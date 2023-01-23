2023-01-23 21:16:51 Ehliyet affı geldi! İşte ayrıntılar
Ehliyet puanı sorunu yaşayan binlerce kişiye Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi verdi. İşte ehliyet affının detayları.
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Ehliyet puanı sorunu yaşayan binlerce kişiye Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi verdi. İşte ehliyet affının detayları.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak seçim tarihini paylaştı. Daha sonra ehliyet affı geldiğini ve belli sınır altında kalanların vergi, ceza ve faiz gibi borçların silineceğini söyledi. İşte detaylar…
Ehliyet affı geldi: 10 bin ehliyet iade edilecek! Erdoğan tarafından kabine toplantısının sonrası gelen açıklamalar ilerleyen saatlerde sosyal medyada detaylandırıldı. Burada ehliyet ceza puanlarının silinmesi ve ehliyet affı başta olmak üzere Vergi, ceza ve faiz gibi borçların silinmesine yönelik paylaşımlar da yer aldı.
Vergi, ceza ve faiz gibi borçların silinmesine yönelik açıklama: 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenlemeyi zaten yapmıştık. Şimdi de aynı uygulamayı, vergi dairelerimize vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz.
Yaklaşık 2.5 milyon vatandaşı ilgilendiren ehliyet affı ve ceza puanlarının silinmesine yönelik açıklama: Yaklaşık 2,5 milyon sürücümüzün alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesini sağlıyoruz.
Vergi ve prim yükümlülüklerine yönelik açıklama:
Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin, vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz.
Kapsamlı bir uygulama olan yapılandırma teklifimizin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.
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