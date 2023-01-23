Ehliyet affı geldi! İşte ayrıntılar

Vergi, ceza ve faiz gibi borçların silinmesine yönelik açıklama: 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenlemeyi zaten yapmıştık. Şimdi de aynı uygulamayı, vergi dairelerimize vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz.