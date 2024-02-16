2024-02-16 17:07:22 Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a büyük darbe! Bakalım bundan sonra ne olacak
CHP’de, aday tespitleri sırasında ortaya çıkan iç savaş benzeri durumlar, parti içi dengeleri ve genel siyasi manzarayı derinden sarstı. Farklı fraksiyonların kendi adaylarını öne çıkarma çabaları, parti içinde karmaşa ve kargaşaya yol açarken, partinin içine düştüğü bu kargaşa arasında İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Ankara'da Mansur Yavaş gibi isimler kan kaybetmeye başladı. Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, “Seçim öncesi büyük bir yıkım var CHP'de. Seçim sonrası da pek parlak görünmüyor” dediği yazısında, özetle şunları kaydetti: