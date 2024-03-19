Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! Seçim sonrası bunu yapacaklar

İstanbul’da İmamoğlu’nun izleyeceği yol haritası da bundan farklı olmaz. Seçilirse CHP’de ipleri tamamen eline alır. İlk iş olarak Özgür Özel’in yerine kendisine yüzde yüz bağlı ve bağımlı bir genel başkan seçtirir. Eğer seçimi alamazsa yeni bir parti ile yoluna devam eder. Seçim başarısızlığının faturasını CHP’nin eski ve yeni genel başkanlarına keser. “Benim seçilmemem için ellerinden geleni yaptılar” diyerek mağduru oynar. İstanbul, İzmir ve Muğla’da kazanacağı belediyeler ve milletvekili grubuyla siyasette yeni bir çekim merkezi oluşturmaya çalışır.