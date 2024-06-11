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Teknoloji-Bilişim
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Ellon Musk'dan tuhaf açıklama: Kovulabilirler

2024-06-11 08:56:01
Ellon Musk'dan tuhaf açıklama: Kovulabilirler

Elon Musk, iOS 18 hakkında konuştu. OpenAI ile yapılan entegrasyonun güvenlik ihlali yaratacağını söyledi.

#1
Foto - Ellon Musk'dan tuhaf açıklama: Kovulabilirler

Apple geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18 işletim sistemini görücüye çıkardı.

#2
Foto - Ellon Musk'dan tuhaf açıklama: Kovulabilirler

Yapay zeka özellikleriyle öne çıkan yazılım, Apple Intelligence adı verilen platformu destekleyecek. Apple bu kapsamda ayrıca Siri’ye ChatGPT-4o entegrasyonu getirdi. Ancak bu entegrasyon Elon Musk’ın canını sıkmış gibi duruyor.

#3
Foto - Ellon Musk'dan tuhaf açıklama: Kovulabilirler

Elon Musk, X’te yaptığı paylaşımda Apple ve OpenAI arasındaki iş birliğini eleştirdi.

#4
Foto - Ellon Musk'dan tuhaf açıklama: Kovulabilirler

ChatGPT modelinin iOS 18 işletim sistemine entegre edilmesine karşı çıktı. xAI’ı yöneten Musk, bu hamleyi “kabul edilemez bir güvenlik ihlali” olarak değerlendirdi.

#5
Foto - Ellon Musk'dan tuhaf açıklama: Kovulabilirler

Konuyla ilgili yaptığı paylaşımda Musk, kullanıcıların ChatGPT’ye iOS üzerinden erişebilmelerinin güvenlik ihlali yaratacağını söyledi.

#6
Foto - Ellon Musk'dan tuhaf açıklama: Kovulabilirler

Bu yüzden iOS 18 kullanan çalışanların cihazlarını şirketlerinde yasaklayabileceğini dile getirdi.Bu yüzden iOS 18 kullanan çalışanların cihazlarını şirketlerinde yasaklayabileceğini dile getirdi.

#7
Foto - Ellon Musk'dan tuhaf açıklama: Kovulabilirler

Musk, “Apple OpenAI’ı işletim sistemi düzeyinde entegre ederse, Apple cihazları şirketlerimde yasaklanacaktır. Bu kabul edilemez bir güvenlik ihlali yaratacaktır” şeklinde konuştu. Ayrıca şirketlerine gelen ziyaretçilerin iPhone’larını kapıda kontrol etmek zorunda kalacaklarını ve Faraday kafesinde saklayacaklarını söyledi.

#8
Foto - Ellon Musk'dan tuhaf açıklama: Kovulabilirler

Apple ise iOS 18’de ChatGPT erişiminin tamamen isteğe bağlı olacağının altını çizdi. Kullanıcılar ChatGPT’nin özelliklerinden ücretsiz şekilde yararlanabilecek.

#9
Foto - Ellon Musk'dan tuhaf açıklama: Kovulabilirler

Bu kapsamda Apple için gizlilik ve güvenliğin en önemli öncelik olmaya devam ettiği aktarıldı.

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