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Ekonomi
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Elhamdülillah! Yağışların gecikmesi kışlık sebzede rekolteyi düşürmedi

2023-01-15 16:07:09
Elhamdülillah! Yağışların gecikmesi kışlık sebzede rekolteyi düşürmedi

İzmir'de, bu sezon yağışların gecikmesi ve mevsim normallerinin altında kalması kışlık sebzede rekolteyi olumsuz etkilemedi.

#1
Foto - Elhamdülillah! Yağışların gecikmesi kışlık sebzede rekolteyi düşürmedi

Verimli ovalarıyla tarımda önde gelen İzmir'de 362 bin dönüm açık alanda yaklaşık 35 çeşit sebzede 1 milyon 400 bin ton üretim yapılıyor. Bunun da 223 bin tonunu 11 kışlık sebze oluşturuyor.

#2
Foto - Elhamdülillah! Yağışların gecikmesi kışlık sebzede rekolteyi düşürmedi

Kışlık birçok sebzede ülke genelinde lider konumunda yer alan kent, diğer ürünlerde de üretim miktarıyla üst sıralarda bulunuyor.

#3
Foto - Elhamdülillah! Yağışların gecikmesi kışlık sebzede rekolteyi düşürmedi

İzmir'de yaklaşık 1,5 ay önce başlayan ve nisan ayına kadar sürecek kışlık sebze hasadı yoğun şekilde devam ediyor.

#4
Foto - Elhamdülillah! Yağışların gecikmesi kışlık sebzede rekolteyi düşürmedi

Hava sıcaklığının 5 derecelere düştüğü sabah saatlerinde tarlaya giren tarım işçileri, gün boyunca çalışıyor.

#5
Foto - Elhamdülillah! Yağışların gecikmesi kışlık sebzede rekolteyi düşürmedi

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine, şehrin, tarımsal üretimiyle hem kendi hem de ülkenin ihtiyacına cevap verdiğini belirtti. Şehirde tarımın 12 ay sürdüğüne değinen Özen, mevsime göre ürünün çeşitlendiğini anlattı. Tarımsal üretimde mevsim koşullarının büyük önem taşıdığını dile getiren Özen, "İlerleyen günlerde kışı biraz daha hissedersek ürünlerimiz daha iyi değer bulacaktır. Bu sezon yağmur geç geldi. Havaların biraz daha soğuk olması, kışlık sebzelerin üretim rekoltesini ve ürünün dayanıklılığını da artırıyor. Bizim üretim miktarlarımızda herhangi bir değişiklik olmaz, olmadı da. Üreticinin kendi planlamasına göre bazı ürünlerde üretim değiştirebilir, azalabilir, artabilir ama bu üç aşağı beş yukarı aynı miktarlara tekabül eder. Geçen yıl da hemen hemen aynı miktarlara sahiptik." diye konuştu. Özen, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin vizyon projelerinden olan "Kent Tarımı" uygulamalarında İzmir'in başı çeken bir pozisyonda bulunduğuna dikkati çekti.

#6
Foto - Elhamdülillah! Yağışların gecikmesi kışlık sebzede rekolteyi düşürmedi

"Kent Tarımı" modeli ile üretim ve tüketim merkezlerinin yakınlaştırılarak şehirlerde yaşayanların taze ve ucuz sebzeye erişiminin sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Özen, "İzmir, yetiştirdiği ürünlerle 12 ay boyunca kendi beslenmesinin yanı sıra ülkenin tamamına bunları gönderiyor. Bundan sonraki süreçte de Kent Tarımı'nın temelinin atılmış olduğu bu şehirde diğer illere güzel bir örnek oluştururuz ve Sayın Bakanımızın da sık sık dile getirmiş olduğu lojistiğin çiftçimiz ve üretim üzerindeki olumsuzluğunu kaldırmış oluruz diye düşünüyorum." dedi.

#7
Foto - Elhamdülillah! Yağışların gecikmesi kışlık sebzede rekolteyi düşürmedi

Torbalı ilçesinde, dedesi ve babası gibi kışlık sebze yetiştiren Abti Karateke, 4 bin dönümde üretim yaptıklarını kaydetti.

#8
Foto - Elhamdülillah! Yağışların gecikmesi kışlık sebzede rekolteyi düşürmedi

Pırasa, karnabahar, brokoli, kereviz, kırmızı lahana ve beyaz lahana yetiştirdiklerini anlatan Karateke, "Verim bu sene iyi fakat yağmurun geç gelmesi sulama giderlerini artırdı. Elektrik fiyatları zaten ortada. Sulamalar normalde yapılmasından fazla yapıldı. Ürün kaybına neden olmadı. Bizi parasal yönden etkiledi." diye konuştu.

#9
Foto - Elhamdülillah! Yağışların gecikmesi kışlık sebzede rekolteyi düşürmedi

Karateke, tarlada kilogram fiyatlarının pırasada 4, kerevizde 5-6, brokolide 7-8, karnabaharda 4,5-5, kırmızı lahanada 3, beyaz lahanada 1 lira olduğunu sözlerine ekledi.

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