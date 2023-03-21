Eksikliği üreme sağlığını olumsuz etkiliyor! İşte şifalı besinler…

"FAZLASI DA ZARAR" Op. Dr. Çağcıl Yetim, D vitamininin fazlasının da zararlı olduğundan bahsederek, "D vitamini yağda eriyen bir vitamin olduğundan D vitaminin gereğinden fazla alınması, D vitamini zehirlenmesi denilen bir tablo yaratır. Vücuttaki D vitamini seviyesi basit bir kan testiyle ölçülebilir. D vitamini takviyeleri hekimlerin önerdiği sürede ve miktarda alınmalıdır. Fazla alınan D vitamini nedeniyle kan kalsiyumu yükselir ve buna bağlı sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Ayrıca bu durumu önlemek için ilaç prospektüsleri dikkatli okunmalı, D vitamini içeren birkaç ilaç bir arada alınmamalıdır. Her türlü takviye ve ilaç konusunda hekimlere sorulmadan hareket edilmemelidir" ifadelerini kullandı.