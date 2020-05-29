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İslam
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Eldiven ve maske ile kılınan namaz geçerli olur mu?

2020-05-29 09:24:59
Eldiven ve maske ile kılınan namaz geçerli olur mu?

Koronavirüs sebebiyle eldiven ve maske kullanan kişinin bu şekilde kıldığı namaz geçerli olur mu? Maske, secdeye engel midir? Eldiven, secdeye engel midir? Secdede burnun ve elin yere değmesiyle ilgili hükümler nelerdir? Soruları koronavirüs nedeniyle maske ve eldiven takmak durumunda kalan vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Camilerin açılması ile de artık buralarda maske takmak zorunlu oldu. Peki maske ve eldiven ile namaz geçerli midir?

#1
Foto - Eldiven ve maske ile kılınan namaz geçerli olur mu? sorusuna İsmailağa Fıkıh Heyeti üyesi Fatih Kalender Hoca şu şekilde cevap verdi: “Maske ve eldiven namaza engel değildir. Özellikle eldiven olarak bakıldığında secde anında yere temas etmemizde eldivenin bir etkeni yoktur.

Eldiven ve maske ile kılınan namaz geçerli olur mu? sorusuna İsmailağa Fıkıh Heyeti üyesi Fatih Kalender Hoca şu şekilde cevap verdi: “Maske ve eldiven namaza engel değildir. Özellikle eldiven olarak bakıldığında secde anında yere temas etmemizde eldivenin bir etkeni yoktur.

#2
Foto - Ellerimizi bağlama noktasında bu da zaten Hanefi Mezhebine göre sünnettir.

Ellerimizi bağlama noktasında bu da zaten Hanefi Mezhebine göre sünnettir.

#3
Foto - Bunda da etkisi söz konusu değildir. Maske noktasında ise secdeye varıldığında bir problem gibi gözükebilir ama burada söz konusu yerin sertliğidir yerin sertliğini hissetmektir.

Bunda da etkisi söz konusu değildir. Maske noktasında ise secdeye varıldığında bir problem gibi gözükebilir ama burada söz konusu yerin sertliğidir yerin sertliğini hissetmektir.

#4
Foto - Kitaplarımızda takke üzerine secde yapılması veya peçe üzerine secde yapılmasından bahsedilir.

Kitaplarımızda takke üzerine secde yapılması veya peçe üzerine secde yapılmasından bahsedilir.

#5
Foto - Bu noktada yerin sertliğini onun üzerinde kişi hissediyorsa ki günümüzde kullanılan maskeler buna engel değildir.

Bu noktada yerin sertliğini onun üzerinde kişi hissediyorsa ki günümüzde kullanılan maskeler buna engel değildir.

#6
Foto - Bazı maskeler vardır kişinin bir mesafe oluşturuyor. Şeffaf bir camekan tarzında sizi secdeye varmanıza engel oluşturuyor.

Bazı maskeler vardır kişinin bir mesafe oluşturuyor. Şeffaf bir camekan tarzında sizi secdeye varmanıza engel oluşturuyor.

#7
Foto - Herhalde soruda bundan bahsedilmiyor. Normalde ağzını burnunu kapatan bezden yapılmış veya kağıttan yapılmış maskelerdir ki bunun namaza herhangi bir manisi olmayacaktır.”

Herhalde soruda bundan bahsedilmiyor. Normalde ağzını burnunu kapatan bezden yapılmış veya kağıttan yapılmış maskelerdir ki bunun namaza herhangi bir manisi olmayacaktır.”

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