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Eğer doğruysa skandal! Hamas’ı ihbar eden devlet başkanı ortaya çıktı

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Eğer doğruysa skandal! Hamas’ı ihbar eden devlet başkanı ortaya çıktı

İsrail’in Haaretz gazetesi akılalmaz bir iddia ortaya attı. 7 Ekim’de Hamas’ın düzenlediği ve büyük destek gören Aksa Tufanı Harekatı’ndan bir Arap liderin haberi olduğu ve İsrail elebaşısı Netanyahu’yu uyardığı ileri sürüldü. Üstelik liderin ismi de açıklandı…

#1
Foto - Eğer doğruysa skandal! Hamas’ı ihbar eden devlet başkanı ortaya çıktı

Haaretz'in çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberine haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Hamas’ın İsrail’e yönelik 7 Ekim 2023’teki saldırısından yaklaşık 10 gün önce Eylül 2023 sonunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

#2
Foto - Eğer doğruysa skandal! Hamas’ı ihbar eden devlet başkanı ortaya çıktı

Habere göre BAE lideri Al Nahyan görüşmede Netanyahu’yu "Hamas’ın İsrail’e karşı büyük bir saldırı planladığı" konusunda bizzat uyardı.

#3
Foto - Eğer doğruysa skandal! Hamas’ı ihbar eden devlet başkanı ortaya çıktı

Al Nahyan, Hamas lideri Yahya Sinwar’ın İsrail’e karşı kan dökülmesine, bölgede istikrarsızlığa ve İbrahim Anlaşmalarına zarar verebilecek büyük bir eylem planladığını belirtti.

#4
Foto - Eğer doğruysa skandal! Hamas’ı ihbar eden devlet başkanı ortaya çıktı

Netanyahu’nun ise bu bilgiye rağmen İsrailli güvenlik yetkililerini bilgilendirmediği ve hiçbir önlem almadığı belirtildi.

#5
Foto - Eğer doğruysa skandal! Hamas’ı ihbar eden devlet başkanı ortaya çıktı

Habere göre Al Nahyan, Netanyahu’nun uyarıyı hafife almasına şaşırdı. Netanyahu ayrıca Al Nahyan’a Gazze’deki durumun kontrol altında olduğunu, Hamas’ın herhangi bir eyleminin muhtemelen Batı Yaka’da gerçekleşeceğini ve İsrail’in her senaryoya hazır olduğunu söyledi.

#6
Foto - Eğer doğruysa skandal! Hamas’ı ihbar eden devlet başkanı ortaya çıktı

Haberde saldırı bilgisinin bir Fetih yetkilisi tarafından BAE lideri Al Nahyan’ın danışmalarından birine ulaştırıldığı iddia edildi. Habere göre 2023 ortalarında İsrail ile tutukluların serbest bırakılması konusunda yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi nedeniyle Hamas lideri Yahya Sinwar, üst düzey bir Fetih yetkilisine "İsraillileri anlaşmaya varmamaları halinde sonuçları konusunda uyarması" gerektiğini söyledi. Sinwar’ın görüşmede, "İsraillilere, ilerleme sağlanmazsa onlara büyük bir sürpriz hazırladığımı söyleyin. Bir deprem beklemelerini söyleyin" ifadelerini kullandığı, "çok büyük bir operasyon" hazırladığını söylediği aktarıldı.

#7
Foto - Eğer doğruysa skandal! Hamas’ı ihbar eden devlet başkanı ortaya çıktı

BAE liderinin danışmanı Haaretz’e verdiği röportajda demeçte Fetih yetkilisini işaret ederek, "Çok gergindi. Sinwar’ın bahsettiği operasyonun tüm Orta Doğu’yu etkileyebileceği açıktı, ancak bilgiyi doğrudan Shin Bet’e (İsrail iç istihbarat teşkilatı) bildirmekten korkuyordu. Öte yandan Shin Bet’i bilgilendirmezse İsraillilerin onu Sinwar ile iş birliği yapmakla suçlayabileceğinden daha da çok korkuyordu. Gerçekten de hayatından endişe ediyordu. Bu nedenle mesajı BAE liderine iletmeye karar verdi" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Eğer doğruysa skandal! Hamas’ı ihbar eden devlet başkanı ortaya çıktı

Habere göre Fetih yetkilisi ve BAE danışmanı, saldırı uyarısını Eylül ortasında doğrudan Shin Bet’e iletti. İsrail güvenlik yetkilileri sonraki günlerde uyarı hakkında görüşmeler yaptı, ancak "Gazze’den bir saldırı tehdidi" olmadığına kanaat getirildi. Bunun üzerine BAE lideri Al Nahyan, doğrudan Netanyahu ile görüştü. Ancak Netanyahu saldırı tehdidini önemsemedi.

#9
Foto - Eğer doğruysa skandal! Hamas’ı ihbar eden devlet başkanı ortaya çıktı

Haberde, 1 Ekim’de Shin Bet Başkanı Ronen Bar’ın üst düzey yetkililerin suikastı da dahil olmak üzere Hamas’a karşı proaktif eylemler önerdiği, ancak Netanyahu’nun bu konuda herhangi bir karar almadığı, sadece kurumun önerilerini sunması gerektiğini ve kendisinin bunları değerlendireceğini söylediği belirtildi. Shin Bet’ten üst düzey bir yetkili Haaretz’e verdiği röportajda, "(Netanyahu’ya yapılan) Uyarılar hakkında bilgi sahibi olsaydık Sinwar’dan bize ulaşan ilk mesaja çok daha fazla önem verirdik. Belki de bu durum, Hamas’ın Eylül başında gerilimi azaltma görüşmelerinden ani çekilmesinin ardındaki nedenleri de açıklığa kavuşturabilirdi. Belki de olayları bir araya getirip tamamen farklı bir sonuca ulaşabilirdik, bu da istihbarat anlayışımızı tamamen değiştirebilirdi" dedi.

#10
Foto - Eğer doğruysa skandal! Hamas’ı ihbar eden devlet başkanı ortaya çıktı

İsrail Başbakanlık Ofisi ise yaptığı açıklamada, söz konusu haberin doğru olmadığını savundu. Açıklamada, "Başbakan Netanyahu, söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile görüşmedi ve ondan hiçbir uyarı almadı" denildi.

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