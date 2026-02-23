  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Düşmana korku salan fotoğraf! KAAN’ın üç dev prototipi ilk kez yan yana görüntülendi
Giriş Tarihi:

Düşmana korku salan fotoğraf! KAAN’ın üç dev prototipi ilk kez yan yana görüntülendi

Türkiye’nin 5. nesil milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşunun yıl dönümünde TUSAŞ tarafından paylaşılan tarihi görüntülerle gövde gösterisi yaptı. Yayınlanan fotoğraflarda KAAN’ın farklı test aşamaları için geliştirilen P0, P1 ve TBST-P prototipleri ilk kez aynı karede yan yana görüntülendi. Projenin geldiği devasa boyutu gözler önüne seren bu kare, Türk savunma sanayiinin hava hakimiyeti vizyonunu bir kez daha kanıtladı.

1
#1
Foto - Düşmana korku salan fotoğraf! KAAN’ın üç dev prototipi ilk kez yan yana görüntülendi

Görüntülerde; KAAN P0, KAAN P1 ve KAAN TBST-P olmak üzere 3 prototipin yan yana yer aldığı görüldü. Paylaşım, projenin geldiği aşamayı ortaya koydu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen, gökyüzündeki bağımsızlığımızın simgesi Millî Muharip Uçağımız KAAN, iki yıl önce bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek tarihimize altın harflerle yazıldı.”

#2
Foto - Düşmana korku salan fotoğraf! KAAN’ın üç dev prototipi ilk kez yan yana görüntülendi

Geçtiğimiz hafta Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı Haluk Görgün, KAAN hangarını ziyaret ederek projedeki gelişmeler hakkında bilgi almıştı.

#3
Foto - Düşmana korku salan fotoğraf! KAAN’ın üç dev prototipi ilk kez yan yana görüntülendi

Ziyaret sırasında, tam boy statik testlerde kullanılacak uçağın hangardan çıkışı ile ilk uçuşunu gerçekleştiren prototip ve bir sonraki uçuşu yapacak ikinci prototip aynı karede görülmüştü.

#4
Foto - Düşmana korku salan fotoğraf! KAAN’ın üç dev prototipi ilk kez yan yana görüntülendi

Görgün, “Tam Boy Statik testlerde kullanılacak uçağımızın hangardan çıkışı ile ilk uçuşlarını yapan prototipimizin, bundan sonraki uçuşunu yapacak olan ikinci prototipimizle birlikte aynı karede yer alacak olmaları, hem önemli bir teknik aşamayı ifade etmekte hem de binlerce insanın emeğinin somut bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.” ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ben Murat

Allah Hayırlara vesile eylesin inşallah
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
