Medya
Yeniakit Publisher
Bahçeli dayanamayıp telefon açmıştı! Uraz Kaygılaroğlu’nun "Devlet" repliği olay oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bahçeli dayanamayıp telefon açmıştı! Uraz Kaygılaroğlu’nun “Devlet” repliği olay oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu’nu arayarak teşekkür ettiği "Yeraltı" dizisinin son bölümü sosyal medyada fırtınalar estirdi. Kaygılaroğlu’nun canlandırdığı karakterin, "Gördüm bir devlet var, ama gizli ama derin bir devlet var" ifadeleri izleyiciler tarafından Bahçeli’nin telefon görüşmesine bir atıf olarak yorumlandı. Türk gençliğini kötü alışkanlıklardan koruma temasıyla öne çıkan dizi, bu çarpıcı replikle kısa sürede en çok konuşulan yapımlar arasına girdi.

Foto - Bahçeli dayanamayıp telefon açmıştı! Uraz Kaygılaroğlu’nun "Devlet" repliği olay oldu

Devlet Bahçeli'nin Uraz Kaygılaroğlu'na "Yeraltı" dizisinden dolayı telefon açması gündemdeki yerini koruyor. Bahçeli, telefon görüşmesinde Kaygılaroğlu'na "Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından" duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini duyurmuştu.

Foto - Bahçeli dayanamayıp telefon açmıştı! Uraz Kaygılaroğlu’nun "Devlet" repliği olay oldu

Son olarak dizinin yeni bölümündeki bir replik sosyal medyada ses getirdi.

Foto - Bahçeli dayanamayıp telefon açmıştı! Uraz Kaygılaroğlu’nun "Devlet" repliği olay oldu

Dizinin son bölümünde Kaygılaroğlu, Bozo karakteri aracılığıyla "Tam umudumu kaybetmiştim. Gördüm, gördüm bir devlet var. Ama gizli ama derin bir devlet var" ifadeleriyle dikkat çekti.

Foto - Bahçeli dayanamayıp telefon açmıştı! Uraz Kaygılaroğlu’nun "Devlet" repliği olay oldu

