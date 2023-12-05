  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
11
Elon Musk büyük bir heyecanla duyurdu

2023-12-05 19:14:32
Elon Musk büyük bir heyecanla duyurdu

ABD'li milyarder Elon Musk'un yaptığı paylaşıma göre X, büyük bir başarı elde etti.

#1
Foto - Elon Musk büyük bir heyecanla duyurdu

X yani eski haliyle Twitter, Elon Musk sonrası zor günler geçiriyor. Buna göre X’ten son olarak da büyük reklam veren şirketler çekilme kararı aldı.

#2
Foto - Elon Musk büyük bir heyecanla duyurdu

Ancak tüm bunlara karşın X gerçekten de Instagram’ı geçmiş olabilir mi? İşte Elon Musk’ın paylaştığı X ve Meta’nın mobil arama sonuçları.

#3
Foto - Elon Musk büyük bir heyecanla duyurdu

Elon Musk açıkladı: X, Google mobil arama sonuçları ile hem Instagram hem de Facebook’u geçti Elon Musk, herkesin dillendirdiği X platformunun öldüğü açıklamalarına kulak tıkamaya devam ediyor.

#4
Foto - Elon Musk büyük bir heyecanla duyurdu

Bu anlamda ünlü milyarder X platformu mobil arama sonuçları paylaştı.

#5
Foto - Elon Musk büyük bir heyecanla duyurdu

Elon Musk’a yakın bir hesap olan DoggDesigner yaptığı paylaşımda X platformunun mobil arama sonuçlarında Instagram ve Facebook’u geride bıraktığını paylaştı.

#6
Foto - Elon Musk büyük bir heyecanla duyurdu

DoggDesigner’ın paylaştığı görsel, Google üzerinden trafik sağlayan en iyi 100 organik arama sonucu listesi.

#7
Foto - Elon Musk büyük bir heyecanla duyurdu

Yani mobilde yapılan Google aramalarında X ilk sırayı aldı. Google ise şu an için yapılan bu paylaşımı doğrulayacak bir veri paylaşmış değil.

#8
Foto - Elon Musk büyük bir heyecanla duyurdu

DoggDesigner hesabını incelediğimizde Elon Musk ve projelerine hayranlık göze çarpıyor. Yine paylaşılan bir Google analizi değil, bir ekran görüntüsü. Son zamanlarda ise Elon Musk, tüm eleştirilere rağmen X platformun her şeyin uygulaması yapmakta kararlı.

#9
Foto - Elon Musk büyük bir heyecanla duyurdu

Bu anlamda Elon Musk, X ile yayın açma, yapay zeka destekli arama gibi ilginç özellikler getirdi. Ancak X, bazı özelliklerini sadece ücretli üyelik açan kullanıcılara sunuyor. Eğer bu açıklanan veriler doğruysa, X mobil arama hacmiyle yeniden zirveye çıktı. Ancak X platformu için her şey güllük gülistanlık değil. İlk önce Elon Musk’ın her X kullanıcısından abonelik parası alacağı iddia edildi. Kullanıcı tepkilerinin de etkisiyle bu dedikodu da ortadan kalktı.

#10
Foto - Elon Musk büyük bir heyecanla duyurdu

Son haftalarda ise büyük reklam verenlerin de X platformunu terk etmesi ise önemli dönüm noktaları arasında. Zira X, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları asıl parayı büyük reklam veren firmalardan kazanıyor. Ancak Musk’ın son yaptığı açıklamada kullandığı hakaretler sonrası bu firmaların da platforma dönmesi zor görünüyor.

Starbucks'a ABD şoku!
Sosyal Medya

Starbucks'a ABD şoku!

Siyonist İsrail'e desteği sebebiyle Türkiye'de kararlılıkla devam eden Starbucks boykotu Batı'ya da sıçradı.
MHP'nin grup toplantısı iptal edildi Bahçeli kürsüye çıkmadı! Nedeni belli oldu
Siyaset

MHP'nin grup toplantısı iptal edildi Bahçeli kürsüye çıkmadı! Nedeni belli oldu

MHP'nin her salı gerçekleşen grup toplantısı bu hafta yapılmadı. Bahçeli'nin kürsüye çıkmadığı toplantının neden iptal olduğu ortaya çıktı. ..
İstanbul’un, medyaya ev sahipliği de yapan o binası artık yok: YIKILDI
Gündem

İstanbul’un, medyaya ev sahipliği de yapan o binası artık yok: YIKILDI

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Muhtarı Cüneyt Çukur, T harfi şeklindeki değişik mimari yapısından dolayı binaya gidip bilgi alanlar oldu..
CHP'de İmamoğlu isyanı! 'Genel başkan kim?' tartışmaları ayyuka çıktı!
Siyaset

CHP'de İmamoğlu isyanı! 'Genel başkan kim?' tartışmaları ayyuka çıktı!

Kaos ve krizin partisi CHP'de sular durulmuyor, gerginlikler bitmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan boşalan genel başkanlık koltuğuna oturan Özgü..
Ne Putin, ne Aliyev! Ahmet Hakan böyle duyurdu! İşte Erdoğan’ın en sevdiği iki dünya lideri

Ne Putin, ne Aliyev! Ahmet Hakan böyle duyurdu! İşte Erdoğan’ın en sevdiği iki dünya lideri

Benzin, motorin, sigara ve alkole çok büyük zam geliyor! Benzinin litresi en az 2 lira 18 kuruş artacak...
Gündem

Benzin, motorin, sigara ve alkole çok büyük zam geliyor! Benzinin litresi en az 2 lira 18 kuruş artacak...

Türkiye yeni yıla yeni zamlarla girecek. Benzin, motorin, LPG, alkollü içecekler ve sigara çok büyük zam gelecek. 1 Ocak tarihi itibariyle p..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23