Yeni Jeep Compass Türkiye'de : Fiyatıyla piyasayı karıştıracak!
Dünyanın en önemli SUV üreticilerinden olan Jeep, İtalya'da üretilen modeli Compass'ı Türkiye'de satışa sundu.
Avrupa’da tasarlanıp geliştirilen ve Jeep’in İtalya’daki Melfi fabrikasında üretilen yeni Compass, modern tasarımı ve rafine sürüş karakteriyle C-SUV segmentindeki konumunu güçlendiriyor.
Yeni Compass, konfor, yol tutuşu ve teknolojik entegrasyon açısından önemli avantajlar sunuyor.
Genişleyen iç mekânı, 550 litrelik bagaj hacmi ve teknolojik alt yapısı ile günlük kullanım ve uzun yolculuklar için yüksek pratiklik sağlıyor.
Modelin her donanım seviyesinde standart olarak sunduğu seviye 2 otonom sürüş destek sistemleri ve kapsamlı güvenlik teknolojileri ise her yolculukta sürücüyü destekliyor.
LIMITED ve SUMMIT donanımlarıyla zengin konfor ve teknoloji çözümleri sunan yeni Jeep Compass e-Hybrid, markanın ikonik SUV mirasını modern ihtiyaçlarla buluşturuyor.
Jeep Marka Direktörü Selim Eskinazi, Yeni Jeep Compass’ın markanın Türkiye’deki büyüme yolculuğunda son derece önemli bir rol üstleneceğini belirterek, C-SUV segmentinin en güçlü oyuncularından biri olan Compass’ın yeni nesliyle birlikte hem satış adetlerini artırmayı hem de markanın pazardaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Yenilenen mimarisi, hibrit teknolojisi, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve arazi yetkinliğiyle Türk müşterilerinin beklentilerine güçlü bir yanıt vereceğine inandıklarını vurgulayan Eskinazi, yeni Compass’ın Jeep markası için Türkiye’de yeni bir dönemin önemli kilometre taşlarından biri olacağını söyledi.
4.552 mm uzunluğu ve 2.795 mm aks mesafesiyle yeni Jeep Compass, sınıfındaki rakiplerine göre geniş ve ferah bir yaşam alanı sunuyor.
Modelde, artırılan diz mesafesi, arka koltukta seyahat eden yolcular için daha yüksek konfor sağlıyor.
Yeni Jeep Compass, Türkiye pazarında ilk etapta hibrit motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.
Yeni Jeep Compass E-Hybrid'in Özellikleri Neler? Otomatik Acil Frenleme Sistemi LED Matrix Farlar Panoramik Açılabilir Sunroof Ön Sis Farları Aydınlatmalı 16 İnç Multimedya Ekranı / 10,25 İnç Dijital Gösterge Paneli Parlak Siyah Plastik Detaylar
Full-LED Reflektör Farlar 7 Slot İkonik Ön Izgara Renkleri Kişiselleştirilebilir Ambiyans Aydınlatma Arka Logo Aydınlatmalı LED Stop Lambaları 18 İnç Alaşım Jantlar Koyu Renkli Arka Camlar Geri Görüş Kamerası Suni Deri Koltuklar
Çift Bölgeli Otomatik Klima Isıtmalı Koltuklar Yan Ayna Karşılama Aydınlatması Hafızalı Sürücü Koltuğu Parlak Siyah Ayna Kapakları Elektrikli Ayarlanabilir, Havalandırmalı & Masaj Fonksiyonlu Koltuklar Seviye 2 Otonom Sürüş Desteği Otomatik Uzun/Kısa Far Sistemi
Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası Isıtmalı Direksiyon Simidi USB Type-A ve Type-C Girişleri Ön Elektrikli Ayarlanabilir Bel ve Yanal Destekler 2 adet USB Type-C Girişleri Arka 360 Derece Kamera Gri & Siyah Kumaş Koltuklar Alarm Sistemi
Selec-Terrain Sürüş Modları Kablosuz Şarj Kablosuz Apple CarPlay & Android Auto Kör Nokta Sistemi Elektrikli, Katlanır ve Isıtmalı Yan Aynalar Handsfree Elektrikli Bagaj Kapağı Adaptif Hız Sabitleyici Isıtmalı Ön Cam (Buz Çözücü) Ön ve Arka Park Sensörleri
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Şerit Konumlandırma Asistanı
TÜRKİYE FİYATI DA RESMEN AÇIKLANDI
Yeni Jeep Compass Türkiye’de LIMITED ve SUMMIT donanım seviyeleri ile lansmana özel 2.620.000 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor./ kaynak:
