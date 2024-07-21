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Aktüel
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Elazığ’da trafik kazası

2024-07-21 11:17:53
Elazığ’da trafik kazası

Elazığ’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

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Foto - Elazığ’da trafik kazası

Kaza, Baskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, biri ağır 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Foto - Elazığ’da trafik kazası

Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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