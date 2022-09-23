Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız aman dikkat! Bu üç belirti...

Bağırsak kanseri semptomları esas olarak karın bölgesini hedef alırken, yayılan bir tümöre işaret eden semptomları başka yerlerde de görünebilir. Bağırsak kanseri de diğer kanserlerde olduğu gibi tespit edilir edilmez müdahale gerektirir. Kanser yayıldığında ise tedavisi daha zor olabilir. Bununla birlikte, yayılan bir tümörün uyarı işaretlerini fark etmek de önemlidir. Neyse ki, bu yayılmayı belirlemeye yardımcı olabilecek üç ayrı belirti bulunuyor.