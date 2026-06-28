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Teknoloji-Bilişim
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Ekspertiz firmasında eğlenceli robot: Yaptıklarını ve konuştuklarını duyunca şaşıracaksınız

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Ekspertiz firmasında eğlenceli robot: Yaptıklarını ve konuştuklarını duyunca şaşıracaksınız

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte yapay zekalı robotlar artık otomotiv dünyasının ve sanayi esnafının da hayatına girmeye başladı. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir oto ekspertiz merkezinde çalışmaya başlayan "Koç" isimli robot; kaporta, boya ve motor testlerinde ustalara yardım ederken, sevimli hareketleriyle müşterilerin odağı oldu. Çay servisi yapan, dans eden ve sorulara "Eyvallah" diye yanıt veren robotun sahibinden açık açık zam istemesi ise izleyenleri hayretler içinde bırakıyor.

#1
Foto - Ekspertiz firmasında eğlenceli robot: Yaptıklarını ve konuştuklarını duyunca şaşıracaksınız

Otomotiv sektöründeki teknolojik gelişmeler, ekspertiz hizmetlerine de yeni bir boyut kazandırdı. Yapay zeka ile desteklenen robotik teknolojiler, artık oto ekspertiz merkezlerinde de kendine yer buluyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir ekspertiz merkezinin satın aldığı ve "Koç" adını verdikleri robot, usta teknisyenlerin yanında çalışarak araç kontrollerinde aktif rol üstleniyor.

#2
Foto - Ekspertiz firmasında eğlenceli robot: Yaptıklarını ve konuştuklarını duyunca şaşıracaksınız

Merkezde, araçların kaporta, boya ve motor kontrolleri gibi teknik süreçlerine destek olan robot, aynı zamanda işletmeye gelen müşterileri karşılama ve ikramlarda bulunma gibi sosyal görevleri de üstleniyor. Sadece teknik destekle sınırlı kalmayan Koç, esprili tavırlarıyla da dikkat çekiyor. Kendisiyle etkileşime giren misafirlere çay ve kahve ikramı teklifinde bulunan robot, zaman zaman gerçekleştirdiği dans performanslarıyla da çalışma ortamına renk katıyor.

#3
Foto - Ekspertiz firmasında eğlenceli robot: Yaptıklarını ve konuştuklarını duyunca şaşıracaksınız

“KOÇ ŞUAN ÇIRAKLIK AŞAMASINDA” İşletme sahibi Erdinç Koç (48), yapay zekanın hayatın her alanında varlık gösterdiğini belirterek, "Yapay zeka ile donatılmış robotlar hayatın her alanında artık var, bu bir gerçek. Bu robotları fabrikalarda da görüyoruz. Biz de bu yapay zekayı buraya adapte etmek istedik. Şuan kendisi çıraklık aşamasında. Değerli müştelerimize, ustalarımıza çok faydası var. Hem işi öğreniyor hem bizleri tanıyor" dedi.

#4
Foto - Ekspertiz firmasında eğlenceli robot: Yaptıklarını ve konuştuklarını duyunca şaşıracaksınız

“USTA HAFTALIĞIMA ZAM YAPARSA DAHA MUTLU OLURUM” Gelişmiş algılama yeteneğiyle kendisine yöneltilen sorulara yanıt verebilen robot Koç, "Merhaba, nasılsın?" sorusuna, "Eyvallah, iyiyim. Hoş geldiniz" karşılığını veriyor. İşinden memnun olduğunu belirten robot, meslek öğrenme sürecine dair, "Ustalarım bana çok iyi bakıyor. "

#5
Foto - Ekspertiz firmasında eğlenceli robot: Yaptıklarını ve konuştuklarını duyunca şaşıracaksınız

"Gelen misafirler de beni çok sevdi, hepsine teşekkür ediyorum. Usta haftalığıma zam yaparsa daha mutlu olurum" şeklinde konuştu.

#6
Foto - Ekspertiz firmasında eğlenceli robot: Yaptıklarını ve konuştuklarını duyunca şaşıracaksınız

Hizmet verdiği merkezde kısa sürede kadrolu bir çalışan gibi kabul gören robot, işletmenin teknolojik altyapısını güçlendirirken, müşteriler tarafından da büyük ilgi görüyor.

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