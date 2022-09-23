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Sağlık
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Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız aman dikkat! Bu üç belirti...

2022-09-23 15:45:52
Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız aman dikkat! Bu üç belirti...

Bağırsak kanseri semptomları esas olarak karın bölgesini hedef alırken, yayılan bir tümöre işaret eden semptomları başka yerlerde de görünebilir. Bağırsak kanseri de diğer kanserlerde olduğu gibi tespit edilir edilmez müdahale gerektirir. Kanser yayıldığında ise tedavisi daha zor olabilir. Bununla birlikte, yayılan bir tümörün uyarı işaretlerini fark etmek de önemlidir. Neyse ki, bu yayılmayı belirlemeye yardımcı olabilecek üç ayrı belirti bulunuyor.

#1
Foto - Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız aman dikkat! Bu üç belirti...

Bağırsak kanseri ya vücudunuzun arka bölgesinde ya da kalın bağırsakta başlasa da, vücudunuzun diğer bölgelerine de yayılabilir.

#2
Foto - Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız aman dikkat! Bu üç belirti...

Farklı bir yere yayılan kanser türüne ileri bağırsak kanseri denir. İlerlemiş bağırsak kanserinin açıklayıcı belirtileri, yayılmamış bağırsak kanseri ile tamamen aynı olabilir.

#3
Foto - Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız aman dikkat! Bu üç belirti...

Bununla birlikte, tümörlerin nereye yayıldığına bağlı olarak başka semptomları da gösterebilirler.

#4
Foto - Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız aman dikkat! Bu üç belirti...

Kemiklere kadar yayılan bağırsak kanseri şu belirtilere neden olabiliyor; Yorgunluk

#5
Foto - Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız aman dikkat! Bu üç belirti...

Mide bulantısı

#6
Foto - Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız aman dikkat! Bu üç belirti...

Susuzluk

#7
Foto - Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız aman dikkat! Bu üç belirti...

Bu üç rahatsızlık, kanınıza kalsiyum salan hasarlı kemiklerin sonucu olarak ortaya çıkan hiperkalsemi tarafından tetiklenmektedir.

#8
Foto - Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız aman dikkat! Bu üç belirti...

Hiperkalsemiye işaret eden diğer semptomlar arasında kabızlık, sinirlilik ve kafa karışıklığı bulunmaktadır.

#9
Foto - Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız aman dikkat! Bu üç belirti...

Ancak kemiklerinize yayılmış olan tümör ağrıyla da kendini gösterebilir.

#10
Foto - Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız aman dikkat! Bu üç belirti...

Uzmanlar aynı zamanda bu durumun kemiklerinizin zayıflamasına ve kırılmaya daha yatkın hale gelmesine neden olabileceğini söylüyor.

#11
Foto - Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız aman dikkat! Bu üç belirti...

Bu semptomlardan biri veya birkaçından bir süredir şikayetçiyseniz doktora görünmeniz önerilmektedir.

#12
Foto - Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız aman dikkat! Bu üç belirti...

Kemiklerdeki belirtiler bağırsak kanserine işaret etse de, bu ölümcül rahatsızlığın neden olabileceği başka belirtiler de vardır.

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