unutulmasına da müsaade etmeyecektir. Fethi Sekin ruhunu her zaman yaşatacaklardır. Tarihin her döneminde, bizim ülkemizde Fethi Sekinler olmuştur. Fethi Sekin ruhu, onun kahramanlığı, bu ülke için gösterdiği fedakarlık her zaman yaşayacaktır. Tarihin her döneminde bu oldu, kimi zaman Çin sarayında Kürşad oldu, kimi zaman Malazgirt'te Alparslan oldu, kimi zaman İstanbul'da Ulubatlı oldu, kimi zaman Ankara'da Ömer Halis Demir oldu, İzmir'de ise Fethi Sekin oldu. Asıl olan bu ruhtur, bu kahramanlık inancıdır, Fethi Sekin bu ruhun, bu kahramanlığın en güzel örneklerinden biriydi. Sekin'i ne unuturuz ne de unutulmasına müsaade ederiz.