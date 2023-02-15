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Yaşam
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Eğer doğruysa skandal! Bir tabelaya bu kadar can

2023-02-15 12:42:15
Eğer doğruysa skandal! Bir tabelaya bu kadar can

Kahramanmaraş'ta yıkılan Kazancı Oteli'nin kolonları tabela için tahrip edilmiş.

#1
Foto - Eğer doğruysa skandal! Bir tabelaya bu kadar can

Kahramanmaraş'ta depremde çöken Kazancı otelinin taşıyıcı bazı kolanlarının başka bir iş yerinin tabela ve brandalarını tutması için tahrip edildiği orta çıktı.

#2
Foto - Eğer doğruysa skandal! Bir tabelaya bu kadar can

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 35 binden fazla insan hayatını kaybetti, 105 binden fazla kişi de yaralandı. Depremin 10'uncu gününe girilirken bir çok ilde olduğu gibi Kahramanmaraş kent merkezinde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

#3
Foto - Eğer doğruysa skandal! Bir tabelaya bu kadar can

Depremde çöken binalarla ilgili ise her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Şehrin merkezinde Kurtuluş Mahallesi Garajlar Caddesi'nde bulunan Otel Kazancı'da depremde tamamen çöken yapılar arasında yer aldı.

#4
Foto - Eğer doğruysa skandal! Bir tabelaya bu kadar can

Otelin çevresindeki otopark dahil tüm binalar hasar almasına rağmen yıkılmadığı dikkat çekti.

#5
Foto - Eğer doğruysa skandal! Bir tabelaya bu kadar can

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği yıkılan otelin taşıyıcı kolanlarından bazılarına ise başka bir işyerinin tabela ve brandalarını tutması için tahrip edildiği ve çelik halat geçirildiği ortaya çıktı.

#6
Foto - Eğer doğruysa skandal! Bir tabelaya bu kadar can

Kolonlara verilen zarardan dolayı depremde binanın çökmüş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

#7
Foto - Eğer doğruysa skandal! Bir tabelaya bu kadar can

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