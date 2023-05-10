Ekrem İmamoğlu geldi böyle oldu! Haliç'te rezalet ötesi görüntüler

Kesici, şöyle konuştu: "1980'li yıllara kadar Haliç'in en önemli sorunu, kıyılarında daha da yoğunlaşan sanayi tesislerinin ve kanalizasyon atıklarının Haliç'e verilmesi, akıntı yetersizliği ve kendi kendini temizleyememesi nedeniyle adeta çok küçük ve su seviyesi sığ olan Haliç'te dolma ve kirlenme olayı endişe verici hal alıp ve hep gündemde olmuştur. 1980'li yıllara kadar; endüstriyel atıkların döküldüğü bir yer olan Haliç, dönemin Belediye Başkanı Bedrettin Dalan "Haliç'i gözlerim gibi mavi yapacağım" vaadiyle döneminde temizlenmeye başlamış ve uzun yıllarca süren çalışmalar sonucu 2000'li yıllarda daha temiz bir hale getirildi.