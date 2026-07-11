Pentagon'dan şok UFO ifşaatı! Trump talimatı verdi, gizli dosyalar ortalığa saçıldı!
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dünya genelinde infial yaratacak bir hamleye imza atarak "Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO)" ve "Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP)" olarak bilinen gizemli yapılara ait yeni video, ses kaydı ve resmi belgeleri resmen kamuoyuna açtı. ABD Başkanı Donald Trump'ın bizzat verdiği talimatın ardından devletin en derin dehlizlerinde saklanan kozmik dosyaların üzerindeki gizlilik perdesi tamamen kaldırıldı.