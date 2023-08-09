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Yaşam
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Ekmek parası için az daha gözlerinden olacaktı!

2023-08-09 12:00:09
Ekmek parası için az daha gözlerinden olacaktı!

Tekirdağ’da bu yıl artan sıcaklıklarla beraber ustalar, döner ocağının önünde 60 dereceye kadar çıkan sıcaklıklarla mücadele ediyor. 40 yıldır bu mesleği yapan Cumali Kaya, uzun süre yoğun sıcaklıklar karşısında görme kaybı yaşadığını belirtti.

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Foto - Ekmek parası için az daha gözlerinden olacaktı!

Tekirdağ’da artan sıcaklıklarla birçok meslekte olduğu gibi özellikle ateşin önünde çalışan ustaların mesleklerini daha da zor hale getiriyor. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde dışarıda hava sıcaklıkları 30 derecenin üstüne kadar çıkarken, gün boyunca döner ocağının yanı başında çalışmak zorunda kalan döner ustaları, ateşin önünde 60-65 derece sıcaklıkla ile mücadele etmek zorunda kalıyor. 40 yıldır bu mesleği sürdüren döner ustası ve aynı zamanda döner dükkanı işletmecisi Cumali Kaya, bir süre sonra görme kaybı yaşadığını ve bu sebeple doktora başvurduğunu söyledi. Uzun süredir döner ocağının yanı başında çalıştığından dolayı gözlerinin kötü etkilendiğini ifade eden Kaya, bu konuda doktordan tavsiye aldığını, önlem olarak zaman zaman gözlük takmaya başladığını belirtti.

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Foto - Ekmek parası için az daha gözlerinden olacaktı!

Döner Ustası Cumali Kaya yaptığı açıklamada, “52 yaşındayım. 12 yaşından beridir bu işi yapıyorum. Yazın çok sıcak oluyor. Biliyorsunuz dışarıda 35-40 derece ise burası 60 derece oluyor. Geçinmek zorundayız, ekmek davası. Elimizden geldiği kadar müşterilerimize en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şu anda halimi görüyorsunuz. Bizim burada sabah 10.00’da başlar. Saat 15.30, en geç 17.00’de bitiririz. Çok sıcak, kolay değil. 60-65 derece sıcaklığın önünde çalışıyoruz. Çocukluğumuzdan beridir yaptığımız bir iş” dedi.

#3
Foto - Ekmek parası için az daha gözlerinden olacaktı!

Sıcaklıktan kötü etkilendiklerini de ifade eden Kaya, “Çok sıcaklıktan dolayı gözlerim görmemeye başladı. Devamlı sıcak ile temas ettiği için gözlerimde biraz bozulma oldu. Doktora gittim. Doktor da aynısını söyledi. Yüzümü ateşe, sıcaklığa dönük çalıştığım için doktor da bu konuda dikkat etmem gerektiğini ifade etti. Normalde gözlük kullanıyorum. Burada ikide bir terleniyoruz. İkide bir havlu ile silmek zorunda kalıyorum. O da mümkün olmuyor yani” diye konuştu.

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Foto - Ekmek parası için az daha gözlerinden olacaktı!

Babası Cumali Kaya’nın yanında çalışan Ferhat Kaya ise yaptığı açıklamada, “5-6 yıldır ben de mesleğin içindeyim. Havalar çok sıcak. Zor oluyor ama ekmek parası çalışmak zorundayız. Yapacak bir şey yok mecbur” şeklinde konuştu.

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Foto - Ekmek parası için az daha gözlerinden olacaktı!

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