  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Necla Uygur’un cenazesinde dekolte rezilliği! Ünlü isim başını örttü, göğsünü açtı Peki şimdi ne olacak? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kişinin eline düştü Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin liradan kapış kapış gidiyor Yeni karar ortaya çıkacak mı? Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nda Fenerbahçe'yi tuzağa düşürdü Didim Zeytin Festivali’nde gelen unvan! Zeytinyağı tadımında ‘Guinness Rekor’u kırıldı İstanbul’da sandıklar kuruldu! O ilçenin AK Parti’ye geçmesi an meselesi 4'te 0 yapınca Montella gönderildi ve.. Ve Arda Turan için A Milli Takım kararı çıktı! Hem Maduro’yu kaçırdı hem İran’a saldırdı: Yılın haydutu barış ödülü istiyor Damarları zırh gibi koruyan 5 besin! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tek tek açıkladı: Tek hayali evlilikti! 75 yaşındaki adamı 30 yaşındaki kadın böyle kandırdı
Gündem
9
Yeniakit Publisher
"Ne işe yarayacak" diyen istemezükçülere kapak olsun! İstanbul Havalimanı dünyanın en tepe noktasını resmen ele geçirdi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Ne işe yarayacak” diyen istemezükçülere kapak olsun! İstanbul Havalimanı dünyanın en tepe noktasını resmen ele geçirdi

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN'in geniş yer ayırdığı raporda, İGA İstanbul Havalimanı'nın Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en iyi bağlantıya sahip havalimanı unvanını kopardığı tescillendi. Küresel seyahat veri sağlayıcısı OAG'nin Megahubs 2026 Endeksi'ne göre; tek çatı altındaki devasa terminali, eş zamanlı üç pist operasyonu ve Türk Hava Yolları'nın gücüyle zirveye yerleşen İstanbul, rakiplerine fark attı. Avrupa'daki diğer havalimanları kapasite krizleriyle boğuşurken, İstanbul'un sahip olduğu 7/24 kesintisiz operasyonel esneklikle önümüzdeki yıllarda da rakipsiz kalacağı vurgulandı.

#1
Foto - "Ne işe yarayacak" diyen istemezükçülere kapak olsun! İstanbul Havalimanı dünyanın en tepe noktasını resmen ele geçirdi

CNN'den Maureen O'Hare'in kaleme aldığı yazıda, İGA İstanbul Havalimanı'nın küresel havacılık sektöründeki önlenemez yükselişi ele alındı. Yazıda, İstanbul'un tarihi İpek Yolu'ndan bu yana daima kilit bir ticaret merkezi olduğuna dikkat çekilirken, 21'inci yüzyılda havalimanının gökyüzüne hükmettiği ifade edildi. Küresel seyahat veri sağlayıcısı OAG'nin hazırladığı Megahubs 2026 Endeksi'ne göre İstanbul Havalimanı, Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en iyi bağlantıya sahip havalimanı oldu. Sıralamada Amsterdam Schiphol üçüncü, Kuala Lumpur dördüncü ve Chicago O'Hare beşinci sırada yer aldı.

#2
Foto - "Ne işe yarayacak" diyen istemezükçülere kapak olsun! İstanbul Havalimanı dünyanın en tepe noktasını resmen ele geçirdi

O'Hare yazısında, 2018 yılında açılan 12 milyar dolarlık havalimanının hızlı ve etkileyici bir ivme yakaladığını belirtti. Tek çatı altındaki 1,4 milyon metrekarelik terminalin dünyanın en büyüğü olduğu, 76,5 milyon metrekarelik toplam alanın ise Manhattan'dan daha büyük olduğu vurgulandı. Her yıl 84 milyondan fazla yolcuya hizmet veren havalimanının uzun vadeli hedefinin, kapasiteyi yılda 200 milyon yolcuya çıkarmak olduğu bilgisi paylaşıldı.

#3
Foto - "Ne işe yarayacak" diyen istemezükçülere kapak olsun! İstanbul Havalimanı dünyanın en tepe noktasını resmen ele geçirdi

Yazıda görüşlerine yer verilen OAG baş analisti John Grant, İstanbul Havalimanı'nın bir numaralı konuma ulaştığını ve sahip olduğu pist kapasitesi, Türk Hava Yolları'nın başarısı ile Orta Asya gibi gelişmekte olan pazarlara yakınlığı sayesinde gelecek yıllarda rakipsiz olacağını söyledi. İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen ise elde edilen bu başarının küresel bir havacılık merkezi olarak inşa ettikleri konumu yansıttığını belirterek, halihazırda dünya çapında yaklaşık 350 noktaya hizmet verdiklerini ve daha da büyüyeceklerini ifade etti. Haberde, havalimanının geçtiğimiz ay dördüncü ana pistini açtığı, nihai hedefin ise altısı ana, üçü yedek olmak üzere toplam dokuz pist olduğu aktarıldı.

#4
Foto - "Ne işe yarayacak" diyen istemezükçülere kapak olsun! İstanbul Havalimanı dünyanın en tepe noktasını resmen ele geçirdi

Grant, İstanbul'un dünyada eş zamanlı üç pist operasyonu için lisanslı tek havalimanı olduğunu, bunun da operasyonel esnekliği ve dakikliği artırdığını vurguladı. Yazıda ayrıca, uçuşların yüzde 80'ini gerçekleştiren Türk Hava Yolları'nın başarıdaki kilit rolüne dikkat çekildi. 130 ülkeye uçarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren şirketin, 500'ü aşkın uçaktan oluşan genç filosunun maliyet ve bilet fiyatları konusunda rekabet avantajı sağladığı belirtildi.

#5
Foto - "Ne işe yarayacak" diyen istemezükçülere kapak olsun! İstanbul Havalimanı dünyanın en tepe noktasını resmen ele geçirdi

Maureen O'Hare, İstanbul Havalimanı'nın büyüme kapasitesine sahip olduğunu, ancak bölgedeki rakiplerin çeşitli kısıtlamalarla karşılaştığını yazdı. Londra Heathrow'un üçüncü pist planının çevresel etkiler nedeniyle İngiltere'de tartışmaya yol açtığı, Amsterdam Schiphol'ün ise yıllık uçuş sınırıyla mücadele ettiği hatırlatıldı.

#6
Foto - "Ne işe yarayacak" diyen istemezükçülere kapak olsun! İstanbul Havalimanı dünyanın en tepe noktasını resmen ele geçirdi

Cranfield Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Viktoriia Myroniuk, İstanbul Havalimanı'nın 7/24 çalışabilme avantajına sahip olduğunu ve Türk Hava Yolları'nın aktarmalı yolculara sunduğu ücretsiz konaklama programının sürdürülebilir turizm açısından önemli bir cazibe oluşturduğunu söyledi.

#7
Foto - "Ne işe yarayacak" diyen istemezükçülere kapak olsun! İstanbul Havalimanı dünyanın en tepe noktasını resmen ele geçirdi

Analist Grant, Avrupa havalimanları kapasite sınırlarına ulaşırken İstanbul'un 2027 yılında da mevcut lider konumunu korumasının beklendiğini sözlerine ekledi.

#8
Foto - "Ne işe yarayacak" diyen istemezükçülere kapak olsun! İstanbul Havalimanı dünyanın en tepe noktasını resmen ele geçirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Cumhur İttifakı'nın kalesinde anket sonucu
Gündem

İşte Cumhur İttifakı'nın kalesinde anket sonucu

Cumhur İttifakı'nın kalesi olarak bilinen Erzurum genelinde gerçekleştirilen "Bu pazar seçim olsa" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı..
Necla Uygur hayatını kaybetti
Aktüel

Necla Uygur hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun yerli ve milli oyuncularından merhum Nejat Uygur’un kendisi gibi tiyatro sanatçısı eşi Necla Uygur, tedavi gördüğü hastane..
İnan'dan sert tepki: Kiralık tetikçilersiniz
Gündem

İnan'dan sert tepki: Kiralık tetikçilersiniz

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan fon soruşturmasıyla ilgili iddialara "Sizler gazeteci değil, itibar suikastçiliğine soyunmuş, sahi..
İhsan Ayrancı vefat etti
Gündem

İhsan Ayrancı vefat etti

Yapılan açıklamaya göre, silahla vurulmuş halde bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı vefat etti.
Azerbaycan’ı seviyoruz ama… Bu rezilliğe nasıl susalım! İşte utanç görüntüleri…
Gündem

Azerbaycan’ı seviyoruz ama… Bu rezilliğe nasıl susalım! İşte utanç görüntüleri…

Türkiye ile “iki devlet, tek millet” anlayışıyla güçlü kardeşlik bağlarına sahip Azerbaycan’dan üzücü görüntüler geldi. Celilabad bölgesinde..
ICE ajanı göçmeni vurdu NEW YORK KARIŞTI! O Araçta 5 yaşında çocuk vardı
Dünya

ICE ajanı göçmeni vurdu NEW YORK KARIŞTI! O Araçta 5 yaşında çocuk vardı

ABD’nin New York kentinde federal göçmenlik ajanlarının düzenlediği operasyon sırasında 28 yaşındaki bir göçmenin vurulması kentte tansiyonu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23