Elektrikli otomobil satışları artacak mı? Bloomberg raporunu paylaştı

Bloomberg'in senaryosuna göre binek elektrikli araç satışlarının 2027'de 30 milyonu aşması ve 2040'ta yıllık 73 milyon satış adedine ulaşması bekleniyor. Ancak satışların artış hızının düşeceği belirtiliyor. 2020 ile 2023 arasında yıllık a artış hızına karşılık, önümüzdeki 4 sene ortalama artış hızının ! olması bekleniyor. Küresel yeni binek araç satışlarınındaki elektrikli araç oranı, 2023'teki ,8 seviyesinden 2027'de 3'e yükselecek. Bu oranın Çin'de `, Avrupa'da ise A seviyesinde olması bekleniyor. Raporda içten yanmalı araçların satışlarının 2017 yılında zirveye ulaştığı, 2027 yılında ise bu zirve değerinden ) daha düşük araç satılacağı tahmin ediliyor. Ayrıca hibritlerin, özellikle yakıt verimliliği kurallarının giderek katılaştığı pazarlarda yakın vadede anlamlı bir rol oynayabileceğini ileri sürüyor.