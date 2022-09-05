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Türkiye
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Elektrikli ev aletleri fabrikasında yangın!

2022-09-05 23:52:37
Elektrikli ev aletleri fabrikasında yangın!

Silivri'de elektrikli ev aletleri üretilen fabrikada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

#1
Foto - Elektrikli ev aletleri fabrikasında yangın!

Alipaşa Mahallesi Derinyol Sokak'ta bulunan, tek katlı, 4 ayrı bölümden oluşan elektrikli ev aletleri üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Elektrikli ev aletleri fabrikasında yangın!

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredeki tarlalarda çalışan iş makineleri fabrikayı çevreleyen duvarları yıktı. Yaklaşık 10 dönüm alanda yer alan fabrikadaki yangın rüzgarın da etkisiyle batı bölümünde yoğunlaştı.

#3
Foto - Elektrikli ev aletleri fabrikasında yangın!

BEDAŞ ekipleri önlem amacıyla Alipaşa Mahallesi'nin elektriğini kesti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ekiplerin soğutma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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