  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Necla Uygur’un cenazesinde dekolte rezilliği! Ünlü isim başını örttü, göğsünü açtı Peki şimdi ne olacak? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kişinin eline düştü Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin liradan kapış kapış gidiyor Yeni karar ortaya çıkacak mı? Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nda Fenerbahçe'yi tuzağa düşürdü Didim Zeytin Festivali’nde gelen unvan! Zeytinyağı tadımında ‘Guinness Rekor’u kırıldı İstanbul’da sandıklar kuruldu! O ilçenin AK Parti’ye geçmesi an meselesi 4'te 0 yapınca Montella gönderildi ve.. Ve Arda Turan için A Milli Takım kararı çıktı! Hem Maduro’yu kaçırdı hem İran’a saldırdı: Yılın haydutu barış ödülü istiyor Damarları zırh gibi koruyan 5 besin! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tek tek açıkladı: Tek hayali evlilikti! 75 yaşındaki adamı 30 yaşındaki kadın böyle kandırdı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Dünyanın öbür ucunda Türkiye sürprizi! 11 bin kilometre uzaktaki ülkeye TİKA mührü vuruldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın öbür ucunda Türkiye sürprizi! 11 bin kilometre uzaktaki ülkeye TİKA mührü vuruldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Güney Amerika ülkesi Guatemala'da hayata geçirilen "Türkiye-Guatemala Dostluk Parkı" görkemli bir törenle hizmete açıldı. Özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun olarak 2 bin metrekarelik alanda tasarlanan ve içerisinde modern spor sahaları ile oyun grupları barındıran bu anlamlı yatırım, iki ülke arasındaki dostluğun en somut nişanesi oldu. Açılışta duyduğu memnuniyeti dile getiren Guatemala Belediye Başkanı Ricardo Quinonez, Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür ederek projenin başkente ayrı bir değer kattığını vurguladı.

#1
Foto - Dünyanın öbür ucunda Türkiye sürprizi! 11 bin kilometre uzaktaki ülkeye TİKA mührü vuruldu

Guatemala'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen "Türkiye-Guatemala Dostluk Parkı", düzenlenen törenle hizmete açıldı. TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında başlatılan proje kapsamında, parkın bulunduğu alan TİKA tarafından kapsamlı şekilde yenilenerek özel gereksinimli ve engelli bireylerin kullanımına kazandırıldı.

#2
Foto - Dünyanın öbür ucunda Türkiye sürprizi! 11 bin kilometre uzaktaki ülkeye TİKA mührü vuruldu

Türkiye-Guatemala Dostluk Parkı'nın açılış törenine Türkiye'nin Guatemala Büyükelçisi Beliz Celasin Rende, Guatemala Belediye Başkanı Ricardo Quinonez, belediye başkan yardımcısı, belediye meclisi üyeleri, parkın bulunduğu bölgenin semt sakinleri ile bazı engelli bireyler katıldı. Engelsiz oyun alanı olarak tasarlanan park, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını destekleyen güvenli ve erişilebilir bir yaşam alanı sunuyor. Yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğündeki parkta, 25'e yakın oyun ve spor ekipmanının yanı sıra bir basketbol sahası ile sosyalleşme ve dinlenme alanları bulunuyor.

#3
Foto - Dünyanın öbür ucunda Türkiye sürprizi! 11 bin kilometre uzaktaki ülkeye TİKA mührü vuruldu

Büyükelçi Rende, açılıştaki konuşmasında, Türkiye-Guatemala Dostluk Parkı'nın iki ülke arasındaki dostluğun kalıcı bir sembolü olacağını belirtti. Parkın, Türkiye ile Guatemala arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 152. yılı ile Guatemala şehrinin kuruluşunun 250. yıl dönümüne denk gelen bir dönemde tamamlanarak hizmete sunulmasının özel önem taşıdığını vurgulayan Rende, TİKA'nın Guatemala'da gerçekleştirdiği projelere bir yenisinin eklenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

#4
Foto - Dünyanın öbür ucunda Türkiye sürprizi! 11 bin kilometre uzaktaki ülkeye TİKA mührü vuruldu

Guatemala Belediye Başkanı Ricardo Quinonez ise parkın, başkent Guatemala'nın tarihini yansıtan önemli bir bölgesinde bulunduğuna işaret ederek, alanın özel gereksinimli bireylerin yanı sıra tüm kent sakinlerinin açık havada vakit geçirebilecekleri bir ortam sunduğunu söyledi. Quinonez, parkın Guatemala şehrine kazandırılmasına sağladığı katkılardan dolayı Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Cumhur İttifakı'nın kalesinde anket sonucu
Gündem

İşte Cumhur İttifakı'nın kalesinde anket sonucu

Cumhur İttifakı'nın kalesi olarak bilinen Erzurum genelinde gerçekleştirilen "Bu pazar seçim olsa" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı..
Necla Uygur hayatını kaybetti
Aktüel

Necla Uygur hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun yerli ve milli oyuncularından merhum Nejat Uygur’un kendisi gibi tiyatro sanatçısı eşi Necla Uygur, tedavi gördüğü hastane..
İnan'dan sert tepki: Kiralık tetikçilersiniz
Gündem

İnan'dan sert tepki: Kiralık tetikçilersiniz

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan fon soruşturmasıyla ilgili iddialara "Sizler gazeteci değil, itibar suikastçiliğine soyunmuş, sahi..
İhsan Ayrancı vefat etti
Gündem

İhsan Ayrancı vefat etti

Yapılan açıklamaya göre, silahla vurulmuş halde bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı vefat etti.
Azerbaycan’ı seviyoruz ama… Bu rezilliğe nasıl susalım! İşte utanç görüntüleri…
Gündem

Azerbaycan’ı seviyoruz ama… Bu rezilliğe nasıl susalım! İşte utanç görüntüleri…

Türkiye ile “iki devlet, tek millet” anlayışıyla güçlü kardeşlik bağlarına sahip Azerbaycan’dan üzücü görüntüler geldi. Celilabad bölgesinde..
ICE ajanı göçmeni vurdu NEW YORK KARIŞTI! O Araçta 5 yaşında çocuk vardı
Dünya

ICE ajanı göçmeni vurdu NEW YORK KARIŞTI! O Araçta 5 yaşında çocuk vardı

ABD’nin New York kentinde federal göçmenlik ajanlarının düzenlediği operasyon sırasında 28 yaşındaki bir göçmenin vurulması kentte tansiyonu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23