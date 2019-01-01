Ege'nin saklı körfezi: Saros

Ege denizinin en tuzlu kesimlerinden biri olan Saros Körfezi'nin ilk çağlardaki adı Melas Kolpos veya Xeros'tur. Körfezde karmaşık girdaplar çizen akıntılar Saros'un suyunu kendi kendine temizlemesini sağlamaktadır. Bu özelliğiyle Saros Körfezi'nin dünya üzerinde kendi kendini temizleyen beş körfezden biri olduğu öne sürülmektedir. Bölgede suyun derinliği değişiklik göstermektedir.
Saros Körfezi'ndeki su oksijen açısından oldukça zengindir. Ayrıca körfeze dökülen akarsuların getirdiği bolca besin, körfez balık çeşitliliğini zengin kılmaktadır.
Saros Körfezi yakınlarında sanayi bölgesi bulunmaması, deniz suyunun temiz kalmasındaki önemli etkenler arasındadır.
Körfezin her iki yakasında yazlık ve turistik mekanlar bulunmasına rağmen büyük yerleşim alanlarının beldeden uzak tutulması da körfez suyunun temiz kalmasına katkıda bulunmaktadır. Turistik bölgelerin başında Enez, Erikli ve Yayla sahilleri gelmektedir.
Saros Körfezi, 144 tür balık, 78 tür deniz bitkisi ve 34 sünger türüne ev sahipliği yapmaktadır. Körfez, mercan kayalıkları, canlı çeşitliliği ve berrak sularıyla su altı fotoğrafçılarının da odak noktalarından biridir.
Saros Körfezi, Ege Denizi'nin kuzeyinde, güneyde Gelibolu Yarımadası ve kuzeyde Trakya kıyıları arasında, Çanakkale Boğazı'na paralel olarak yaklaşık 60 kilometre içeri doğru uzanan üçgen şeklinde bir girintidir. Körfezin güneyi ve doğusunda Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçeleri kuzeyinde ise Edirne'nin Keşan ve Enez ilçeleri yer almaktadır.
Saros Körfezi ile Tekirdağ arası 117 kilometredir. Kara yolu ile bölgeye ulaşım yaklaşık 1 saat 30 dakika sürmektedir. Saros Körfezi ile İstanbul arasındaki mesafe ise 260 kilometredir. İstanbul'dan Erikli'ye yaklaşık 2 saat 30 dakikalık bir yolculuk sonucunda ulaşılmaktadır.
İstanbul'dan yola çıkıldığında Güneşli gişelerinden geçerek Trakya otoyolundan Kınalı çıkışına kadar gidilerek Tekirdağ'a varılabilir. Keşan üzerinden Gelibolu yönüne dönüldüğünde ileride Enez ve Erikli sapakları çıkmaktadır. Bu noktadan virajlı ve ağaçlı bir yol takip edilerek 34 kilometre sonra Erikli'ye varılmaktadır. Saros Körfezi'ne ulaşım için şehirler arası otobüsler de kullanılabilir. Bu otobüsler ile Keşan'a gelip servisler aracılığı ile Saros Körfezi'ndeki sahillere ulaşım sağlanabilmektedir.
Saros Körfezi'nin diğer büyük şehirler ile arasındaki mesafe ise İzmir ile 823, Bursa ile 500, Balıkesir ile 646 ve Ankara ile 711 kilometredir.