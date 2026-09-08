Yeni adres belli oldu: Bayraktar'dan yüksek teknoloji hamlesi
Türkiye'nin en önemli savunma ve teknoloji şirketlerinden birinin başında bulunan Bayraktar kardeşlerden yeni bir teknoloji hamlesi geldi.
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Türkiye'nin en önemli savunma ve teknoloji şirketlerinden birinin başında bulunan Bayraktar kardeşlerden yeni bir teknoloji hamlesi geldi.
Türkiye’nin savunma sanayii ve teknoloji alanındaki öncü isimleri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, finans ve yatırım dünyasındaki yeni adımlarını netleştirdi. Yüzde 50'şer eşit ortaklıkla kurulan Tuna Portföy Yönetimi AŞ, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) aldığı faaliyet izinlerinin ardından fon kuruluş süreçlerini hızlandırdı. Şirket, yeni dönemde özellikle büyüme potansiyeli yüksek teknoloji girişimlerine odaklanacak.
Tuna Portföy Yönetimi AŞ, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen faaliyet izninin ardından yatırım fonlarının kuruluş ve yönetimine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
TEKNOLOJİ VE YENİLİKÇİ GİRİŞİMLER ODAĞINDA Mart 2026’da kuruluş işlemleri tamamlanan ve haziran ayında SPK’den portföy yöneticiliği ile yatırım danışmanlığı izinlerini alan Tuna Portföy, 250 milyon liralık sermayesiyle dikkat çekiyor. Şirketin ana yatırım stratejisi; yenilikçi, yüksek büyüme potansiyeli sunan şirketler ile teknoloji odaklı girişimleri desteklemek üzerine kurgulandı.
YATIRIMLAR FONLAR ÜZERİNDEN YÖNLENDİRİLECEK Tuna Portföy’ün faaliyet modeli, doğrudan kaynak toplamak yerine mevzuat çerçevesinde kurulacak ve yönetilecek yatırım fonları üzerinden işleyecek. Şirket; yatırım fonlarının kuruluşu ve idaresinin yanı sıra profesyonel portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunarak yerli teknoloji ekosistemine güçlü bir finansal kaldıraç sağlamayı hedefliyor.
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