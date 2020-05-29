Eldiven ve maske ile kılınan namaz geçerli olur mu?

Koronavirüs sebebiyle eldiven ve maske kullanan kişinin bu şekilde kıldığı namaz geçerli olur mu? Maske, secdeye engel midir? Eldiven, secdeye engel midir? Secdede burnun ve elin yere değmesiyle ilgili hükümler nelerdir? Soruları koronavirüs nedeniyle maske ve eldiven takmak durumunda kalan vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Camilerin açılması ile de artık buralarda maske takmak zorunlu oldu. Peki maske ve eldiven ile namaz geçerli midir?