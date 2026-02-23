Bahçeli dayanamayıp telefon açmıştı! Uraz Kaygılaroğlu’nun “Devlet” repliği olay oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu’nu arayarak teşekkür ettiği "Yeraltı" dizisinin son bölümü sosyal medyada fırtınalar estirdi. Kaygılaroğlu’nun canlandırdığı karakterin, "Gördüm bir devlet var, ama gizli ama derin bir devlet var" ifadeleri izleyiciler tarafından Bahçeli’nin telefon görüşmesine bir atıf olarak yorumlandı. Türk gençliğini kötü alışkanlıklardan koruma temasıyla öne çıkan dizi, bu çarpıcı replikle kısa sürede en çok konuşulan yapımlar arasına girdi.