Dünyanın öbür ucunda Türkiye sürprizi! 11 bin kilometre uzaktaki ülkeye TİKA mührü vuruldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Güney Amerika ülkesi Guatemala'da hayata geçirilen "Türkiye-Guatemala Dostluk Parkı" görkemli bir törenle hizmete açıldı. Özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun olarak 2 bin metrekarelik alanda tasarlanan ve içerisinde modern spor sahaları ile oyun grupları barındıran bu anlamlı yatırım, iki ülke arasındaki dostluğun en somut nişanesi oldu. Açılışta duyduğu memnuniyeti dile getiren Guatemala Belediye Başkanı Ricardo Quinonez, Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür ederek projenin başkente ayrı bir değer kattığını vurguladı.