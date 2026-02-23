Akın akın geliyorlar Avrupa'yı tamir edip ayar veriyoruz

Zekai Ataç, Avrupalı marka ve lüks saat tamircilerinin bu işleri okullarda öğrendiğini ancak Türkiye'deki ustaların yıllardır bu işi sahada yaparak öğrendikleri için daha başarılı ve hızlı olduğunu vurguladı. Bazı konularda da yurt dışının Türkiye'den ucuz olduğuna işaret eden Ataç, "Orada da parça fonksiyonu işin içine girer. Ama genelde biz uygun fiyata yapıyoruz bunları onlara göre. Türkiye zaten dünyada saatçilikte adı sanı olan bir ülkedir. Dünya, Avrupa'yı saatçi bilir ama biz Müslüman bir ülkeyiz ve saat bizim için çok önemlidir. Zaman bizim için çok önemli. Yani Türkiye, dünyada sayılı saat seven ülkelerden bir tanesidir." diye konuştu.