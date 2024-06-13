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Teknoloji-Bilişim
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Elektrikli otomobil satışları artacak mı? Bloomberg raporunu paylaştı

2024-06-13 00:53:24
Elektrikli otomobil satışları artacak mı? Bloomberg raporunu paylaştı

Bloomberg'in yayınladığı yeni rapor, elektrikli araç satışlarının artmaya devam edeceğini gösteriyor. İşte raporda dikkat çeken tespitler.

#1
Foto - Elektrikli otomobil satışları artacak mı? Bloomberg raporunu paylaştı

Son dönemde elektrikli araç satışlarındaki artış eğrisi azalmaya başladı. Hatta Avrupa'da bazı ülkelerde satışların düştüğünü gördük. Ancak BloombergNEF'in yayınladığı yeni rapor, elektrikli araç satışlarının artmaya devam edeceğini gösteriyor. BloombergNEF'in Uzun Vadeli Elektrikli Araç Görünümü (EVO) raporu, hızla düşen batarya fiyatlarının, yeni nesil batarya teknolojisindeki gelişmelerin ve elektrikli araçların içten yanmalı muadillerine göre ekonomik hale geliyor oluşunun uzun vadeli olarak elektrikli araçların büyümesini desteklemeye devam edeceğini ortaya koyuyor. Ancak rapor, ulaşımda küresel net sıfıra ulaşma pencerisinin daha da daraldığını gösteriyor. İşte rapordaki detaylar:

#2
Foto - Elektrikli otomobil satışları artacak mı? Bloomberg raporunu paylaştı

Bloomberg'in senaryosuna göre binek elektrikli araç satışlarının 2027'de 30 milyonu aşması ve 2040'ta yıllık 73 milyon satış adedine ulaşması bekleniyor. Ancak satışların artış hızının düşeceği belirtiliyor. 2020 ile 2023 arasında yıllık a artış hızına karşılık, önümüzdeki 4 sene ortalama artış hızının ! olması bekleniyor. Küresel yeni binek araç satışlarınındaki elektrikli araç oranı, 2023'teki ,8 seviyesinden 2027'de 3'e yükselecek. Bu oranın Çin'de `, Avrupa'da ise A seviyesinde olması bekleniyor. Raporda içten yanmalı araçların satışlarının 2017 yılında zirveye ulaştığı, 2027 yılında ise bu zirve değerinden ) daha düşük araç satılacağı tahmin ediliyor. Ayrıca hibritlerin, özellikle yakıt verimliliği kurallarının giderek katılaştığı pazarlarda yakın vadede anlamlı bir rol oynayabileceğini ileri sürüyor.

#3
Foto - Elektrikli otomobil satışları artacak mı? Bloomberg raporunu paylaştı

Bloomberg, elektrikli ağır kamyonların 2030 yılına kadar çoğu kullanım durumu için ekonomik açıdan uygun hale geleceğini belirtiyor. İlk aşamada şehir içi ve kısa mesafelerde elektrikli kamyonlar yaygınlaşacak olsa, 2030'lu yıllarda artan batarya kapasiteleri ve düşen fiyatlarla uzun mesafelerde dizel kamyonlarla rekabet edebilecek düzeye geleceği ifade ediliyor. Yakıt hücreli kamyonlara ilişkin görünümün ise belirsiz olduğu belirtiliyor.

#4
Foto - Elektrikli otomobil satışları artacak mı? Bloomberg raporunu paylaştı

BloombergNEF, lityum demir fosfat pillerin (LFP) düşen fiyatlarıyla artan oranda kullanılacağını ve önümüzdeki iki yıl içerisinde elektrikli otomobil pazarındaki payının P'yi aşacağını öngörüyor. LFP piller, özellikle Çin pazarında 53 dolar/kWh'e kadar düşen fiyatıyla pazar payını hızla arttırıyor. Daha düşük maliyetli kimyaya geçiş nedeniyle, 2025 yılına kadar nikel ve manganez tüketimi, bir önceki öngörüye göre % ve 8 daha düşük olacak.

#5
Foto - Elektrikli otomobil satışları artacak mı? Bloomberg raporunu paylaştı

Artan elektrik talebini karşılamak için şarj endüstrisinin önümüzdeki on yılda hızla olgunlaşması gerekecek. Senaryoya bağlı olarak 2050 yılına kadar şarj altyapısı, kurulum ve bakım için 1,6 trilyon ila 2,5 trilyon dolar arasında kümülatif yatırım yapılması gerekiyor.

#6
Foto - Elektrikli otomobil satışları artacak mı? Bloomberg raporunu paylaştı

Raporda, 2050 yılına kadar küresel olarak sıfır emisyonlu bir ulaşım filosuna ulaşmak için çok daha hızlı bir geçişin yapılması gerektiği belirtiliyor. İlerlemelere rağmen, küresel karayolu taşımacılığının sıfır emisyona ulaşma hedefinden çok uzak olduğu ifade ediliyor. 2035 yılında yollarda 476 milyon elektrikli araç bulunacağı, 2040 yılında ise bu sayının 722 milyona çıkarak toplam araç sayısının E'ini oluşturacağı tahmin ediliyor.

#7
Foto - Elektrikli otomobil satışları artacak mı? Bloomberg raporunu paylaştı

Bloomberg, 2050 yılında dünyadaki bütün araç filosunun i'unun elektrikli olacağını tahmin ediyor. Dolayısıyla 0'e ulaşmak için elektrikli araçlara geçişin çok daha hızlı olması gerekiyor.

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