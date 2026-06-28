Ekspertiz firmasında eğlenceli robot: Yaptıklarını ve konuştuklarını duyunca şaşıracaksınız

“KOÇ ŞUAN ÇIRAKLIK AŞAMASINDA” İşletme sahibi Erdinç Koç (48), yapay zekanın hayatın her alanında varlık gösterdiğini belirterek, "Yapay zeka ile donatılmış robotlar hayatın her alanında artık var, bu bir gerçek. Bu robotları fabrikalarda da görüyoruz. Biz de bu yapay zekayı buraya adapte etmek istedik. Şuan kendisi çıraklık aşamasında. Değerli müştelerimize, ustalarımıza çok faydası var. Hem işi öğreniyor hem bizleri tanıyor" dedi.