Elazığ'ın kalbi burada atıyor: Tarihi Kapalıçarşı
Elazığ'ın en önemli ve en eski ticaret merkezi olan Elazığ Kapalı Çarşı, sadece yerel halkın değil, kente gelen turistlerin de uğrak noktalarından birisidir.
2013 yılında tarihi yapısı bozulmayacak şekilde restore edilmiştir.
Çarşıda Elazığ yöresine has Ağın Leblebisi, baharat çeşitleri, badem şekeri, pekmez, tulum peyniri ve orcik gibi birçok ürün bulunmaktadır.
KAPALIÇARŞI NEREDE?
Elazığ Kapalı Çarşı, Elazığ kent merkezine bağlı Çarşı Mahallesi, Ardıçoğlu Cadde üzerinde bulunur.
KAPALIÇARŞIYA NASIL GİDİLİR?
Elazığ Kapalı Çarşı, Elazığ şehir merkezinde bulunur. Buraya yaya olarak çok rahat ulaşabilirsiniz. Şehir merkezinden buraya en az 5-10 dk yürüme mesafesindedir.