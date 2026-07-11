Ekrem İmamoğlu yeni parti için kararını verdi! “Ne alaka” dedirten bir de talebi var
CHP'de Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hazırlıkları hız kazandı. 20 Temmuz'da 100 milletvekiliyle partiden kopmayı planlayan Özel kanadını dokunulmazlık fezlekeleri zorlarken, sürecin perde arkasındaki asıl bomba Ekrem İmamoğlu cephesinden geldi. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in kulislerden edindiği bilgilere göre; İmamoğlu'nun, kuruluş sürecinin bir an önce tamamlanmasını talep ettiği ve yeni partinin isminde mutlaka "Yol" ifadesinin yer almasını talep ettiği belirtiliyor.