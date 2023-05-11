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Teknoloji-Bilişim
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Elon Musk, Twitter CEO'luğunu bırakıyor

2023-05-11 23:54:26
Elon Musk, Twitter CEO'luğunu bırakıyor

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirket için yeni bir CEO'yu işe aldığını açıkladı.

#1
Foto - Elon Musk, Twitter CEO'luğunu bırakıyor

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Twitter için yeni bir CEO işe aldığımı duyurmaktan heyecan duyuyorum. Yaklaşık 6 hafta içinde başlayacak." ifadesini kullandı.

#2
Foto - Elon Musk, Twitter CEO'luğunu bırakıyor

Yeni CEO'nun ardından şirketteki görevinin ne olacağına da değinen Musk, kendi rolünün Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu Başkan (CTO) olacağını, ürün, yazılım ve hizmetleri denetleyeceğini belirtti.

#3
Foto - Elon Musk, Twitter CEO'luğunu bırakıyor

Musk'ın paylaşımından yeni CEO'nun kadın olacağı anlaşılırken, isim verilmedi.

#4
Foto - Elon Musk, Twitter CEO'luğunu bırakıyor

İşi üstlenecek kadar "aptal" birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğini söylemişti.

#5
Foto - Elon Musk, Twitter CEO'luğunu bırakıyor

Elon Musk, geçen yıl aralıkta, Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini bildirmişti.

#6
Foto - Elon Musk, Twitter CEO'luğunu bırakıyor

Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı.

#7
Foto - Elon Musk, Twitter CEO'luğunu bırakıyor

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.

#8
Foto - Elon Musk, Twitter CEO'luğunu bırakıyor

Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar "aptal" birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini, sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğini belirtmişti.

#9
Foto - Elon Musk, Twitter CEO'luğunu bırakıyor

Bazı Tesla hissedarları, Twitter'ın Musk için dikkat dağıtıcı bir unsur haline geldiğine inanıyor ve Tesla'daki görevlerine odaklanamadığından endişe duyuyordu.

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