Yeni Jeep Compass Türkiye'de : Fiyatıyla piyasayı karıştıracak!

Jeep Marka Direktörü Selim Eskinazi, Yeni Jeep Compass’ın markanın Türkiye’deki büyüme yolculuğunda son derece önemli bir rol üstleneceğini belirterek, C-SUV segmentinin en güçlü oyuncularından biri olan Compass’ın yeni nesliyle birlikte hem satış adetlerini artırmayı hem de markanın pazardaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.