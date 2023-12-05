Elon Musk büyük bir heyecanla duyurdu

Bu anlamda Elon Musk, X ile yayın açma, yapay zeka destekli arama gibi ilginç özellikler getirdi. Ancak X, bazı özelliklerini sadece ücretli üyelik açan kullanıcılara sunuyor. Eğer bu açıklanan veriler doğruysa, X mobil arama hacmiyle yeniden zirveye çıktı. Ancak X platformu için her şey güllük gülistanlık değil. İlk önce Elon Musk’ın her X kullanıcısından abonelik parası alacağı iddia edildi. Kullanıcı tepkilerinin de etkisiyle bu dedikodu da ortadan kalktı.