2022-11-27 07:23:03 Eğer pastil kullanıyorsanız aman dikkat! Tükettikten sonra sakın bunu yapmayın
Çok sayıda vatandaş, çoğunlukla kışın çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan boğaz ağrısından muzdarip. İlaç kullanan da var kullanmak istemeyen de... Boğaz ağrısı yaşayan kişilerde bu dönemde pastil kullanımı da oldukça yaygınlaşıyor. Ağrıyı yatıştırmak ve semptomları hafifletmek için pastil kullanımı etkili oluyor. Peki her pastil aynı etkiyi gösterir mi? İçeriğinde hangi maddeler olan pastiller daha etkili? İşte kış ayına girdiğimiz şu aylarda uzman isimden size yardımcı olacak detaylı pastil rehberi…