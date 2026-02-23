Mavi Vatan’ın yeni muhafızı geliyor! Dünya devlerinin 5 yılda bitiremediğini Türkiye sadece 20 ayda tamamladı
Türkiye, MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen beşinci fırkateyni TCG AKDENİZ’i rekor sayılabilecek 20 aylık bir sürede tamamlayarak dünya gemi inşa tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Modern fırkateynlerin dünya genelinde 3 ila 5 yıl arasında tamamlandığı bir ortamda elde edilen bu başarı, Türk savunma sanayiinin modüler inşa ve mühendislik kabiliyetini sahada tescilledi. Yüksek yerli katkı oranıyla donatılan TCG AKDENİZ, hava savunmadan denizaltı harbi görevlerine kadar geniş bir yelpazede Mavi Vatan doktrininin en yeni ve hızlı gücü olacak.