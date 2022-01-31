  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
13
Ekrem İstanbul'u kara böyle teslim etmiş! İşte o rapor gün yüzüne çıktı

2022-01-31 08:40:04
Ekrem İstanbul'u kara böyle teslim etmiş! İşte o rapor gün yüzüne çıktı

İstanbul'un yaşadığı tarihi mağduriyetin üzerinden henüz günler geçmişken halen o gece lüks bir restoranda İngiliz büyükelçi ile yemekte olduğu ortaya çıkan iBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler sürüyor. AK Parti Haftalık Gündem Analizi raporunda 16 milyon İstanbulluyu ve İstanbul'u kara teslim eden İstanbul Büyükşehir belediye Başkanlığı'nın basiretsizliğinin altında yatan fiyaskoları bir bir tespit etti. Gündem Analizinde yer alan rapordaki tespitler şöyle:

#1
Foto - KAR KÜREME ARACININ ŞOFÖRÜ ALKOLLÜ ÇIKTI! Belediye ekipleri İBB Başkanı'nın balıkçıya gittiği yolları açmasına karşın, diğer yerlerde bazı kar küreme araçları yolda kalmış bir tanesi ise devrilmiş ve üstelik sürücüsü de alkollü çıkmıştır.

KAR KÜREME ARACININ ŞOFÖRÜ ALKOLLÜ ÇIKTI! Belediye ekipleri İBB Başkanı'nın balıkçıya gittiği yolları açmasına karşın, diğer yerlerde bazı kar küreme araçları yolda kalmış bir tanesi ise devrilmiş ve üstelik sürücüsü de alkollü çıkmıştır.

#2
Foto - DERDİNİ ANLATAN VATANDAŞA TROLL DEDİLER Sosyal medyadan derdini anlatmaya, sesini duyurmaya çalışan ve yardım isteyen vatandaşlar trollük yapmak ile suçlanmıştır. Daha önceki uygulamaları bile devam ettiremeyen belediyenin bu hali, hafızaları yoklamaya sebep olmuştur.

DERDİNİ ANLATAN VATANDAŞA TROLL DEDİLER Sosyal medyadan derdini anlatmaya, sesini duyurmaya çalışan ve yardım isteyen vatandaşlar trollük yapmak ile suçlanmıştır. Daha önceki uygulamaları bile devam ettiremeyen belediyenin bu hali, hafızaları yoklamaya sebep olmuştur.

#3
Foto - PROFESYONEL KARLA MÜCADELE EKİPLERİ TASFİYE EDİLDİ AK Parti döneminde karla mücadele için belediye başkanı tarafından ekipler Moskova'ya eğitime gönderilmiş ancak İBB yönetimi ise bu kadroları tasfiye etmiştir.

PROFESYONEL KARLA MÜCADELE EKİPLERİ TASFİYE EDİLDİ AK Parti döneminde karla mücadele için belediye başkanı tarafından ekipler Moskova'ya eğitime gönderilmiş ancak İBB yönetimi ise bu kadroları tasfiye etmiştir.

#4
Foto - 2019 seçimleri öncesinde karla mücadele ile görevli olan İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tecrübeli yönetici ve personellerden oluşmasına rağmen, 2019 yılında belediyenin CHP'ye geçmesi ile başkanlıkta büyük bir kıyım yaşanmıştır. Tecrübeli isimler sürülmüş, pasif göreve kaydırılmış ve baskılar yüzünden istifa etmek durumunda kalmışlardır. Yerlerine de karla mücadele konusunda hiçbir tecrübesi olmayan isimler getirilmiştir.

2019 seçimleri öncesinde karla mücadele ile görevli olan İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tecrübeli yönetici ve personellerden oluşmasına rağmen, 2019 yılında belediyenin CHP'ye geçmesi ile başkanlıkta büyük bir kıyım yaşanmıştır. Tecrübeli isimler sürülmüş, pasif göreve kaydırılmış ve baskılar yüzünden istifa etmek durumunda kalmışlardır. Yerlerine de karla mücadele konusunda hiçbir tecrübesi olmayan isimler getirilmiştir.

#5
Foto - Skandallar sadece tecrübeli personelin tasfiyesi ile kalmamış, kurum içi eğitim ile karla mücadelede görevli olan diğer birim ve özel şirketlerle de bağlantılar kesilmiştir.

Skandallar sadece tecrübeli personelin tasfiyesi ile kalmamış, kurum içi eğitim ile karla mücadelede görevli olan diğer birim ve özel şirketlerle de bağlantılar kesilmiştir.

#6
Foto - Tecrübelerin yeni personele aktarımı tamamen durmuştur. Büyükşehir belediyesi bu tutumu ile kurumsal hafızayı yok etmiştir.

Tecrübelerin yeni personele aktarımı tamamen durmuştur. Büyükşehir belediyesi bu tutumu ile kurumsal hafızayı yok etmiştir.

#7
Foto - AFET YOK HAVASI!

AFET YOK HAVASI!

#8
Foto - İstanbul'da yaşanan bu krizde bir yönetim boşluğu ortaya çıkmıştır. Ancak İmamoğlu'nun trolleri saatler boyunca klavye başından kalkmamış,

İstanbul'da yaşanan bu krizde bir yönetim boşluğu ortaya çıkmıştır. Ancak İmamoğlu'nun trolleri saatler boyunca klavye başından kalkmamış, "Afet yok, kriz yok" havası oluşturmaya çalışmışlardır.

#9
Foto - Hatta öyle ki, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir eyaletinde kar küreme çalışmasının görüntülerini

Hatta öyle ki, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir eyaletinde kar küreme çalışmasının görüntülerini "Ekrem Başkan çalışıyor" diye servis ederek algı operasyonu yürütmüşlerdir.

#10
Foto - Binlerce İstanbullu o gün ve gece boyu işte böyle mahsur kaldı

Binlerce İstanbullu o gün ve gece boyu işte böyle mahsur kaldı

#11
Foto - Yollarda solüsyon ve yeterli tuzlama yapılmadı

Yollarda solüsyon ve yeterli tuzlama yapılmadı

#12
Foto - Kaynak: Sabah

Kaynak: Sabah

İkinci el otomobil pazarında durum nasıl? Vatandaşlar böyle anlattı
Ekonomi

İkinci el otomobil pazarında durum nasıl? Vatandaşlar böyle anlattı

Bir zamanlar tıklım tıklım olan ve araç koymak için yer bulunamayan otomobil pazarında yaprak kıpırdamıyor. Pazara gelerek eli boş dönen vat..
Bu köyden 120 doktor çıktı, 100 öğrenci de tıp okuyor
Aktüel

Bu köyden 120 doktor çıktı, 100 öğrenci de tıp okuyor

Sivas'ın 350 nüfuslu Kolluca Köyü, 120 doktor ile Türkiye'nin en çok doktor çıkaran köyü oldu.
Ne utanma var ne de sıkılma... Tabipler Birliği değil Yalancılar Birliği
Gündem

Ne utanma var ne de sıkılma... Tabipler Birliği değil Yalancılar Birliği

Salgın sürecinde kuru muhalefet ve yaygaradan başka birşey üretmeyen ve Türkiye'nin salgınla mücadelesini baltalamak için her türlü rezilliğ..
Üç aylar 2 Şubat’ta başlayacak
İSLAM

Üç aylar 2 Şubat’ta başlayacak

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar, 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak...
Meteoroloji'den 46 il için sarı kodlu uyarı! Yoğun kar bekleniyor
Gündem

Meteoroloji'den 46 il için sarı kodlu uyarı! Yoğun kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın da aralarında olduğu çok sayıda ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor...
Ünlü oyuncu Engin Akyürek'ten üzücü haber
Gündem

Ünlü oyuncu Engin Akyürek'ten üzücü haber

Ünlü oyuncu Engin Akyürek'ten üzücü haber geldi. Pek çok projede rol alan Akyürek'in koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay