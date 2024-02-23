Elektrikli Hyunda devi KONA Türkiye'de resmen satışta: kısa sürede tüm ülkeyi etkisi altına alacak! İşte fiyatı

B-SUV'ların çoğunda bulunmayan ileri seviyedeki Hyundai Smart Sense ADAS özellikleriyle donatılarak yolda en yüksek düzeyde güvenlik ve rahatlık sağlıyor.Kabin İçi Kamera (ICC), sürücünün dikkatini analiz ederek uykusuzluk veya dikkatsizlik gibi tehlikeli durumlarda sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor.Yeni KONA Elektrik, kaçınma manevrası, kavşak geçişi, güvenli şerit değişimi sağlayan İleri Çarpışma Önleme Yardımı (FCA 1.5) gibi ek güvenlik özellikleri de sunuyor. Elektrik, Şeritte Kalma Yardımcısı (LKA), Akıllı Hız Sınırı Yardımı (ISLA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) ve Uzun Far Yardımı (HBA) gibi çeşitli diğer gelişmiş sürücü destek sistemleriyle beraber üst düzey bir koruma sağlıyor.Ayrıca, Akıllı Hız Sabitleyici (SCC) ve Şerit Takip Asistanı (LFA) gibi çeşitli sürüş konforu işlevleriyle de donatılmış.