“Ne işe yarayacak” diyen istemezükçülere kapak olsun! İstanbul Havalimanı dünyanın en tepe noktasını resmen ele geçirdi
ABD merkezli yayın kuruluşu CNN'in geniş yer ayırdığı raporda, İGA İstanbul Havalimanı'nın Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en iyi bağlantıya sahip havalimanı unvanını kopardığı tescillendi. Küresel seyahat veri sağlayıcısı OAG'nin Megahubs 2026 Endeksi'ne göre; tek çatı altındaki devasa terminali, eş zamanlı üç pist operasyonu ve Türk Hava Yolları'nın gücüyle zirveye yerleşen İstanbul, rakiplerine fark attı. Avrupa'daki diğer havalimanları kapasite krizleriyle boğuşurken, İstanbul'un sahip olduğu 7/24 kesintisiz operasyonel esneklikle önümüzdeki yıllarda da rakipsiz kalacağı vurgulandı.