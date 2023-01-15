Elhamdülillah! Yağışların gecikmesi kışlık sebzede rekolteyi düşürmedi

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine, şehrin, tarımsal üretimiyle hem kendi hem de ülkenin ihtiyacına cevap verdiğini belirtti. Şehirde tarımın 12 ay sürdüğüne değinen Özen, mevsime göre ürünün çeşitlendiğini anlattı. Tarımsal üretimde mevsim koşullarının büyük önem taşıdığını dile getiren Özen, "İlerleyen günlerde kışı biraz daha hissedersek ürünlerimiz daha iyi değer bulacaktır. Bu sezon yağmur geç geldi. Havaların biraz daha soğuk olması, kışlık sebzelerin üretim rekoltesini ve ürünün dayanıklılığını da artırıyor. Bizim üretim miktarlarımızda herhangi bir değişiklik olmaz, olmadı da. Üreticinin kendi planlamasına göre bazı ürünlerde üretim değiştirebilir, azalabilir, artabilir ama bu üç aşağı beş yukarı aynı miktarlara tekabül eder. Geçen yıl da hemen hemen aynı miktarlara sahiptik." diye konuştu. Özen, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin vizyon projelerinden olan "Kent Tarımı" uygulamalarında İzmir'in başı çeken bir pozisyonda bulunduğuna dikkati çekti.