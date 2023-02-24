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Elazığ'daki feci kaza! Ölü sayısı yükseldi

2023-02-24 16:50:54
Elazığ'daki feci kaza! Ölü sayısı yükseldi

Elazığ’da, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.

#1
Foto - Elazığ'daki feci kaza! Ölü sayısı yükseldi

Kaza, dün öğlen saatlerinde Elazığ Malatya karayolu Hankendi köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 49 AAT 904 plakalı otomobil 06 GSV 06 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı.

#2
Foto - Elazığ'daki feci kaza! Ölü sayısı yükseldi

Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

#3
Foto - Elazığ'daki feci kaza! Ölü sayısı yükseldi

Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan C.Y. isimli kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan 3 vatandaşın tedavileri devam ederken, başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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