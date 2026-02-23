  • İSTANBUL
Mavi Vatan’ın yeni muhafızı geliyor! Dünya devlerinin 5 yılda bitiremediğini Türkiye sadece 20 ayda tamamladı
Mavi Vatan’ın yeni muhafızı geliyor! Dünya devlerinin 5 yılda bitiremediğini Türkiye sadece 20 ayda tamamladı

Türkiye, MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen beşinci fırkateyni TCG AKDENİZ’i rekor sayılabilecek 20 aylık bir sürede tamamlayarak dünya gemi inşa tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Modern fırkateynlerin dünya genelinde 3 ila 5 yıl arasında tamamlandığı bir ortamda elde edilen bu başarı, Türk savunma sanayiinin modüler inşa ve mühendislik kabiliyetini sahada tescilledi. Yüksek yerli katkı oranıyla donatılan TCG AKDENİZ, hava savunmadan denizaltı harbi görevlerine kadar geniş bir yelpazede Mavi Vatan doktrininin en yeni ve hızlı gücü olacak.

Foto - Mavi Vatan’ın yeni muhafızı geliyor! Dünya devlerinin 5 yılda bitiremediğini Türkiye sadece 20 ayda tamamladı

TCG Akdeniz, MİLGEM projesi kapsamında geliştirilen İstif sınıfı fırkateynler arasında yer alırken; bu denli kısa sürede tamamlanması, Türkiye’yi dünyada en hızlı savaş gemisi inşa edebilen ülkelerden biri konumuna taşıdı. Modern fırkateynlerin inşa süresi dünya genelinde 36–60 ay arasında değişirken, AKDENİZ’in 20 ay gibi rekor sayılabilecek bir sürede ortaya çıkması; Türkiye’nin ne kadar nokta atışı planlama, mühendislik ve üretim kabiliyeti gösterdiğini sahada kanıtlıyor.

Foto - Mavi Vatan’ın yeni muhafızı geliyor! Dünya devlerinin 5 yılda bitiremediğini Türkiye sadece 20 ayda tamamladı

Bu başarıda; modüler gemi inşa yöntemi, yüksek yerli katkı oranı, alt yüklenici ve ana yüklenici arasındaki senkronizasyon belirleyici rol oynadı. TCG Akdeniz; hava savunma, suüstü ve denizaltı savunma harbi görevleri için geliştirilen modern sensör ve silah sistemleriyle Türk Deniz Kuvvetleri’nin mavi vatan doktrinini doğrudan destekleyecek şekilde tasarlandı. Gemi, sahip olduğu kabiliyetlerle açık denizlerde uzun süreli görev icrasına uygun bir platform olarak öne çıkıyor.

Foto - Mavi Vatan’ın yeni muhafızı geliyor! Dünya devlerinin 5 yılda bitiremediğini Türkiye sadece 20 ayda tamamladı

TCG Akdeniz’in inşa süreci 20 ayda tamamlandı. Tasarım, sac kesimi, donatım ve sistem entegrasyonu çalışmaları aynı dönemde yürütüldü. Gemi, MİLGEM projesi takvimi kapsamında denize indirildi. İnşa faaliyetleri sırasında tersane, ana yüklenici ve alt yüklenici firmalar eş zamanlı çalıştı. TCG Akdeniz’de donatım ve sistem montajları planlanan süre içinde gerçekleştirildi.

