Ekmek parası için az daha gözlerinden olacaktı!

Sıcaklıktan kötü etkilendiklerini de ifade eden Kaya, “Çok sıcaklıktan dolayı gözlerim görmemeye başladı. Devamlı sıcak ile temas ettiği için gözlerimde biraz bozulma oldu. Doktora gittim. Doktor da aynısını söyledi. Yüzümü ateşe, sıcaklığa dönük çalıştığım için doktor da bu konuda dikkat etmem gerektiğini ifade etti. Normalde gözlük kullanıyorum. Burada ikide bir terleniyoruz. İkide bir havlu ile silmek zorunda kalıyorum. O da mümkün olmuyor yani” diye konuştu.