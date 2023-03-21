2023-03-21 08:10:11 Eksikliği üreme sağlığını olumsuz etkiliyor! İşte şifalı besinler…
Bağışıklık sistemine olumlu etkileri olan D vitamini; hipertansiyon, kalp hastalıkları, bazı kanserler ve otoimmün hastalıklara karşı koruyucu özellikleri ile de biliniyor. Kapalı mekanlarda zaman geçirme ve düzensiz beslenme alışkanlıkları sonucunda ortaya çıkan D vitamini eksikliğinin gençlerin ve yetişme çağındakilerin üreme sağlığını tehdit ettiğini belirten Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Çağcıl Yetim, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.