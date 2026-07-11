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Pentagon'dan şok UFO ifşaatı! Trump talimatı verdi, gizli dosyalar ortalığa saçıldı!

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Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Pentagon'dan şok UFO ifşaatı! Trump talimatı verdi, gizli dosyalar ortalığa saçıldı!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dünya genelinde infial yaratacak bir hamleye imza atarak "Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO)" ve "Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP)" olarak bilinen gizemli yapılara ait yeni video, ses kaydı ve resmi belgeleri resmen kamuoyuna açtı. ABD Başkanı Donald Trump'ın bizzat verdiği talimatın ardından devletin en derin dehlizlerinde saklanan kozmik dosyaların üzerindeki gizlilik perdesi tamamen kaldırıldı.

#1
Foto - Pentagon'dan şok UFO ifşaatı! Trump talimatı verdi, gizli dosyalar ortalığa saçıldı!

CBS News'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda UAP ve UFO ile ilgili devlet dosyalarının gizlilik derecelerinin kaldırılması ve kamuoyuna sunulması kapsamında Pentagon tarafından yeni belgeler yayımlandı.

#2
Foto - Pentagon'dan şok UFO ifşaatı! Trump talimatı verdi, gizli dosyalar ortalığa saçıldı!

Bu kapsamda yayımlanan toplam 40 dosyalık materyalin içinde belgeler, videolar, ses dosyaları ve resimler yer aldı.

#3
Foto - Pentagon'dan şok UFO ifşaatı! Trump talimatı verdi, gizli dosyalar ortalığa saçıldı!

Yayımlanan belgelerin birinde Eylül 2015'te, Texas eyaletinin Amarillo bölgesi yakınlarında "Pantex" olarak bilinen nükleer silah tesisi hava sahasını ihlal eden tanımlanamayan bir cisimle ilgili ifadeler yer alıyor.

#4
Foto - Pentagon'dan şok UFO ifşaatı! Trump talimatı verdi, gizli dosyalar ortalığa saçıldı!

Nükleer tesisin güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldığı ve iki memurun söz konusu cismi takip ettiği belirtilen belgede, cismin ses çıkarmadığı ve üzerinde herhangi bir "itiş sistemi" tespit edilemediği vurgulanıyor.

#5
Foto - Pentagon'dan şok UFO ifşaatı! Trump talimatı verdi, gizli dosyalar ortalığa saçıldı!

2020'ye ait bir videoda ise yaklaşık 3,5 ila 4 metre uzunluğunda bir cismin havada süzüldüğü görüntüler bulunuyor. Belgelerde yer verilen görgü tanığı ifadelerinde ise söz konusu cismin "deforme olmuş bir balona benzediği" kaydediliyor.

#6
Foto - Pentagon'dan şok UFO ifşaatı! Trump talimatı verdi, gizli dosyalar ortalığa saçıldı!

ABD Başkanı Trump şubatta, ilgili bakanlıklar ve kurumlara uzaylılar ve UFO ile ilgili dosyaları tespit edip, yayımlama sürecini başlatmaları için talimat vereceğini açıklamıştı.

#7
Foto - Pentagon'dan şok UFO ifşaatı! Trump talimatı verdi, gizli dosyalar ortalığa saçıldı!

Pentagon, UFO ve UAP'lar hakkındaki belgelerin ilk serisini 8 Mayıs'ta paylaşmıştı.

#8
Foto - Pentagon'dan şok UFO ifşaatı! Trump talimatı verdi, gizli dosyalar ortalığa saçıldı!

"war.gov/UFO/" adlı siteden ulaşılabilen belgelerde, onlarca video ve görüntünün yanı sıra siviller ile askeri personelin birinci elden ifadeleri, soruşturma kayıtları ve resmi raporlar yer alıyor.

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