Düşmana korku salan fotoğraf! KAAN’ın üç dev prototipi ilk kez yan yana görüntülendi
Türkiye’nin 5. nesil milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşunun yıl dönümünde TUSAŞ tarafından paylaşılan tarihi görüntülerle gövde gösterisi yaptı. Yayınlanan fotoğraflarda KAAN’ın farklı test aşamaları için geliştirilen P0, P1 ve TBST-P prototipleri ilk kez aynı karede yan yana görüntülendi. Projenin geldiği devasa boyutu gözler önüne seren bu kare, Türk savunma sanayiinin hava hakimiyeti vizyonunu bir kez daha kanıtladı.