunu da hatırlatalım.

#10
Foto - Elon Musk, zorda kalan bankaya çökecek

Banka sektörüne girmenin yanı sıra, Musk'ın yeni bir şehir inşa edeceği de gündemde.

#11
Foto - Elon Musk, zorda kalan bankaya çökecek

Musk bu oluşumu SpaceX ve Boring Factory tesislerinin yanındaki bir alana kurmayı planlıyor. Teksas eyaletine kurulacağı iddia edilen şehirde, çalışanların yaşayacağı bildirildi.

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