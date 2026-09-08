Eğer doğruysa skandal! Hamas’ı ihbar eden devlet başkanı ortaya çıktı

Haberde, 1 Ekim’de Shin Bet Başkanı Ronen Bar’ın üst düzey yetkililerin suikastı da dahil olmak üzere Hamas’a karşı proaktif eylemler önerdiği, ancak Netanyahu’nun bu konuda herhangi bir karar almadığı, sadece kurumun önerilerini sunması gerektiğini ve kendisinin bunları değerlendireceğini söylediği belirtildi. Shin Bet’ten üst düzey bir yetkili Haaretz’e verdiği röportajda, "(Netanyahu’ya yapılan) Uyarılar hakkında bilgi sahibi olsaydık Sinwar’dan bize ulaşan ilk mesaja çok daha fazla önem verirdik. Belki de bu durum, Hamas’ın Eylül başında gerilimi azaltma görüşmelerinden ani çekilmesinin ardındaki nedenleri de açıklığa kavuşturabilirdi. Belki de olayları bir araya getirip tamamen farklı bir sonuca ulaşabilirdik, bu da istihbarat anlayışımızı tamamen değiştirebilirdi" dedi.