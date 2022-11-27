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Aktüel
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Eğer pastil kullanıyorsanız aman dikkat! Tükettikten sonra sakın bunu yapmayın

2022-11-27 07:23:03
Eğer pastil kullanıyorsanız aman dikkat! Tükettikten sonra sakın bunu yapmayın

Çok sayıda vatandaş, çoğunlukla kışın çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan boğaz ağrısından muzdarip. İlaç kullanan da var kullanmak istemeyen de... Boğaz ağrısı yaşayan kişilerde bu dönemde pastil kullanımı da oldukça yaygınlaşıyor. Ağrıyı yatıştırmak ve semptomları hafifletmek için pastil kullanımı etkili oluyor. Peki her pastil aynı etkiyi gösterir mi? İçeriğinde hangi maddeler olan pastiller daha etkili? İşte kış ayına girdiğimiz şu aylarda uzman isimden size yardımcı olacak detaylı pastil rehberi…

#1
Foto - Eğer pastil kullanıyorsanız aman dikkat! Tükettikten sonra sakın bunu yapmayın

Sonbahardan itibaren vatandaşların üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetleri artıyor. Çok ciddi seviyede olmaması durumunda ise kişiler doktora gitmeden bitkisel olarak boğaz gıcıklığı ve öksürüğünü tedavi etmeye çalışıyor. Eğer yutkunurken gerçekten zorlanılıyorsa ve enfeksiyon belirtisinin süresi uzadıysa hastaneye gitmek büyük önem taşıyor. Doktor gerekli görürse antibiyotik kullanımı tedavi için mecburi olabiliyor.

#2
Foto - Eğer pastil kullanıyorsanız aman dikkat! Tükettikten sonra sakın bunu yapmayın

Pastil boğaz ağrısına iyi gelir mi? Bazı pastillerin etkisinin yüksek olmasının sebebi içeriğinde Flurbiprofen, Diklorobenzil alkol ve Amilmetakrezol maddelerinin olması mı? Sadece boğaz ağrısı ve yutkunma zorluğu varsa ilaç yerine pastil kullanımı etkili olur mu? Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kaman pastil kullanımına ilişkin çok önemli bilgiler verdi.

#3
Foto - Eğer pastil kullanıyorsanız aman dikkat! Tükettikten sonra sakın bunu yapmayın

"BİTKİSEL ÜRÜNLERDEN DESTEK ALINMASI FAYDALI OLUR" Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kaman, üst solunum yolu enfeksiyonu başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa doğal çözüm amaçlı bitkisel destekli ürünlere olan ilginin her geçen gün attığını belirterek, “Mevsim geçişlerinde özellikle de sonbahar ve kış aylarında yaşanan soğuk algınlığı durumlarında boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük ve ateş gibi şikayetler artış gösterir. Böyle dönemlerde sadece semptomların tedavisinde değil koruyucu (profilaktik) olarak da bitkisel ürünlerden destek alınması faydalı olacaktır.” dedi.

#4
Foto - Eğer pastil kullanıyorsanız aman dikkat! Tükettikten sonra sakın bunu yapmayın

Bu dönemde neler kullanılabileceğini açıklayan Kaman, şu ifadeleri kullandı: Özellikle antiviral, antibakteriyel, immünstimülan (bağışıklık sistemi güçlendirici), spazmolitik ve ekspektoran etkili droglardan hazırlanan bitkisel çaylar, pastiller, gargaralar, şuruplar ve ekstreler olmak üzere çeşitli formlarda hazırlanmış bitkisel ürünler kullanılabilir.

#5
Foto - Eğer pastil kullanıyorsanız aman dikkat! Tükettikten sonra sakın bunu yapmayın

‘AĞRIYI YATIŞTIRIR VEV SEMPTOMLARI HAFİFLETİR’ Boğaz ağrısının (farenjit), boğazda genellikle yutkunduğunuzda kötüleşen ağrı, kaşıntı veya tahriş şeklinde kendini gösterdiğini ve en yaygın nedeninin ise soğuk algınlığı veya grip gibi viral bir enfeksiyon olduğunu, kendiliğinden de geçtiğini söyleyen Tuğba Kaman, “Daha az yaygın olan streptokok enfeksiyonlarından kaynaklı boğaz ağrısı türünün komplikasyonlarını önlemek için antibiyotik tedavisi gerektirir.

#6
Foto - Eğer pastil kullanıyorsanız aman dikkat! Tükettikten sonra sakın bunu yapmayın

Pastiller, ağızda yavaşça çözünmesi veya parçalanması amaçlanan, genellikle tatlandırılmış bir bazda bir veya daha fazla ilaç içeren katı müstahzarlardır. Tahriş olan dokuları kayganlaştırmak, boğaz dokularında ağrıyı yatıştırmak ve semptomları hafifletmek için kullanımı etkilidir.” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Eğer pastil kullanıyorsanız aman dikkat! Tükettikten sonra sakın bunu yapmayın

HER PASTİL AYNI MI? HANGİ ÖZÜTLER FAYDA İÇİN DAHA ETKİLİ? Pastillerin çok sayıda farklı etkiye sahip olan çeşitleri bulunduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kaman, “Farklı bitki özlerinden oluşan antiseptik, antihistaminik, öksürük önleyici, analjezik, dekonjestan ve yatıştırıcı olmak üzere farklı etkilere sahip çok çeşitli pastiller mevcuttur. Bu etkiler bitkilerin polifenol bileşikleri, saponinleri, müsilaj bileşikleri ve tanen gibi fitokimyasallarından kaynaklıdır.” diyerek boğaz enfeksiyonlarında etkin rahatlama sağlayabilecek bitkileri sıraladı.

#8
Foto - Eğer pastil kullanıyorsanız aman dikkat! Tükettikten sonra sakın bunu yapmayın

BOĞAZ AĞRILARINI YATIŞTIRMA ETKİSİ OLAN BİTKİLER: En iyi mevsimsel destek olarak alınabilecek ekinezya bitkisi, üst solunum yolu enfeksiyonu için immünstimulan ve antienflamatuar etkiye sahiptir. Profilaktik ve tedavi edici ajan olarak kullanımı önerilir. Bağışıklık fonksiyonunu desteklemeye yardımcı olmak için yüzyıllardır kullanılan mürver bitkisi C vitamini ve antioksidan kaynağıdır. Yine bağışıklık sisteminizi desteklemeye yardımcı olabilecek güçlü antibakteriyel özelliklere sahip limon uçucu yağı ve mentol özelliğinden dolayı ferahlatıcı, iltihap önleyici aynı zamanda yatıştırıcı özelliklere sahip nane uçucu yağı öksürük pastillerinde yaygın olarak kullanılan bir bileşendir. Zencefil ise anti-inflamatuvar özelliğinden dolayı iltihaplı boğaz ağrılarının yatıştırılmasında etkilidir. Antiseptik ve balgam söktürücü özellikleri ile adaçayı çok eski zamanlardan beri tahriş olmuş boğazları doğal olarak yatıştırmak için kullanılmıştır. Üst solunum yolları ve bronş hastalıklarında sekretolitik, ekspektoran etki gösteren meyan bitkisi içinde bulunan glisirizin etken maddesinin bakteriostatik ve antiviral etkileri vardır.

#9
Foto - Eğer pastil kullanıyorsanız aman dikkat! Tükettikten sonra sakın bunu yapmayın

PASTİL SEÇİMİ YAPARKEN DİKKAT! Piyasada çok çeşitli markalara ait bitkisel içerikli pek çok pastil örneklerinin görüldüğünü söyleyen Kaman, pastil seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli faktörün etkinliği ve kalitesi onaylanmış, ayrıca bitkilerin standardize edilmiş aktif bileşenlerini içerecek şekilde hazırlanmış pastiller olması gerektiğini vurguladı. 'UZUN SÜRERSE DOKTORA BAŞVURULMALI' Sadece boğaz ağrısı ve yutkunma zorluğu varsa ilaç yerine pastil kullanımının etkili olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kaman, “Başlangıç seviyede çoğunlukla etkilidir ancak uzun süren solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinde mutlaka hekime başvurulmalıdır.” dedi.

#10
Foto - Eğer pastil kullanıyorsanız aman dikkat! Tükettikten sonra sakın bunu yapmayın

BAZI PASTİLLERİN İÇİNDEKİ MADDELERİN ETKİSİ Bazı pastillerin içinde Flurbiprofen, Diklorobenzil Alkol ve Amilmetakrezol maddeleri varken, bazılarının içinde ise yok. Peki bu maddelerin boğaz ağrısına nasıl bir etkisi var? Tuğba Kaman, maddelerin etkisine ilişkin şu açıklamayı yaptı: -Flurbiprofen boğaz ağrılarında iltihaplanmaya bağlı ağrı, ödem ve yanma gibi şikayetleri azalmak için eklenen antiinflamatuar bir ilaçtır. -Diklorobenzil alkol boğaz pastillerinde enfeksiyonu önlemeye yardımcı olarak eklenen antibakteriyel özellikte bir kimyasaldır. -Amilmetakrezol ise ağız ve boğaz enfeksiyonlarında antiseptik etkisi nedeniyle pastillerde yer alır. 'ÜZERİNE HEMEN BİR ŞEY YİYİP İÇMEYİN!' Doğru pastil kullanımının nasıl olması gerektiğine ilişkin de bilgiler veren Kaman, “Pastillerin, tahriş olmuş dokuları kayganlaştırmak ve yatıştırmak için ağızda yavaşça çözünmesi veya parçalanması amaçlanır. Bu sebeple etkin bir koruma sağlaması için ağızda yavaşça çözünecek şekilde emilerek tüketilmesi ve üzerine hemen bir şey yiyip içilmemesi önemlidir. Ayrıca çocukların kullanımında birden yutmamaları için kullanımlarının takip edilmesi gerekir. Hamile ve emzirenler veya kronik rahatsızlık sebebiyle düzenli ilaç kullanımı olanlar ise kullanmadan önce mutlaka hekime danışmalıdır.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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