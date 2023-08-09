Ekmek parası için az daha gözlerinden olacaktı!

Tekirdağ’da artan sıcaklıklarla birçok meslekte olduğu gibi özellikle ateşin önünde çalışan ustaların mesleklerini daha da zor hale getiriyor. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde dışarıda hava sıcaklıkları 30 derecenin üstüne kadar çıkarken, gün boyunca döner ocağının yanı başında çalışmak zorunda kalan döner ustaları, ateşin önünde 60-65 derece sıcaklıkla ile mücadele etmek zorunda kalıyor. 40 yıldır bu mesleği sürdüren döner ustası ve aynı zamanda döner dükkanı işletmecisi Cumali Kaya, bir süre sonra görme kaybı yaşadığını ve bu sebeple doktora başvurduğunu söyledi. Uzun süredir döner ocağının yanı başında çalıştığından dolayı gözlerinin kötü etkilendiğini ifade eden Kaya, bu konuda doktordan tavsiye aldığını, önlem olarak zaman zaman gözlük takmaya başladığını belirtti.