  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
10
Elektrikli Hyunda devi KONA Türkiye'de resmen satışta: kısa sürede tüm ülkeyi etkisi altına alacak! İşte fiyatı

2024-02-23 19:16:56
Elektrikli Hyunda devi KONA Türkiye'de resmen satışta: kısa sürede tüm ülkeyi etkisi altına alacak! İşte fiyatı

Hyundai otomotiv devi yeni KONA Elektrik modelini Türkiye'de satışa çıkarıyor. İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

#1
Foto - Elektrikli Hyunda devi KONA Türkiye'de resmen satışta: kısa sürede tüm ülkeyi etkisi altına alacak! İşte fiyatı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, geleceğe yönelik elektrifikasyon stratejisi kapsamında, yepyeni bir B-SUV modeli daha Türkiye'de satışa sunuyor. sürpriz görüntüsü ile Yeni KONA Elektrik, teknolojik donanımlar, konfor ve rahatlık özellikleriyle iddialı.

#2
Foto - Elektrikli Hyunda devi KONA Türkiye'de resmen satışta: kısa sürede tüm ülkeyi etkisi altına alacak! İşte fiyatı

İkinci nesil Hyundai KONA, benzinli ve hibrit olmak üzere en geniş güç aktarma organları yelpazesiyle geçtiğimiz yıl satışa sunulmuş ve kısa sürede B-SUV segmentinde tasarım ve konfor açısından farkındalık yaratmıştı.Optimum seviyede donanım sunan Advance versiyonu, yüzde 10 ÖTV bareminde bulunan avantajlı fiyatlardan biri olarak Hyundai'nin elektrikli ürün gamındaki pazar payına da katkıda bulunacak. Yeni KONA Elektrik, tasarımdan ödün vermeden aerodinamik performansta da öne çıkıyor.

#3
Foto - Elektrikli Hyunda devi KONA Türkiye'de resmen satışta: kısa sürede tüm ülkeyi etkisi altına alacak! İşte fiyatı

Aerodinamik ön bölüm ve bagaj kapağı arasında dikkat çeken çamurluk kemerleri ve bağlantılı parametrik yüzey tasarım, entegre stop lambası (HMSL) ile birleşerek saten krom spoylere doğru muazzam bir form oluşturuyor.Sağlam ve sportif karakteri bir arada sunan otomobil, özel tasarıma sahip 17 inç jantlarıyla da sürüş dinamiklerini öne çıkarıyor.Yeni KONA Elektrik, pikselleştirilmiş gündüz farları ve farlardaki piksel grafiklerle benzersiz bir görünüm sergiliyor. Canlı gövde renkleri de otomobilin ikonik tasarımını daha da vurguluyor.Birçok Hyundai modelinde kullanılan entegre çift 12,3 inçlik panoramik ekran, yeni modelde de karşımıza çıkıyor.

#4
Foto - Elektrikli Hyunda devi KONA Türkiye'de resmen satışta: kısa sürede tüm ülkeyi etkisi altına alacak! İşte fiyatı

Bu bilgi gösterge ekranı ve navigasyonlu multimedia ekranları, kullanıcısına konfor ve güvenlik sunuyor.Yeni KONA Elektrik, pikselli gündüz farları ve projeksiyon tipi LED akıllı ön aydınlatma sistemine ek olarak daha iyi bir kullanıcı deneyimi için zorunlu özelliklerden asla feragat etmiyor.Pilin sağlığı ve özellikle soğuk havalarda güvenli şarj için ısı pompası kullanılan otomobilde kayıpsız bir menzil performansı elde ediliyor.Ayrıca, şarj kapağı don önleme sistemi, kullanıcının eksi 30 derecelik bir ortamda dahi şarj kapağını rahatlıkla açmasına olanak tanıyor.Yeni şarj portu bölmesi de aydınlatmayla beraber karanlıkta daha fazla görünürlük sağlıyor.

#5
Foto - Elektrikli Hyunda devi KONA Türkiye'de resmen satışta: kısa sürede tüm ülkeyi etkisi altına alacak! İşte fiyatı

B-SUV'ların çoğunda bulunmayan ileri seviyedeki Hyundai Smart Sense ADAS özellikleriyle donatılarak yolda en yüksek düzeyde güvenlik ve rahatlık sağlıyor.Kabin İçi Kamera (ICC), sürücünün dikkatini analiz ederek uykusuzluk veya dikkatsizlik gibi tehlikeli durumlarda sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor.Yeni KONA Elektrik, kaçınma manevrası, kavşak geçişi, güvenli şerit değişimi sağlayan İleri Çarpışma Önleme Yardımı (FCA 1.5) gibi ek güvenlik özellikleri de sunuyor. Elektrik, Şeritte Kalma Yardımcısı (LKA), Akıllı Hız Sınırı Yardımı (ISLA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) ve Uzun Far Yardımı (HBA) gibi çeşitli diğer gelişmiş sürücü destek sistemleriyle beraber üst düzey bir koruma sağlıyor.Ayrıca, Akıllı Hız Sabitleyici (SCC) ve Şerit Takip Asistanı (LFA) gibi çeşitli sürüş konforu işlevleriyle de donatılmış.

#6
Foto - Elektrikli Hyunda devi KONA Türkiye'de resmen satışta: kısa sürede tüm ülkeyi etkisi altına alacak! İşte fiyatı

Yeni KONA Elektrik, İleri ve Geri Park Mesafesi Uyarısı (PDW) gibi çeşitli gelişmiş teknolojiler de sunuyor.Tamamen elektrikli model, Türkiye’de şimdilik tek pil seçeneğiyle satışa sunuluyor. Advance donanım seviyesiyle beraber gelen 48,4 kWh’lik versiyon, 156 PS (115 kW) güç sağlarken maksimum olarak da 377 kilometrelik bir sürüş menzili (WLTP) sunuyor.100 kW DC hızlı şarj ile KONA Elektrik, 41 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olabiliyor. 48,4 kWh pil seçeneğine sahip standart versiyon, 11 kW AC şarjla da 4 saat 55 dakikada pilini tamamen doldurabiliyor.

#7
Foto - Elektrikli Hyunda devi KONA Türkiye'de resmen satışta: kısa sürede tüm ülkeyi etkisi altına alacak! İşte fiyatı

Yeni KONA Elektrik, Hyundai'nin Türkiye'deki pazar payını ve satışlarını önemli ölçüde artırmasını sağlayacakAçıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Yeni KONA Elektrik, tarzı ve donanım özellikleriyle, B-SUV segmentinde iddialı konuma geleceğini belirterek, "Kaliteli ve konforlu iç mekanının yanı sıra sürüş özellikleriyle de Türk tüketicilerinin beklentilerini karşılayacak.

#8
Foto - Elektrikli Hyunda devi KONA Türkiye'de resmen satışta: kısa sürede tüm ülkeyi etkisi altına alacak! İşte fiyatı

Bu yıl satışa sunduğumuz ve IONIQ 6'dan sonra çok cazip fiyatlı ikinci tamamen elektrikli model olan Yeni KONA Elektrik, Hyundai'nin Türkiye'deki EV pazar payını ve satışlarını önemli ölçüde artırmasını sağlayacak.Türk tüketicilerinin beğenerek satın almak isteyeceği en uygun ve en donanımlı elektrikli modelleri pazara sunmaktan dolayı mutluyuz.Fiyatları ve donanımlarıyla dikkat çeken EV model atağımız, 2024 yılında tüm hızıyla devam edecek" ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Elektrikli Hyunda devi KONA Türkiye'de resmen satışta: kısa sürede tüm ülkeyi etkisi altına alacak! İşte fiyatı

İŞTE TÜRKİYE FİYATI! B-SUV segmentindeki en kapsamlı ürün paketlerinden birini sunan Hyundai, şimdi de kullanıcılar için tamamen elektrikli Yeni KONA modelini 1 milyon 499 bin liraya satışa sunuyor.

CHP ile yürüyen Karamollaoğlu’nun freni patladı! Erdoğan’a akılalmaz ‘Erbakan’ iftirası
Gündem

CHP ile yürüyen Karamollaoğlu’nun freni patladı! Erdoğan’a akılalmaz ‘Erbakan’ iftirası

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, "2006'da Erdoğan, m..
Melih Gökçek paylaştı! Sosyal medyada fırtına gibi esti İmamoğlu’na yapılan bu şarkıyı binler beğendi
Gündem

Melih Gökçek paylaştı! Sosyal medyada fırtına gibi esti İmamoğlu’na yapılan bu şarkıyı binler beğendi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in X üzerinden paylaştığı Ekrem İmamoğlu klibi sosyal medyada fırtına gibi esti. İstanb..
DEM lideri ile CHP lideri arasında 'Ergenekon' kavgası patlak verdi!
Siyaset

DEM lideri ile CHP lideri arasında 'Ergenekon' kavgası patlak verdi!

DEM Partili Tuncer Bakırhan, CHP lideri Özgür Özel'in "Demli çayları içme zamanı Erdoğan ve Bahçeli’de" sözüne yanıt verdi. Cumhur İttifakın..
Ahmet Hakan’ın “Yeniden Refah” iddiası gündeme oturdu! İşte dikkat çeken “Saadet” detayı

Ahmet Hakan’ın “Yeniden Refah” iddiası gündeme oturdu! İşte dikkat çeken “Saadet” detayı

Türkiye'de yeni balık fosili keşfedildi: Adıyaman’da vatandaş fark etti! 15 milyon yıllık olduğu tahmin edildi!
Aktüel

Türkiye'de yeni balık fosili keşfedildi: Adıyaman’da vatandaş fark etti! 15 milyon yıllık olduğu tahmin edildi!

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bilim insanları yeni bir fosil keşfettiklerini açıkladı. Bulunan 15 milyon yıllık balık fosili olduğu belirtildi..
O sözleri büyük tepki görmüştü! Fatih Erbakan'dan flaş “ittifak” açıklaması! İstanbul ve Ankara adaylarını geri mi çekecekler

O sözleri büyük tepki görmüştü! Fatih Erbakan'dan flaş “ittifak” açıklaması! İstanbul ve Ankara adaylarını geri mi çekecekler
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23