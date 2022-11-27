Eğer pastil kullanıyorsanız aman dikkat! Tükettikten sonra sakın bunu yapmayın

BAZI PASTİLLERİN İÇİNDEKİ MADDELERİN ETKİSİ Bazı pastillerin içinde Flurbiprofen, Diklorobenzil Alkol ve Amilmetakrezol maddeleri varken, bazılarının içinde ise yok. Peki bu maddelerin boğaz ağrısına nasıl bir etkisi var? Tuğba Kaman, maddelerin etkisine ilişkin şu açıklamayı yaptı: -Flurbiprofen boğaz ağrılarında iltihaplanmaya bağlı ağrı, ödem ve yanma gibi şikayetleri azalmak için eklenen antiinflamatuar bir ilaçtır. -Diklorobenzil alkol boğaz pastillerinde enfeksiyonu önlemeye yardımcı olarak eklenen antibakteriyel özellikte bir kimyasaldır. -Amilmetakrezol ise ağız ve boğaz enfeksiyonlarında antiseptik etkisi nedeniyle pastillerde yer alır. 'ÜZERİNE HEMEN BİR ŞEY YİYİP İÇMEYİN!' Doğru pastil kullanımının nasıl olması gerektiğine ilişkin de bilgiler veren Kaman, “Pastillerin, tahriş olmuş dokuları kayganlaştırmak ve yatıştırmak için ağızda yavaşça çözünmesi veya parçalanması amaçlanır. Bu sebeple etkin bir koruma sağlaması için ağızda yavaşça çözünecek şekilde emilerek tüketilmesi ve üzerine hemen bir şey yiyip içilmemesi önemlidir. Ayrıca çocukların kullanımında birden yutmamaları için kullanımlarının takip edilmesi gerekir. Hamile ve emzirenler veya kronik rahatsızlık sebebiyle düzenli ilaç kullanımı olanlar ise kullanmadan önce mutlaka hekime danışmalıdır.” diyerek sözlerini sonlandırdı.