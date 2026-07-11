Ekrem İmamoğlu yeni parti için kararını verdi! “Ne alaka” dedirten bir de talebi var

Özgür Özel kanadında cevabı aranan ikinci soru da yeni bir parti mi, yoksa seçime girme hakkı bulunan mevcut partilerden birine mi katılım sağlanacağı... Özel ve ekibinin bir yandan yeni parti çalışmalarını sürdürürken, baskın seçim ihtimali için de görüşmelerin sürdüğü Anadolu Birliği Partisi’ni (ABP) hazır tuttukları ve 18-19 Temmuz’da partiye geçişin sağlanmasının değerlendirildiği konuşuluyor. Ancak son günlerdeki tartışmaların ardından ABP ile görüşmelerin askıya alındığı kaydediliyor.