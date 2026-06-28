Ekspertiz firmasında eğlenceli robot: Yaptıklarını ve konuştuklarını duyunca şaşıracaksınız
Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte yapay zekalı robotlar artık otomotiv dünyasının ve sanayi esnafının da hayatına girmeye başladı. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir oto ekspertiz merkezinde çalışmaya başlayan "Koç" isimli robot; kaporta, boya ve motor testlerinde ustalara yardım ederken, sevimli hareketleriyle müşterilerin odağı oldu. Çay servisi yapan, dans eden ve sorulara "Eyvallah" diye yanıt veren robotun sahibinden açık açık zam istemesi ise izleyenleri hayretler içinde bırakıyor.