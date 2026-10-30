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Ekonomi
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Savaşın kazananı onlar oldu: Milyarlarca dolarlık servet kasalarına aktı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savaşın kazananı onlar oldu: Milyarlarca dolarlık servet kasalarına aktı

ABD İsrail ve İran arasındaki savaş petrol fiyatlarını uçururken bu durumdan en çok kazançlı çıkan ise yine küresel enerji şirketleri oldu.

#1
Foto - Savaşın kazananı onlar oldu: Milyarlarca dolarlık servet kasalarına aktı

İran savaşının küresel enerji piyasalarında yarattığı arz depremi petrol ve doğalgaz fiyatlarını zirveye taşırken, kriz ortamı enerji devlerinin kasasını doldurdu. Küresel krizlerin ortasında açıklanan bilançolar, enerji sektöründeki kazancın boyutlarını gözler önüne seriyor...

#2
Foto - Savaşın kazananı onlar oldu: Milyarlarca dolarlık servet kasalarına aktı

• Shell: Temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte vergi sonrası net kârını geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katından fazla artırarak 12,1 milyar dolara çıkardı. Şirketin toplam gelirleri ise keskin bir ivmeyle 92,8 milyar dolara ulaştı.

#3
Foto - Savaşın kazananı onlar oldu: Milyarlarca dolarlık servet kasalarına aktı

• TotalEnergies: Fransız enerji devi, aynı dönemde 8,3 milyar dolarlık net kâr açıklayarak kendi tarihinin yeni rekorunu kırdı.

#4
Foto - Savaşın kazananı onlar oldu: Milyarlarca dolarlık servet kasalarına aktı

• Repsol: İspanyol şirketi, yılın ilk dokuz aylık diliminde net kârını tam dört katına çıkararak 5 milyar euro (5,6 milyar dolar) seviyesine ulaştırdı.

#5
Foto - Savaşın kazananı onlar oldu: Milyarlarca dolarlık servet kasalarına aktı

Cuma günü bilançolarını açıklaması beklenen İngiliz BP ile ABD'li Chevron ve ExxonMobil'in de benzer bir tablo sunması öngörülüyor.

#6
Foto - Savaşın kazananı onlar oldu: Milyarlarca dolarlık servet kasalarına aktı

Shell CEO'su Wael Sawan, küresel enerji sisteminde ağır kesintilerin sürdüğü bir çeyrekte böylesine güçlü sonuçlar elde edilmesinden övgüyle bahsetti. TotalEnergies CEO'su Patrick Pouyanne ise tarihi düzeydeki rafineri marjları ve yükselen doğalgaz piyasasının yarattığı yüksek fiyat ortamından büyük fayda sağladıklarını vurguladı.

#7
Foto - Savaşın kazananı onlar oldu: Milyarlarca dolarlık servet kasalarına aktı

AJ Bell Yatırım Direktörü Russ Mould ise durumu 2022'deki enerji şokuyla kıyaslayarak, "Mevcut son derece elverişli piyasa koşulları sonsuza dek sürmeyebilir ancak Shell bu kazancı hissedarlarıyla paylaşma yoluna gitti" değerlendirmesini yaptı.

#8
Foto - Savaşın kazananı onlar oldu: Milyarlarca dolarlık servet kasalarına aktı

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ve kritik enerji tesislerine yönelik saldırı iddiaları, küresel petrol piyasalarında arz endişelerini zirveye taşıdı. Suudi Arabistan'daki petrol sahalarına yönelik tehditler ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik açıkları fiyatların hızla tırmanmasına neden olurken, Brent petrol 115 dolar barajını, WTI ise 102 dolar seviyesini geride bıraktı. Üst üste dördüncü ayını kazançla kapatmaya hazırlanan piyasalar, yönünü 1 Kasım'da gerçekleştirilecek kritik OPEC+ toplantısına çevirdi.

#9
Foto - Savaşın kazananı onlar oldu: Milyarlarca dolarlık servet kasalarına aktı

Küresel arz güvenliğine dair artan endişeler, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeyi hızlandırıyor: • Brent petrol: 30 Ekim Cuma günü (TSİ 04.22) aralık vadeli kontratı yüzde 0,75 oranında değer kazanarak 115,74 dolar seviyesine ulaştı. Ekim ayını yaklaşık yüzde 14'lük bir artışla kapatması bekleniyor.

#10
Foto - Savaşın kazananı onlar oldu: Milyarlarca dolarlık servet kasalarına aktı

• WTI ham petrol: ABD tipi ham petrol ise aynı saatlerde yüzde 0,71'lik yükselişle 102,72 dolardan işlem gördü. WTI'ın ekim ayı genelindeki değer kazancının yüzde 15'i bulması öngörülüyor. Her iki petrol türü de bu veriler ışığında art arda dördüncü ayını da yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.

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