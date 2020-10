Simit, Türkiye Listenin sonunda ülkemize ait meşhur Türk lezzetlerinin baş tacı olan simite yer vermeden olmazdı. Bazı tarihi kaynaklarda yer verilen bilgilere göre, simidin geçmişi 14'üncü yüzyıla dayanıyor. Tarihi 1593 olan Üsküdar Şeriye Sicilinde, has undan yapılmış halka biçimindeki bir çeşit ekmek, "simid-i halka" olarak adlandırıldı.Odun ateşinde pişirilen, lezzetini fırınlanmadan önce içine batırıldığı şekerli ya da pekmezli sudan alan simit kahvaltı sofralarımızın dışında, her an tüketebileceğimiz bir ekmek çeşidi haline gelmiştir.