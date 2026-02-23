Akın akın geliyorlar Avrupa'yı tamir edip ayar veriyoruz
İstanbul, lüks ve markalı saatlerin tamir ve yenileme hizmetlerinde yabancı müşterilerin tercih ettiği merkezlerden biri haline gelirken, Avrupa başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen markalı saat sahipleri, fiyat avantajı ve ustaların tecrübeleri dolayısıyla İstanbul'daki atölyeleri tercih ediyor. AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul'da 55 yıldır saat tamirciliği yapan 70 yaşındaki Zekai Ataç, lüks ve İsviçre markalı saatlerin tamiriyle hem yurt içinden hem de yurt dışından müşterilere hizmet veriyor.