2024-03-19 16:44:55 Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! Seçim sonrası bunu yapacaklar
Seçime artık sayılı gün kaldı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok il ve ilçede sandıktan çıkacak sonuçlar merakla bekleniyor. Milliyet yazarı Zafer Şahin, seçim sonrası kulislerdeki senaryoyu yazdı. "Gündemlerinde İstanbul, Ankara yok. Tek gündemleri 2028 seçimlerinde Erdoğan karşıtı cephenin cumhurbaşkanı adayı olmak." ifadelerini kullanan Şahin'in İmamoğlu ve Yavaş için yeni parti iddiaları dikkat çekti.