Ekrem İstanbul'u kara böyle teslim etmiş! İşte o rapor gün yüzüne çıktı

İstanbul'un yaşadığı tarihi mağduriyetin üzerinden henüz günler geçmişken halen o gece lüks bir restoranda İngiliz büyükelçi ile yemekte olduğu ortaya çıkan iBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler sürüyor. AK Parti Haftalık Gündem Analizi raporunda 16 milyon İstanbulluyu ve İstanbul'u kara teslim eden İstanbul Büyükşehir belediye Başkanlığı'nın basiretsizliğinin altında yatan fiyaskoları bir bir tespit etti. Gündem Analizinde yer alan rapordaki tespitler şöyle: