“Ne işe yarayacak” diyen istemezükçülere kapak olsun! İstanbul Havalimanı dünyanın en tepe noktasını resmen ele geçirdi

Yazıda görüşlerine yer verilen OAG baş analisti John Grant, İstanbul Havalimanı'nın bir numaralı konuma ulaştığını ve sahip olduğu pist kapasitesi, Türk Hava Yolları'nın başarısı ile Orta Asya gibi gelişmekte olan pazarlara yakınlığı sayesinde gelecek yıllarda rakipsiz olacağını söyledi. İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen ise elde edilen bu başarının küresel bir havacılık merkezi olarak inşa ettikleri konumu yansıttığını belirterek, halihazırda dünya çapında yaklaşık 350 noktaya hizmet verdiklerini ve daha da büyüyeceklerini ifade etti. Haberde, havalimanının geçtiğimiz ay dördüncü ana pistini açtığı, nihai hedefin ise altısı ana, üçü yedek olmak üzere toplam dokuz pist olduğu aktarıldı.