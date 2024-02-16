Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a büyük darbe! Bakalım bundan sonra ne olacak

(…) Partinin içine düştüğü bu karmaşa-kargaşa arasında İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Ankara'da Mansur Yavaş gibi isimler de geriliyor, kan kaybediyor. Bütçeleri sağlam, büyük reklam kampanyaları yapıyorlar. Ancak, vaat edecekleri bir proje ve bu şehirler için ortaya koyacakları parlak bir gelecek yok. Seçim öncesi büyük bir yıkım var CHP'de. Seçim sonrası da pek parlak görünmüyor. Olağanüstü Kurultayın alarm zilleri çalıyor. Böyle bir ortamda niye oy versin seçmen? Kaos, hizmet yokluğu, belediye imkânlarının çarçur edilmesi ve CHP'nin yenden dizaynında kullanılması için mi?”