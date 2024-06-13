Elektrikli otomobil satışları artacak mı? Bloomberg raporunu paylaştı

Raporda, 2050 yılına kadar küresel olarak sıfır emisyonlu bir ulaşım filosuna ulaşmak için çok daha hızlı bir geçişin yapılması gerektiği belirtiliyor. İlerlemelere rağmen, küresel karayolu taşımacılığının sıfır emisyona ulaşma hedefinden çok uzak olduğu ifade ediliyor. 2035 yılında yollarda 476 milyon elektrikli araç bulunacağı, 2040 yılında ise bu sayının 722 milyona çıkarak toplam araç sayısının E'ini oluşturacağı tahmin ediliyor.