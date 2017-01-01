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Elazığ'ın kalbi burada atıyor: Tarihi Kapalıçarşı

  • Elazığ'ın en önemli ve en eski ticaret merkezi olan Elazığ Kapalı Çarşı, sadece yerel halkın değil, kente gelen turistlerin de uğrak noktalarından birisidir.

  • 2013 yılında tarihi yapısı bozulmayacak şekilde restore edilmiştir.

  • Çarşıda Elazığ yöresine has Ağın Leblebisi, baharat çeşitleri, badem şekeri, pekmez, tulum peyniri ve orcik gibi birçok ürün bulunmaktadır.

  • KAPALIÇARŞI NEREDE?
    Elazığ Kapalı Çarşı, Elazığ kent merkezine bağlı Çarşı Mahallesi, Ardıçoğlu Cadde üzerinde bulunur.

  • KAPALIÇARŞIYA NASIL GİDİLİR?
    Elazığ Kapalı Çarşı, Elazığ şehir merkezinde bulunur. Buraya yaya olarak çok rahat ulaşabilirsiniz. Şehir merkezinden buraya en az 5-10 dk yürüme mesafesindedir.

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